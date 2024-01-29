17 человек, которые и знать не знали, что простая поездка в общественном транспорте обернется таким конфузом
Когда мы едем куда-то в общественном транспорте, то зачастую желаем, чтобы поездка прошла тихо и спокойно. Но порой мы становимся свидетелями таких ситуаций (а иногда и их непосредственными участниками), что потом всю жизнь припоминаем тот день, когда ступили на борт того автобуса, поезда метро или маршрутки. Вот немного подобных случаев.
- Еду в электричке. Заходит тучный парень в байковой одежде. А погода жаркая, вот он и начинает мотаться по всему вагону и открывать абсолютно все окна с обеих сторон. Пошли жуткие сквозняки, люди закрывают окна на одной стороне, этот наглец открывает опять. В итоге компания молодых людей вывела героя в тамбур с наказом не возвращаться. Он так там и ехал. © Алена / ADME
- Ко мне один раз бабулька прикопалась в автобусе по поводу рваных джинсов. Спрашивала, оно само порвалось или я нарочно штаны испортила. А потом как сунет палец в дырку и как дернет! © Королева-Ведьма / ADME
- Ехала я на поезде в командировку. Устроилась на верхней полке, и тут какой-то парень начал: «Я Вася, я оттуда-то». Я сказала, что буду книгу читать, ну не люблю я задушевные разговоры с попутчиками. В ответ этот герой начал залезать ко мне на полку. Я возмутилась и громко велела ему сидеть смирно, а еще рассказала все проводнику. Парень всю дорогу сидел в стиле «это не я, меня тут нету». © Алена Мацулевич
- Провожали на поезд свекровь. Зашли в вагон, чтобы помочь ей с вещами. В купе уже сидела молодая симпатичная женщина. Мы поздоровались, и тут началось. Без пауз, мы даже рот не успевали открыть: «Кто едет? Куда? Какое место? Вещи положите сюда! Пальто сюда! Сами садитесь пока вот сюда!» Мы с мужем и свекровью (ей, на минуточку, тогда было лет 85) переглянулись и стали смеяться. Она замолчала и посмотрела на нас как на дураков. И тут — о счастье! — в купе вошла женщина, и выяснилось, что эта командирша перепутала свое место. Она фыркнула, собрала свои вещи и гордо удалилась. © Елена Похвалина
- Недавно ехала в метро, народу плотно. Стою, у ног держу свой рюкзак (он большой, но не походный). Держу так, чтобы никому не мешать. Выхожу на остановке и меня в спину просто нагло и довольно сильно пихают. Вот просто нагло и сильно. Я протянула руку за спину и схватила этого толкающего за руку, и тут же потащила за собой. Лица той тетки не видела, я не оглядывалась. А надо было, наверное. © Конфуз / ADME
- Самый невозмутимый человек, которого я встречала в своей жизни, — девушка, сидящая впереди меня в автобусе. Женщина рядом с ней воскликнула: «Девушка, у вас таракан в волосах!» А та просто стряхнула его и поехала дальше с покерфейсом. © Подслушано / Ideer
- Моей дочери 3 года. Забирала ее как-то из сада. Заходим в автобус, а там нет свободных мест. Проезжаем одну остановку, и одно место освобождается — сели мы с дочкой. Проехали еще остановку, заходит бабушка лет 80, а мест нет. Мужики даже не думают уступать. Ну моя дочь и говорит: «Мама, мы же с тобой молодые, можем и постоять». Встает, я за ней. Она берет бабушку за руку и усаживает на наше место. Кому-то из мужиков стало стыдно, и решил он нам место уступить. Моя гордая доченька говорит ему: «Поздно попу поднял». © Палата № 6 / VK
- К моей глубоко беременной подруге как-то подошел молодой человек с вопросом: «Девушка, а с вами еще можно познакомиться?» © Elena Marchuk / ADME
