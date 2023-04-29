17 человек, которые буквально выпали в осадок из-за выходок своей родни

Бывает, что даже близкие люди могут подложить свинью. Герои нашей подборки точно согласны с тем, что с родственниками лучше держать дистанцию. Мы выражаем сочувствие авторам этих историй и надеемся, что их родня сможет осознать свои ошибки.

В качестве бонуса мы предлагаем лайфхак, который поможет избежать встреч с нежелательными родственниками, даже если они будут жить под одной крышей с вами.

Зарабатываю в 3 раза больше, чем муж. Не тыкаю этим, живем душа в душу. У меня была квартира без ремонта, сделали ремонт вместе на мои деньги. А родственники мужа вопили, что я использую его и выгоню. Когда свекровь узнала о моей беременности, она ревела, что первый внук не от старшего сына. Сейчас взяли в ипотеку большую квартиру. Муж не работает и делает ремонт, а я зарабатываю на все нужды. А те не успокаиваются: «Сделаешь ремонт, и она тебя выкинет!» Я уже с ними не общаюсь. © Подслушано / Ideer

В честь моего 30-летия свекровь преподнесла мне большой портрет, выполненный в технике «алмазная мозаика». Работа была выполнена качественно, в солидной рамке. Все бы ничего, но это был портрет бывшей жены моего мужа. © vasisyana / Pikabu

Познакомилась с будущим мужем, когда мне было 20. К его родителям отнеслась с искренним уважением. Через несколько месяцев после свадьбы услышала, как они обсуждают меня за глаза: и хозяйство веду не так, и выгляжу не так, еще и не беременею. Вычеркнула свекра и свекровь из жизни, но не стала препятствовать общению мужа с ними. Потом начала замечать, что в гости они его не приглашают, звонят все реже. Спросила, что случилось, а он ответил: «Я выбрал тебя». Они сделали все, чтобы отнять у меня мужа. Я не сделала ничего, но отняла их сына. Не рой другому яму... © Подслушано / VK

Построил себе загородный дом. Несколько раз звал родственников помочь по мелочи, и всегда у них находились отмазки. И вот началась жара и звонки: «Что в выходные делаешь? А бассейн поставил? А давай мы приедем шашлыки жарить?» Я прямо говорю «нет», и так приятно на душе становится. © odichaly / Pikabu

Помню, бывшая свекровь на какой-то праздник подарила мне маникюрный набор со словами: «Это нам на двоих, будешь мне давать пользоваться». © Инна Бойченко

Я учился в сельской школе, где весь педагогический состав состоял из моих родственников. Мама — директор, папа — учитель физики, сестра — учительница английского, дед — физрук, дядя — язык и литература, тетка — биология и химия. Тем не менее меня никогда не обвиняли в том, что мне завышают оценки. По всем предметам у меня были тройки, только по физкультуре пятерка. Вывод: меня любил только дед. © Палата № 6 / VK

Я занимаюсь техническим переводом. Как-то дочь маминой подруги сказала, что ей для визы надо документы перевести. А маман моя решила, что я могу помочь бесплатно. Дочь маминой подруги оказалась адекватной и предложила приличную сумму за все это. Только вот мать моя решила сама мне заплатить вместо нее, чтобы перед подругой своей не позориться. © PercaPercidae / Pikabu

Мама мужа — мастер поздравлений. На свадьбе внука тост: «Любви нет, хоть уважайте друг друга!» Или сына с днем рождения поздравляла: «Вот тебе 40 лет, полжизни за плечами, и что? Скоро 80 — и все, конец!» © Подслушано / VK

Однажды позвонила отцу и попросила поговорить со мной наедине, без посторонних. Наш разговор продолжался около 10 минут, я излила ему душу, даже прослезилась. Когда положила трубку, пришло сообщение от отца. Оказалось, что он включил громкую связь и вся семья слушала наш разговор. © musicallykairi / Reddit

Увидела у мужа незнакомую банковскую карту. Стала выпытывать, и он раскололся, что это для других людей деньги. Оказалось, у него ребенок на стороне. Мой мир рухнул. Я убежала на кухню и тупо смотрела в одну точку. А он вдруг подошел и говорит: «Я пошутил!» Пошутил он, блин. © Подслушано / VK

у него ребенок на стороне. Мой мир рухнул. Я убежала на кухню и тупо смотрела в одну точку. А он вдруг подошел и говорит: «Я пошутил!» Пошутил он, блин. © Подслушано / VK Начало нулевых. Я все лето собирал и продавал чернику. С утра до вечера в лесу тебя жрут комары, стоит невыносимая жара и болит спина. Несмотря на все мучения, за 3 недели заработал на велосипед. Пошли покупать с батей. В магазине из 2 крутых великов еле выбрал. Через пару дней пришел домой и увидел, что моему брату родители купили второй такой велик просто так. Вот тогда я понял, что справедливости не существует. © mimo1991 / Pikabu

Однажды тетя спросила знакомую: «Разве тебе не кажется, что ты слишком стара, чтобы забеременеть?» Я все слышала. Эта женщина была не сильно старше 40 лет и не была беременна. © Pastafarian_Pirate / Reddit

Мой родственник — скряга по жизни, несмотря на хорошую зарплату. Покупая в магазине хлеб, взвешивает его на весах для фруктов, чтобы выбрать батон побольше. Из-за этого жлобства он одинок. А недавно он всех огорошил новостью о том, что женится. На наш вопрос, кто та счастливица, рассказал: «Зашел я в магазин. Хожу выбираю и вижу девушку. Она пакет молока на весах взвешивает. Познакомились. У нас оказалось много общего». © Подслушано / VK

Одно время работал за границей. Когда вернулся домой, меня встретил брат вместо мамы. Он сказал, что они с женой теперь живут здесь, и велел выметаться. Оказалась, мама отдала им дом и даже не предупредила меня. Я был в шоке, пришлось искать ночлег в мотеле. © Christopher Phillips / Quora

Моя мать — очень материалистичный человек. Во время нашего последнего разговора по телефону в День матери я спросил, как она проводит время. Мама ответила, что проверяет свой банковский счет: вдруг пришли деньги от детей на праздник. © FriendRaven1 / Reddit

Самый неловкий случай произошел на свадьбе моей двоюродной сестры. Ее отец начал тост со слов: «Мы все думали, что этот день никогда не наступит». Дальше было только хуже. Он отпустил несколько шуток в адрес жениха на тему «Теперь она — твоя проблема», обсудил непривлекательную, по его словам, внешность дочери, ее проблемы с деньгами в прошлом. Вся речь в таком духе продолжалась 10 минут. Единственным спасением было то, что родственники жениха-испанца плохо понимали английский, а наша родня и так знала характер отца и пропускала его слова мимо ушей. © Charissa Enget / Quora

Прабабушка напекла пирогов и угощала ими всю родню. Я уплетала пирожки за обе щеки. Она, как обычно, спрашивала: «Есть можно?» Конечно, все с удовольствием трескали эти пироги, пока бабуля не выдала фразу: «Ну и прекрасно, а то мясо 2 года хранилось, не знала, куда деть». © Подслушано / VK