17 человек, которые хотели просто съездить в отпуск, а не вот это все
Целый год мы ждем заветных двух недель отпуска, чтобы отключить все рабочие чаты и наконец отдохнуть. Но иногда эти мечты разбиваются в пух и прах. Кому-то встречаются шумные соседи по отелю, а кто-то уже по возвращении домой натыкается на такое, что хоть вообще никуда не уезжай больше.
- Ездили с девушкой в отпуск, посетили аквапарк с огромными водными аттракционами. Вдоволь покатавшись на всех трассах один, я все же смог уговорить девушку попробовать разок, клятвенно пообещав, что буду ее ждать внизу. Жду 5 минут, 10 минут... Уже нервничаю, она должна была давно съехать с горки. Бегу к работникам, обрисовываю ситуацию. Горку закрывают, начинают простукивать трубы. Я нервно жду, представляя ужасы, которые с ней могли произойти. И тут подходит моя благоверная с розовой сахарной ватой на палочке. Говорит, что испугалась и спускаться не стала. © ozymandia / Pikabu
- Этим летом в небольшом курортном городке, разговор мамы и девочки лет пяти:
— Мама, мама, а давай посмотрим в смотровой бинокль.
— Нет.
— Но ведь папа разрешил.
— Папа разрешить-то разрешил, а вот денежек не дал! © AlexMount8 / Pikabu
- Поехали с друзьями на природу. Палатки поставили, костер разожгли... Хорошо! Но на горизонте появились серьезные тучи. Я, вглядываясь в даль, авторитетно заявляю:
— Стороной пройдет. Краем заденет.
Через полчаса началось. Молнии сверкают ежеминутно. От раскатов грома, по ощущениям, земля вздрагивает. Ливень стеной. Попрятались по палаткам. Слушаем, как под дном журчат ручейки (в палатках сухо и комфортно). К утру распогодилось. Один из наших друзей выбирается из своей палатки. Лениво потягиваясь, оглядывается:
— Хорошо, что краем задело. Представляю себе, что в центре было! © Udav.chika / Pikabu
- С бывшим мужем отдыхали во Вьетнаме, поехали на остров аттракционов. Проторчали там весь день и уже под закрытие хватились, что бумажник пропал. А там все оставшиеся деньги, карты, кредитки. Добравшись до отеля, все заблокировали. Хорошо, что в сейфе оставалось немного денег. На следующий день бывшему мужу пишет девушка, вы, мол, часом во Вьетнаме не отдыхаете? Короче, нашли бумажник наши соотечественники. По фамилии на карте (она очень редкая) нашли владельца. Как мы были рады! Встретились с ними, они нам его вернули в абсолютной сохранности! Не тронули ни копейки. © TrickyMadFox / Pikabu
- Работа у отца нервная, ответственная. Объект большой, построен был кое-как, так что каждый день как не одно, то другое происходит. Постоянные звонки в выходные с работы, а тут взял человек отпуск на свой страх и риск. Сидит день, сидит два — никаких звонков, аж неспокойно стало. Звонит сам, спрашивает, все ли в порядке, на что получает лучший ответ: «Все нормально, Сергей Сергеевич, уже все потушили». © Tritt / Pikabu
- Поехала как-то отдыхать с семьей парня, с которым мы тогда встречались. После 7-часовой поездки выяснилось, что они не забронировали жилье, поэтому нам пришлось на месте искать приличный отель со свободными номерами. А тогда как раз праздники были. Короче, нашли мы комнату, но в итоге я спала на надувном матрасе, потому что кроватей на всех не хватило. 7 дней дурдома. © cosmom / Reddit
- Машина сломалась на вершине горы. Нам пришлось добираться в отель на попутках с 9-летним ребенком. Следующие 2 дня потратили на эвакуацию машины, оплату запчастей... А знаете, что самое худшее в этой истории? Мой муж — механик, он мог бы легко все починить, если бы это случилось дома, где у него есть домкрат. С тех пор берем автомобили только в аренду. © anim0sitee / Reddit
- Отдыхали на речке. Вся одежда лежит в куче, мы купаемся. Вылезли из воды отдохнуть, один парень лезет в карман и понимает, что его телефона нет. Берет мою трубку, чтобы позвонить на свою — мало ли, не успели еще убежать. Телефон звонит у трехлетнего ребенка, бегающего неподалеку. Паренек кидается к нему — действительно, его аппарат. Давай искать родителей. Подходит папаша лет тридцати.
— Вы за ребенком своим следите? Он по чужим вещам лазит, вот телефон у меня вытащил!
