17 человек, которые и знать не знали, что простая поездка в общественном транспорте обернется таким конфузом

Когда мы едем куда-то в общественном транспорте, то зачастую желаем, чтобы поездка прошла тихо и спокойно. Но порой мы становимся свидетелями таких ситуаций (а иногда и их непосредственными участниками), что потом всю жизнь припоминаем тот день, когда ступили на борт того автобуса, поезда метро или маршрутки. Вот немного подобных случаев.