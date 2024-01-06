17 человек, которые делают такие украшения, что магазинные и рядом не стояли

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Порой вот хочется себе такие сережки или браслет, чтобы прямо вау. Приходишь в магазин, а там половина — скучная банальщина, а вторая половина стоит как крыло самолета. Поэтому некоторые люди плюнули на это все и решили сами создать себе красоту. И получилось действительно крышесносно.

«Делаю украшения, которые буквально сияют»

Я уже отправила скриншот своему мужику. Типа намекнула. © Spiritual_Cut_1092 / Reddit

«Мои малюсенькие штучки для носа»

Я б носила, хотя обычно против украшений. © PottedNai / Reddit

«Сделала эту серебряную „оправу“ так, чтобы она выглядела как рама, а камень — как картина»

«Сам сделал это золотое кольцо и гравировку на нем»

«Кольцо-геккончик моей работы»

Эти сережки девушка тоже сделала сама и они чудесным образом сочетаются с ее внешностью

«Вырезал эти сережки из дерева и покрыл пчелиным воском»

«А я своих медуз из смолы сделала»

Как, блин, ты закрутила щупальца? Как ты обманула гравитацию? © thisisnotanartform / Reddit

«Моя брошка, вдохновленная картиной „Девушка с жемчужной сережкой“»

«Сделала своих крошечных колибри»

«Моя брошка-сердце. И не простое, а анатомическое»

20 000 бисеринок, 80 часов работы и вот она, сумочка

Хоть кролик и не белый, а атмосфера Алисы из Страны чудес все равно чувствуется

А это браслет для тех, кто соскучился по лету

«Браслет со специальным альпинистским узлом для друга-скалолаза»

«Уже привыкла не спать по ночам, чтобы доделывать свои украшения. Вот результат очередной бессонной ночи»