— Да нет, это я ему дал ваш мобильный, чтобы он не плакал. © Rliethnam / Pikabu
- Мы с мужем врачи: я — педиатр, он — хирург. В отпуске всем незнакомым говорим, что мы учителя биологии и физкультуры, иначе отдых будет испорчен жалобами и просьбами. Познакомились с парой: она — экономист, он — инженер. Взаимно удивились, когда пересеклись на медицинской конференции... © Tezska1 / Twitter
- Был в Хорватии три года назад, катались на катере, все было отлично. Когда мы возвращались на берег, водитель лодки предупредил нас: «Осторожно, скользко». Что сделала моя мама? Попыталась сойти с лодки сама, упала и обронила сумочку с двумя новыми камерами, двумя телефонами и бумажником в море. Общий ущерб — € 1,5 тыс. Да, отличный отпуск... © AureliaTheFox / Reddit
- Мне было лет 5, мы с семьей ехали на отдых в поезде. Одна дама спала на нижней полке. Внезапно я услышал храп. Подошел к той женщине и стал на ее пялиться. Родители за мной наблюдали, но им и в голову не пришло, что я собираюсь учудить. А я схватил женщину за нос. Она проснулась и как начнет орать. Мама с папой притворились, что крепко спят, а я убежал в туалет. © Gunjan Das / Quora
- Собралась ехать в отпуск со знакомой. Выбирая отель и курорт, она все уши прожужжала мне, что один раз в году отдыхает на море и экономить не собирается. Выбрали, поехали. Распаковываем в номере чемоданы, и что я вижу... Из чемодана она достает еду: несколько видов колбасы, сыр, печенье, хлеб, соль. Но наибольшим шоком стали порошковые супы быстрого приготовления на каждый день отпуска. 4 килограмма еды! На немой вопрос последовал ответ: «Чтобы не тратить на еду здесь». Не экономим, шикуем супами! © Подслушано / Ideer
- Ехали летом с мамой в отпуск. Заходим в полную электричку и садимся на разные сидения. Возле меня компания парней, мама — сзади. Один из парней решил подкатить банальной фразой: «Девушка, а вашей маме зять не нужен?» И тут поворачивается моя мама: «Нужен! Скоро картошку копать, да и чемоданы тяжелые». В общем, благодаря юмору мамы поездка вышла веселой. Чемоданы донесли, но номер телефона так и не взяли. © Подслушано / Ideer
- Поехала в отпуск в Македонию. И в первый же день увидела себя на билборде. Такая же полуулыбка, черты лица, кудрявые волосы. Оказалось, мной заклеено полстраны и по ТВ крутят ролики — реклама местного сотового оператора. А лицо кампании — какая-то прежде неизвестная модель. Так меня весь отпуск везде встречали с распростертыми объятиями, «узнавали», кормили бесплатно в ресторанах. А еще дали бесплатно покататься на яхте. Утверждения, что они ошиблись, просто игнорировались. © Подслушано / Ideer
- Отдыхала в Турции, в хорошем отеле с очень строгой и организованной охраной. А рядом с нашим пляжем был общественный. Люди с этого пляжа частенько пытались пробраться к нам на территорию, но никому не удавалось. Но однажды два мальчика засунули свои вещи в пятилитровые бутылки, взяли трубки и проплыли под водой мимо ничего не замечающих охранников. Находчивые, ничего не скажешь. © Подслушано / Ideer
- Живу в квартире, которая досталась по наследству. Уехала на море, попросила бабушку поухаживать за котом. Так она приходила, лазила по ящикам и трогала трусы моего мужчины! Еще и вещи переложила на другие места. И на все это с невинной миной заявила, что еще будет приходить и проверять, как мы живем. © Подслушано / Ideer
- Заселилась в отпуске в отель. Думала, буду высыпаться по-человечески. Ага, сейчас. По соседству расположилась семья с очень капризной и крикливой девочкой лет пяти. Но я так просто это не оставила. Подкараулила момент, когда девочка была одна и сделала вид, что говорю по телефону: «Нет-нет, я ведьма, которая варит зелье только из непослушных, противных детей. И знаешь, кажется, я тут нашла одну. Сегодня ночью буду варить». Вот уже неделю девчонка тише воды. © Подслушано / Ideer
Если вы уже собираете чемоданы в долгожданную поездку, то держите в дорогу нашу статью о типах людей, без которых не обходится ни один летний отпуск.
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые хотели просто съездить в отпуск, а не вот это все
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