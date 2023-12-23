17 человек, которые к Новому году закупаются не мандаринами, а валерьянкой

Перед Новым годом только и бегаешь, честное слово. Нужно закрыть все рабочие планы, купить подарки, побывать на всех утренниках, урвать самую красивую елку и мандарины не забыть. А так хочется просто уже черпать ложкой оливье и расслабиться.

В бонусе же вас ждет доказательство того, что в эти праздники подвох можно ожидать вообще от кого угодно.

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Бонус: а некоторые люди даже в праздники не дают расслабиться