17 человек, которые хотели расслабиться в заведениях общепита, а в итоге влипли в историю
Когда мы идем в кафе или ресторан, мы рассчитываем на вкусную еду и вежливое обслуживание. Казалось бы, это базовые вещи, но герои нашей подборки столкнулись с настолько неприятными ситуациями в заведениях общепита, что теперь несколько раз подумают, прежде чем снова туда идти.
- Моя бывшая подруга однажды решила открыть что-то типа вафельной. Пригласила всех знакомых, типа открытие, всем скидки и все такое. Все, конечно же, пришли. То, что это далеко не венские вафли, было меньшим из зол. Даже кислые рожи персонала, который будто делает нам огромное одолжение, не особо трогали. Но то, как хозяйка шпыняла этот самый персонал с видом психованной мамаши, было очень странным. Плюс про скидку никто так и не вспомнил. Это еще ладно, но зачем обещать то, что не хочешь делать? © Конфуз / ADME
- Скорее всего, все работники общепита считают меня мерзким клиентом, но я искренне не понимаю, как в кафе или ресторане может не быть полной информации о блюде или напитке. И как возможно, что бармен или официант не знают, допустим, калорийность каждого пункта меню? Я загнана в такие рамки, что вне подсчета калорий начинаю резко толстеть, но каждый поход с друзьями куда-либо омрачается недовольными взглядами из-за просьбы выяснить калорийность блюда. Надоело! © Подслушано / VK
- Мы с женихом сидели в ресторане. Заказали напитки: газировку и кофе. Официантка приходит, приносит мне полчашки кофе и говорит, что если я хочу, то она сварит еще. Мы отвечаем: «Конечно, варите!» Заказ она так и не приняла. Проходит 5 минут, 10, 15... Я уже начинаю злиться. Особенно взбесило, что другой официант очень хорошо обслуживал свой столик. В итоге психанули, подходим к кассе, чтобы расплатиться за напитки. Вдруг откуда ни возьмись выныривает наша официантка и спрашивает, что мы будем заказывать. Я говорю: «Уже ничего, мы просто оплатим напитки». На что она так надменно отвечает: «У вас какие-то проблемы?» Тут встревает мой жених и отвечает этой дамочке: «Нет, просто вы очень медлительная». Чаевых, естественно, не оставили. © SpicyHashbrowns / Reddit
- Пришли как-то в кафе всей семьей. Сын и жена не любят колбасу, поэтому заказали завтраки с беконом. Когда официантка принесла наши тарелки, мы увидели, что вместо бекона там лежит колбаса. Сотрудница стала оправдываться, мол, закончился бекон, можете еще что-нибудь заказать. Иду к администратору, описываю проблему, а та как выдаст: «Бекон — это свинина, колбаса — это тоже свинина, не вижу никакой проблемы. Можете съесть это или оставаться голодными». Я рявкнул, чтобы она сама все это съела, и мы ушли. © Cody Bolt / Quora
- Поел в кафе, прошу принести счет и вижу сумму вдвое больше. Тактично спрашиваю, нет ли ошибки. В ходе диалога выясняется, что в счет включили еду женщины, которая уже ушла, потому что та так попросила. Зовем менеджера. Я думал, что он будет на моей стороне. А тот выдает: «Ну, я извиняюсь за неудобства, но не могли бы вы заплатить? Мы небольшой семейный ресторан. Не можем позволить себе кормить людей бесплатно». Я был в шоке. Отказался платить за чужую женщину и еще трижды перепроверил новую сумму счета. Смотрели они на меня с грустью, когда я уходил. © GoblinQueenForever / Reddit
- В ресторане быстрого питания на моих глазах девушка потеряла кошелек. Она облазила все, но, так и не найдя его, ушла в слезах. Я же прокрутил в памяти, как все было, и с помощью уборщика нашел в мусорке кошелек. Его случайно скинули с подноса. Внутри кошелька была квитанция на оплату штрафа, там был указан телефон. Созвонились, отдал вещь владелице. Спустя месяц я уже сам аналогично спустил с подноса в мусорку свой телефон и даже не заметил. Лишь тот случай с девушкой помог понять, где мой аппарат, и найти его. © Подслушано / VK
- Перестала ходить в одну кондитерскую, в которой раньше была постоянным клиентом. Дело даже не в том, что фрукты на торте оказались украшенными плесенью, а в том, как разрешили эту ситуацию. Повезла я им этот торт обратно буквально через несколько часов после покупки. Скандалить не стала, просто попросила позвать старшего. Вышла девушка-менеджер, «глубоко беременная». Посмотрела на торт и начала причитать, что продать они его теперь не смогут. Я говорю: «Верните деньги или замените на нормальный торт». Она принялась кому-то звонить, долго что-то выясняла, потом мне принесли нормальный торт и попросили оставить контактные данные. Со мной так никто не связался. Никаких извинений. © Просто птичка / ADME
- Был как-то у нас абсолютно отвратный обед в Испании. Ризотто с креветками, содержащее 3 креветки размером с ноготь. Мама взяла угорь — он был обуглен с одной стороны и абсолютно сырой с другой. Мы ничего не съели. Подходит официант, спрашивает: «Все ли понравилось?» Мы говорим, мол, нет. А тот улыбается и такой: «Окей, с вас € 50 — и до свидания». © Anca / ADME
