17 человек, которые хотели расслабиться в заведениях общепита, а в итоге влипли в историю

Когда мы идем в кафе или ресторан, мы рассчитываем на вкусную еду и вежливое обслуживание. Казалось бы, это базовые вещи, но герои нашей подборки столкнулись с настолько неприятными ситуациями в заведениях общепита, что теперь несколько раз подумают, прежде чем снова туда идти.