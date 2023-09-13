17 человек, которые хотели просто съездить в отпуск, а не вот это все

Целый год мы ждем заветных двух недель отпуска, чтобы отключить все рабочие чаты и наконец отдохнуть. Но иногда эти мечты разбиваются в пух и прах. Кому-то встречаются шумные соседи по отелю, а кто-то уже по возвращении домой натыкается на такое, что хоть вообще никуда не уезжай больше.