17 человек, которые делают такие украшения, что магазинные и рядом не стояли
Порой вот хочется себе такие сережки или браслет, чтобы прямо вау. Приходишь в магазин, а там половина — скучная банальщина, а вторая половина стоит как крыло самолета. Поэтому некоторые люди плюнули на это все и решили сами создать себе красоту. И получилось действительно крышесносно.
«Делаю украшения, которые буквально сияют»
- Я уже отправила скриншот своему мужику. Типа намекнула. © Spiritual_Cut_1092 / Reddit
«Мои малюсенькие штучки для носа»
- Я б носила, хотя обычно против украшений. © PottedNai / Reddit
«Сделала эту серебряную „оправу“ так, чтобы она выглядела как рама, а камень — как картина»
«Сам сделал это золотое кольцо и гравировку на нем»
«Кольцо-геккончик моей работы»
Эти сережки девушка тоже сделала сама и они чудесным образом сочетаются с ее внешностью
«Вырезал эти сережки из дерева и покрыл пчелиным воском»
«А я своих медуз из смолы сделала»
- Как, блин, ты закрутила щупальца? Как ты обманула гравитацию? © thisisnotanartform / Reddit
«Моя брошка, вдохновленная картиной „Девушка с жемчужной сережкой“»
«Сделала своих крошечных колибри»
«Моя брошка-сердце. И не простое, а анатомическое»
20 000 бисеринок, 80 часов работы и вот она, сумочка
Хоть кролик и не белый, а атмосфера Алисы из Страны чудес все равно чувствуется
А это браслет для тех, кто соскучился по лету
«Браслет со специальным альпинистским узлом для друга-скалолаза»
«Уже привыкла не спать по ночам, чтобы доделывать свои украшения. Вот результат очередной бессонной ночи»
Еще одно напоминание о лете — этот браслет с настоящими цветами
А вот еще несколько умельцев, которыми сами делают покруче магазинных:
Фото на превью anicirl / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые делают такие украшения, что магазинные и рядом не стояли
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