- Как-то были с мужем в местном ресторане. Помимо нас, там сидели и другие парочки. Действовала акция «При заказе стейков на ужин напитки в подарок». Мы еле дождались, когда принесут наши напитки, как и другие посетители заведения. Когда один из гостей мягко высказал официантке жалобу, та ушла на кухню, и оттуда было прекрасно слышно, как она обсуждает гостей с другими работниками. Мы уже заканчивали трапезу, когда официантка зашла и сказала, что ресторан закрывается. Она начала собирать тарелки. Одна женщина не доела свою еду, и официантка грубо забрала ее тарелку и даже вытащила вилку у нее изо рта. А женщина посмотрела на своего партнера и сказала: «Ну, если она думает, что получит чаевые, то сильно ошибается». © Helen Hayes / Quora
- Решил заказать пиццу в любимом ресторане с самовывозом. Оплатил онлайн. Приезжаю на место, а там закрыто. Внутри темно, стулья на столах. Звоню им — номер недоступен. Так я и ушел. Купил себе курицу. Пришел домой и решил проверить у них на сайте трекер заказов. Было написано, что пицца готова к выдаче. Меня больше смущает, почему заказ прошел и почему мой банк сообщает об обработке платежа. Я не хочу, чтобы с меня брали деньги за то, что я не могу получить. © waddlewaddle14 / Reddit
- Пошли с мужем в кафе. Я заказала куриную грудку с помидорами черри. Принесли заказ, а там просто куриная грудка. Спрашиваю, мол, где помидоры-то. Официантка закатила глаза, взяла тарелку и принесла через минуту обратно. На тарелке лежал один помидорчик, разрезанный пополам, притом не первой свежести. Курица тоже была как подошва. Обслуживание было ужасным, и было обидно, потому что мы с мужем праздновали годовщину свадьбы, к тому же я была на 6-м месяце беременности. Когда принесли счет, мы увидели, что они забыли включить в него напитки. Я всегда честно сообщаю о таком, но в этот раз мы промолчали. © DrDonna / ADME
- Живу в маленьком городе, где каждое новое заведение общепита — это большое событие. Пошли мы как-то с женой на свидание в новый ресторан. Еда, если честно, была гадкая: стейк вынесли холодным, паста какая-то недоваренная. Ну не срослось, подумаешь. Прошу счет. Подходит официантка, я ей карту протягиваю. А она в ответ: «Не принимаем оплату карточками, только наличными». Я на взводе, но не хотелось ругаться. Побежал в банкомат, возвращаюсь, протягиваю официантке купюру. А та смотрит на нее с отвращением и выдает: «Так она мятая у вас, другую дайте». Психанул, сказал, что другой нет. Она возражать не стала. Стоит ли говорить, что в это заведение мы больше не заглядывали. Да оно и закрылось через пару месяцев.
- Когда был студентом, подрабатывал в ресторане гардеробщиком. Как-то раз один старый и опытный официант поделился со мной своим лайфхаком. Если мужчина-клиент приходит с дамой, не оставляет чаевых либо придирается, то официант при даме говорит мужику: «А сегодня очень приятная девушка с вами, не то что вчера». После чего технично покидает зал, оставляя мужика объясняться с женой или с кем он там пришел. © Подслушано / VK
- У меня непереносимость лактозы. Можно принять таблетку, чтобы не было проблем со здоровьем, но это нужно делать заранее. Вчера вечером я пошел поужинать с друзьями. Решили взять десерт. Я заказал себе яблочный пирог. В меню было сказано, что можно добавить шарик мороженого за дополнительную плату, но я не стал его заказывать, да и не люблю мороженое. В итоге нам приносят пироги, и на каждой тарелке лежит по шарику мороженого. Я говорю официанту: «Мне нельзя мороженое». Та унесла тарелку. Судя по всему, она просто соскребла мороженое, потому что пирог был мокрым сверху, и вернула обратно то же блюдо. Потребовал новый кусок. Она принесла, но потом в счете у меня оказались сразу 2 куска пирога. Я был очень зол, но друзья попросили не обращать внимания на это. © bopalop01 / Reddit
- Меня однажды в ресторане закрыли в туалете. Я зашла туда прямо перед закрытием и в итоге оказалась запертой. Работники ресторана так торопились домой, что погасили свет везде, кроме этой тайной комнаты. Родственники пытались вызволить меня почти 40 минут, но, так как все ушли, это оказалось сложно. Больше я не хожу ни в этот ресторан, ни в тайные комнаты подобных заведений. © Палата № 6 / VK
- Завтракала как-то раз в кондитерской. Заказала себе блинчики. Сижу наслаждаюсь, тут вдруг надкусываю блинчик — и у меня буквально искры из глаз посыпались. Достаю изо рта... болт. Железный. Зуб болит, явно сломан. Я подхожу к кассе, объясняю ситуацию. Сотрудница мне даже ничего не ответила, скривилась и ушла куда-то. Возвращается с менеджером, тот кидает мне купюру со словами: «Достали уже» — и уходит в закат. Спорить не стала, забрала деньги, вылечила зуб на них. Но что это было?
- У меня однажды такой случай был. Заказала шашлык, а принесли мне фактически угли. Я в шоке, зову официанта.
— Это что?
— Шашлык.
— Вы такое есть будете?
— Конечно.
— Унесите и ешьте сами.
Она уносит, я начинаю собираться, и тут официантка приносит счет.
Пришлось звать администратора. В качестве извинения принесли мне салат цезарь за счет заведения. Но больше я туда не ходила. © Шаманка / ADME
К сожалению, не все работники общепита вежливы и обходительны с гостями. Иногда посетителям приходится решать спорные ситуации, и делать это нужно делать правильно.
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые хотели расслабиться в заведениях общепита, а в итоге влипли в историю
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