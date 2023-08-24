17 человек, которые из-за своей рассеянности теперь не знают, куда глаза прятать

Пожалуй, любой из нас хотя бы однажды чувствовал себя невнимательным растяпой. В этом может быть виновата накопившаяся за день усталость, нелепая случайность или стрессовая ситуация. Впрочем, кое-кто признается, что он постоянно витает в облаках вне зависимости от времени суток и жизненных обстоятельств. В любом случае из-за рассеянности мы можем влипнуть в истории, которые потом будем пересказывать как байки и анекдоты.