- Поздно вечером еду домой на автобусе. Застряли в пробке, еду я стоя. Скукотища! Вдруг замечаю, что мне прямо в глаза смотрит мужчина с очень суровым лицом. От нечего делать я тоже начала сверлить его взглядом. У него забегали глаза, но позже он снова уставился на меня. Я тоже не сдавалась. Мы просто стояли и свирепо друг на друга смотрели. Так продолжалось, пока мы не подъехали к моей остановке. Уже выходя из автобуса, услышала сзади веселое: «А ты хороша. Надеюсь, как-нибудь повторим!» © Палата № 6 / VK
- Еду я как-то на электричке. На одной станции в вагон залетает девушка, достает косметичку и начинает быстро краситься. Все смотрят только на нее. Тоналка, глаза, губы. Наконец она намазала руки кремом и обвела взглядом вагон. Парень напротив уточнил: «А ты педикюр делать будешь?» © Подслушано / Ideer
- Начало июня, мы с подругой едем из университета на автобусе. Я ей жалуюсь на ужасный день — сломала телефон, упала со ступенек, потеряла кольцо — и говорю: «Хуже этот день уже не станет!» И тут ко мне поворачивается мужчина в возрасте, улыбается и говорит: «Добрый вечер, Юля. Завтра я принимаю у вас экзамен, так что подготовьтесь и не забудьте поставить будильник! Этот день стал еще хуже, простите, что напомнил». Это был мой преподаватель. © Палата № 6 / VK
- Читал я, значит, «Фауста» Гете в электричке. Читал вслух — очень негромко, почти шепотом, так что никто не слышал, никому не мешал. Но вдруг женщина, сидящая напротив, попросила читать погромче, чтобы тоже послушать. А я читаю крайне выразительно и с отыгрыванием особенностей всех персонажей (меняю голос для каждого, держу свою интонацию и ритм), даже находясь в одиночестве. В итоге спустя полчаса меня слушал весь вагон — и так до самого конца поездки, целых полтора часа. © Палата № 6 / VK
- Вспомнила, как однажды мою бабушку, на тот момент 70-летнюю, назвали со спины в автобусе девушкой. Ох, в каком она была негодовании! Начала вопить, даже еще не обернувшись: «Какая я тебе девушка?!» © Bisquit / ADME
- Мой муж как-то раз застрял в туалете поезда. Он колотил в дверь, но никто не мог ему помочь. Мне пришлось позвонить в железнодорожную службу, но там решили, что это все шутка. И только когда моя свекровь позвонила туда же и объяснила ситуацию, они поверили. Его выпустили в самый последний момент. © PennyyPickle / Reddit
- Однажды сел в маршрутку рано утром. Людей много, маршрутка забита полностью. Я занял место рядом с водителем. Кто-то из салона выкрикнул: «А мы можем побыстрее? Я опаздываю на работу!» В ответ на это водитель надевает черные очки, включает песню «Highway to Hell» и резко стартует. На нужной остановке чувак, который опаздывал, оставил водителю деньги со словами: «Я завтра утром тоже буду опаздывать, принесу еще крутое музло». © Палата № 6 / VK
- Мы с подругой ехали в метро после долгого и утомительного дня, и в какой-то момент в поезд вошла женщина и села позади нас. У нее на плече сидел ворон. Самый настоящий ворон! Он то и дело порхал с плеча на плечо, а в один момент и вовсе уселся ей на голову. А она в это время кормила его не пойми чем из своего кармана. © Franklin Veaux / Quora
- В гости приехал брат мужа, гостил значительное время. Сын привык, что рядом постоянно и мама, и папа, и дядя. Еду с ним в автобусе. Он давай петь: «мама и папа, мама и дядя». Одна половина автобуса просто косилась на меня, вторая еще и посмеивалась. © Дареная / ADME
Подобные курьезные случаи в общественном транспорте происходят с людьми постоянно. Вот еще несколько подборок на похожую тему:
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые и знать не знали, что простая поездка в общественном транспорте обернется таким конфузом
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