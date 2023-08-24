17 человек, которые из-за своей рассеянности теперь не знают, куда глаза прятать
Пожалуй, любой из нас хотя бы однажды чувствовал себя невнимательным растяпой. В этом может быть виновата накопившаяся за день усталость, нелепая случайность или стрессовая ситуация. Впрочем, кое-кто признается, что он постоянно витает в облаках вне зависимости от времени суток и жизненных обстоятельств. В любом случае из-за рассеянности мы можем влипнуть в истории, которые потом будем пересказывать как байки и анекдоты.
- Я на работу проспала. Быстро закручиваю волосы с тем, что под руку попало, умываюсь и вылетаю из дома. Я тогда работала в нотариальной конторе, вся такая важная. И вот иду в туалет, смотрю в зеркало, а у меня на голове стринги, которыми я утром впопыхах закрепила шишку. Три часа приема с трусами на голове. Хорошо, что были черные однотонные, надеюсь, никто не догадался, что это не резинка для волос © movchanita / Pikabu
- Как-то раз я несла в руках стакан молока и телефон. Бросила гаджет на кровать и решила выключить свет. Вот только когда я вернулась к кровати, то поняла, что швырнула на нее не телефон, а стакан. © MotherOfBorzoi / Reddit
- Однажды мы с сестрой купили мороженое, упакованное в мягкую оболочку в форме колбасы. И в итоге забыли его в жару прямо на столе. Часа через 3 вспомнили, сестра дотронулась до него, а упаковка резко порвалась. В мороженом были и мы обе, и вся кухня. © Мама Дорогая / ADME
- Я торопилась домой. На ходу нащупала у себя в кармане билетики и чеки. Решила выбросить, когда буду проходить мимо помойки. Естественно, выкинула карту. Через брезгливость заглянула в контейнер и поняла, что это еще цветочки. Внутри было пусто, карточка оказалась на дне. Попробовала наклонить — не вышло. Решила нырять. Картина маслом: блондинка в фиолетовом плащике повисла на бортике мусорного контейнера. Выковырять карту получилось минут через 5 позора перед соседями. © movchanita / Pikabu
- Однажды я решил сделать яичницу. Ожидание: разбиваю яйца, выливаю их в сковородку, выбрасываю скорлупу. Реальность: разбиваю яйца и выбрасываю их в мусорку. Потом еще секунд 30 стоял над ведром в попытках понять, что случилось. © nWo1997 / Reddit
- Начальник позвонил мне и сказал заглянуть в его кабинет. Я встал и вышел в коридор. До кабинета босса было около 20 метров. Так вот, я не дошел до него, потому что отвлекся. Заскочил в соседний отдел, потрепался с девчонками, вернулся к себе и продолжил работу.
Потом шеф рассказывал, как удивился, увидев по камерам, что сотрудник передумал идти к нему буквально на полпути. © ildarmakaev / Pikabu
- Как-то раз я сходил в общественный туалет в торговом центре. А потом на улице заметил позади себя что-то белое. Резко остановился и оглянулся, но ничего не увидел. Так было несколько раз. В итоге я понял, что у меня в брюках застряло почти полметра туалетной бумаги. До такой степени неловко мне никогда не было. © Christopher Phillips / Quora
«Пиццерия оставила мне в подарок противень для пиццы».
- Периодически забываю про сковородку, когда мою посуду. И вот однажды возвращаюсь из длительной командировки. Захожу в кухню и вижу, что сковорода настолько полная, что даже ее крышка поднялась. Выяснилось, что за полтора месяца там выросла упругая огромная плесень, в которой затейливо сплелись 5 цветов: белый, черный, желтый, зеленый и красный. © Старушка-веселушка / ADME
- У меня на балконе время от времени тусовались голуби. Я человек рассеянный, поэтому нередко оставляла дверь туда открытой. Сначала я стала обнаруживать по периметру комнаты перья. Потом обнаружила птиц, которые самозабвенно клевали мое лимонное печенье. А эпичнее всего было проснуться и понять, что под моей кроватью голубь соорудил гнездо и высиживает там яичко. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз я попытался открыть дверь чужого автомобиля своими ключами. © Ganapati Hegde / Quora
- Ночевала я как-то у подруги. Утром вспомнила, что мои стринги на батарее сохнут, сунула их в карман куртки и убежала. Еду в трамвае, подходит кондуктор — молодой парень. Лезу в карман за деньгами и заодно вытягиваю трусы. И тут мне пришлось невозмутимо убрать их обратно, сделать вид, что все в порядке, и оплатить проезд. Лицо кирпичом держала до конца поездки © mkudrik / Pikabu
- Однажды выхожу на улицу из дома, в руках несу 2 пакета: с мусором и с дорогущим платьем, которое надо сдать в химчистку. Вижу, что у подъезда стоит мусоровоз. Мне оттуда кричат: «Девушка, кидайте свой прямо нам в кузов». Бросила пакеты и пошла дальше довольная. Что к чему, поняла уже только на полпути к работе. © Еще кое-что / ADME
- Бежала я в школу в 10-м классе. Зима, холод, предзачетная неделя, мозги не работают. Пришла, разделась в вестибюле, а на меня школьники смотрят и ухахатываются. В общем, на мне были теплые колготки и короткий свитер. Юбку я благополучно забыла. Что поделать, пришлось возвращаться домой. © Алена Бачурина / AdMe
«Я забыл положить артишок в холодильник, и он зацвел».
- Сегодня я вышел из дома с наушниками и с пультом от телевизора. Пока шел по улице, пытался найти разъем и неприлично выражался. © Aba**ka / Pikabu
- Давным-давно я работал в одной транспортной компании. Однажды мне надо было срочно заполнить бумаги, но никак не удалось найти ручку. Я перерыл все на столе, а потом перевернул весь склад. И тут ко мне подошел управляющий и поинтересовался, что же я так рьяно пытаюсь отыскать. Я вытащил ручку изо рта, рявкнул: «Я ищу...» — и наконец-то обратил на нее внимание. © James T. Bawden / Quora
- С утра заварила себе кофе, чтобы глаза открыть. Кофе был насыпан в кружку с вечера. Я похвалила себя за предусмотрительность, плеснула туда водички, сахарочку добавила, размешала. Пью кофе и понимаю, что он какой-то не такой получился. Ближе середине кружки пришло озарение: он был не насыпанный заранее, а спитый. Плюс вместо сахара я закинула в кружку соль, которой, к счастью, не удалось полностью раствориться, потому что надо было подогреть воду в чайнике. © AlexandraBa92 / Pikabu
- Каждый из нас обнаружил в кармашках зимних вещей забытые деньги. Иногда находка радовала. Вот только сегодня я разбирала в тумбочке старые бумаги и нашла приличную сумму, которую уже давно мысленно куда-то потратила. © Подслушано / Ideer
Не стоит переживать, если вы узнали себя в ком-то из героев этой статьи. Мы подготовили для вас подборку из 20 упражнений, которые научат концентрироваться даже самых рассеянных людей.
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые из-за своей рассеянности теперь не знают, куда глаза прятать
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