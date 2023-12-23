17 человек, которые к Новому году закупаются не мандаринами, а валерьянкой
Перед Новым годом только и бегаешь, честное слово. Нужно закрыть все рабочие планы, купить подарки, побывать на всех утренниках, урвать самую красивую елку и мандарины не забыть. А так хочется просто уже черпать ложкой оливье и расслабиться.
В бонусе же вас ждет доказательство того, что в эти праздники подвох можно ожидать вообще от кого угодно.
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Бонус: а некоторые люди даже в праздники не дают расслабиться
- Муж за неделю до Нового года притащил живую елку. Сразу договорились, что собирать иголки будет он. И вот эти иголки уже по всей квартире, даже в кровати. Начала психовать, высказала, что убрался и выкинул зеленую. А муж заявил: «Тебе эта елка вон какой подарок принесла». Это он мне просто новый телефон подарил. Хожу, молчу, даже иголки подметаю. Жду Старого Нового года, когда лысую «кормилицу» можно будет спустить с балкона. © Подслушано / Ideer
- Сын заболел, учительница сказала, чтобы я пришла за его новогодним подарком. Пришла на эту раздачу и вижу, что некоторые дети без подарка, так как родители не сдали деньги. В порыве отдала подарок мальчику, которому не досталось. А вечером мне звонит учительница и заявляет, что надо забрать подарок. Снова. Оказывается, когда этот мальчик шел с подарком домой, его догнала родительница и со словами: «Воровать нехорошо», — забрала у него подарок. © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько статей о том, что Новый год бывает очень разным:
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые к Новому году закупаются не мандаринами, а валерьянкой
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