17 человек, которые долго планировали свадьбу, но к такому их жизнь не готовила

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Свадьба — это событие, которое требует недюжинной подготовки. Но как бы жених с невестой ни старались, в большинстве случаев что-то обязательно идет не по плану. Это, конечно, выбивает из колеи. Но не отбивает желания молодых связать себя узами брака.

«Сегодня сделала пробную прическу в лучшем салоне нашего района. Ну что ж... Моей птице понравилось это гнездо»

«Можно с уверенностью сказать, что я не буду делать прическу к свадьбе в этом салоне».

Гости пытались сделать смешное фото, но в итоге уронили жениха

«Сделала маникюр на свадьбу, но что-то сомневаюсь. Как вам?»

Нежданные гости могут стать украшением праздника

Отмечали нашу свадьбу. Примерно через час после начала приема, когда мы собирались резать торт, мама подошла ко мне и со смехом сказала, что они с отцом поймали пару незваных гостей. Я гляжу, а это две очень смущенные старушки лет 70. Оказалось, они увидели кучу машин у входа и зашли повеселиться со всеми. Мой отец нашел для них свободные места, усадил и наложил еды. Я подошла к их столу и пошутила: «Слышала, какие-то хулиганки пытались сорвать мою свадьбу!» Бабуси хотели тут же уйти, но я заявила: «Ни в коем случае, пока не попробуете десерт!» Женщины остались. Они танцевали, отрывались, а перед уходом даже подарили нам немного денег в качестве свадебного презента. Крутые девчонки. © wearingarobe / Reddit

«Моя попытка испечь торт на собственную свадьбу»

Моя бабуля была богиней выпечки и всегда говорила, что страшненькие торты самые вкусные. © putacatonityo / Reddit

«Мой жених хотел сделать момент предложения максимально милым, поэтому захватил на мероприятие наших собак. А те все время пялились на фотографа»

«Посмотрите, какое платье напялила свекровь моей сестры на свадьбу единственного сына! Спойлер: это свадебное платье»

Когда гости не очень хотят соблюдать дресс-код

Для свадьбы мы попросили гостей соблюдать дресс-код а-ля «наряд для коктейля в саду», поскольку планируем бракосочетание у нас дома, на свежем воздухе. Подруга пишет мне: «Я что-то не поняла, во что одеваться. Когда я ищу в интернете одежду для сада, мне предлагают купить резиновые сапоги и комбинезон. Пожалуй, так и оденусь». Я пытаюсь объяснить разницу между коктейлем в саду и работой в саду, но подруга типа не понимает. Издевается, что ли? © gilgalou / Reddit

«Почтовый грузовик с нашими свадебными приглашениями загорелся. Их доставили приглашенным вот в таком виде»

«Наша дочь ковыряла в носу всю церемонию бракосочетания»

«Мы с женихом попробовали приготовить домашний торт на свадьбу. Вышло не очень»

Свадьба без невесты? Бывает и такое

Накануне свадьбы я заболела ОРВИ. Церемония завтра. Я — ходячая зараза. Перенести дату нельзя, потому что 50 из 60 наших гостей уже приехали из других областей, взяв отпуска на работе. Поэтому мы с мужем (официально мы расписались еще 2 недели назад) решили провести прием без меня, иначе $ 40 тыс. просто улетят на ветер. Я велела мужу принести мне что-нибудь с праздничного стола, а гостям — наслаждаться едой и конкурсами, а потом прислать мне побольше фотографий. И такое бывает. © wonderlandwalking / Reddit

«Я разочарована пробной прической. Неужели я слишком критична? Слева — то, что мне хотелось, справа — то, что получилось. Еще обидно, что пришлось отдать $ 73»

Не хотелось бы вас обидеть, но стилистом была птица, которая свила гнездо в ваших волосах и взяла с вас за это деньги? © NoNipNicCage / Reddit

«Портниха нагло соврала, что подшила мое свадебное платье, и вот чем это закончилось»

Говорят, что чем хуже прошла свадьба, тем крепче будет брак. У вас отличное начало! Поздравляю с бракосочетанием! © theWeeVash / Reddit

«Свадебный торт, который мы заказали, и тот, что нам испекли. Пришлось в итоге покупать первый попавшийся в пекарне — он и то выглядел симпатичнее»

Если друг оказался вдруг...

Моя подруга — парикмахер и визажист — испортила мою свадьбу. Сначала она опоздала на 2 с лишним часа, вела себя враждебно, забыла накладные ресницы и даже наорала на мою маму за то, что та, мол, отвлекает меня разговорами. Я рыдала. Из-за этой задержки мы опоздали везде, где могли, все пришлось делать в спешке. Мы с женихом даже не успели сфотографироваться с нашими детьми и родителями — у меня нет со свадьбы ни одной семейной фотки. Наши общие знакомые уверены, что «подруга» намеренно испортила мне этот день. Я все еще в шоке. © TheEsotericCarrot / Reddit

«Мы забронировали место для свадьбы, но за сутки до церемонии нам отказали. Пришлось выходить замуж на заднем дворе родителей жениха»

«На самом деле я бы не стала ничего менять. Это был прекрасный день!».