17 человек, которые кое-что не продумали и спустили деньги в трубу
Все мы люди, все мы человеки и порой косячим. Покупаем платье в обтяжку и потом не носим никогда или теряем кошельки с телефонами. Но некоторые промахи оказываются настолько эпичными, что хоть внукам еще рассказывай.
- У нас забился унитаз: вроде смывает, но очень медленно. Я убежала на работу, а мужа попросила вызвать сантехника. Но супруг решил сэкономить и прочистить унитаз самостоятельно. Сода и уксус не помогли, и тогда благоверный додумался налить туда кипяток. Нагрел в кастрюлях и чайнике 15 литров, перелил в ведро и начал заливать. Унитаз, естественно, лопнул. Замена унитаза обошлась в 11 тысяч. С соседом снизу удалось договориться и отделаться банкой краски. © Подслушано / Ideer
- Со мной в ресторане работал один официант. Парень мечтал стать этаким «альфой» и наслушался всяких дурных советов. В итоге потратил зарплату за полгода, влез в огромные долги и купил крутую спортивную тачку. А потом разбил ее. © OkAdvice2329 / Reddit
- Купил стремянку по дешевке. В итоге оторвалась ступенька и я чуть не улетел в окно с 6-го этажа. Плюнул и взял нормальную, рассчитанную на 225 кг. На ней хоть вдвоем прыгай, ничего не случится. Плюс ступеньки широкие. Одно удовольствие ремонт делать. © L0rens0 / Pikabu
- Папа у меня работал подрядчиком, и один из заказчиков расплатился с ним наличными. Дело было в субботу, мчать в банк ему не хотелось, так что отец решил спрятать денежки в каком-нибудь надежном месте до понедельника. С какого-то перепугу он засунул их в коробку из-под электробритвы. Но вот незадача: мамуля решила затеять уборку и эту коробку выкинула. А когда папа это обнаружил, мусор уже давным-давно увезли. © Lloyd Hendricks / Quora
- Купила как-то фарш, а готовить все некогда, ну и провалялся он дней 5 в холодильнике. Выбрасывать жалко. В итоге решила нажарить чебуреков, ну и жарить подольше, чтобы уж наверняка. В результате траванулась так, что меня подменяли на двух работах... Минус две тысячи, да еще порошки и пилюли пришлось покупать. © Pekus.Nisa / Pikabu
- Работал в свое время на доставке мебели. Привозим как-то мужичку дорогущий шкаф, а там 5-й этаж и лифта нет. От сборки и доставки до дверей отказался: дескать, друг поможет. На следующий день звонит он и просит помочь. Приехал я, а там такое! Мужик умудрился перепутать местами дно и крышку, боковые стенки тоже на разных местах, задняя стенка из оргалита прибита так, что гвозди торчат. В итоге он отдал почти в два раза больше за ремонт. © BakaSuRa9** / Pikabu
- Мы удачно продали дом, и у нас на руках неожиданно оказались лишние деньги. Не помню, что мне в голову взбрело, но я решила купить набор колье и сережек за $ 1 500. Так они до сих пор и валяются, даже ценник с них не сняла. © Beth Goldie / Quora
- Муж затеял ремонт, сделать который от А до Я решил сам. В результате благоверный разгромил новый унитаз, переколол почти всю коробку декоративного кирпича, два месяца неудачно перекрашивал стены. Решила ему тонко намекнуть, предложив пересмотреть мультсериал детства «Семейка Барри» — о медведе, который брался чинить и мастерить, лишь бы сэкономить. В результате супруг от души посмеялся над неумехой вместе со мной. Вот только мой смех был скорее истерическим. Намек не был понят: ремонт продолжается. © Подслушано / Ideer
- Давным-давно купил кучу подержанных проекторов. Решил, что починю их, перепродам и заработаю. В итоге выяснилось, что необходимая для ремонта деталь стоит дороже, чем сами проекторы. С тех пор это барахло так и пылится у меня в шкафу. © Unknown author / Reddit
- Мой приятель и его девушка купили систему фильтрации воды. За эту штуку надо было ежемесячно отстегивать около $ 300, но друга просто очаровал набор бесплатных кастрюль и сковородок в подарок. Потом девушка бросила приятеля и съехала. Дом ему пришлось продать: он просто не мог его потянуть. Теперь фильтр для воды где-то валяется, но бедняга все равно за него платит, потому что заключил долгосрочный контракт. Кстати, вода у нас в районе просто отличного качества. © Anin1987 / Reddit
- Работал когда-то продавцом в магазине техники. Пришел к нам однажды молодой парень и купил самый большой телик за сумасшедшие деньги. Доставки в магазине не было, но я ему предложил вызвать грузовое такси. Парень отказался: типа ему приятель поможет. Решил я посмотреть, как это все будет выглядеть. В коробке телик в машину не влез, они его распаковали. Стали запихивать в салон, на что-то неудачно нажали, и в итоге матрица лопнула. Было немного жаль. © Scearllz / Pikabu
- Один мой знакомый держал небольшой магазинчик. Решил он обогатиться и закупил партию спиннеров на $ 20 тысяч. Но эти штуки оказались никому не нужны, и он еще целый год постил жалобные сообщения, умоляя хоть кого-то купить это барахло. Похоже, безуспешно, потому что бедняге пришлось закрыть лавку. И к тому же он развелся. © Solid_Internal_9079 / Reddit
- Коллега все время брал сверхурочные, чтобы накопить на собственное жилье. В итоге он вписался в ипотеку, но рассчитал выплаты, исходя из своих сверхурочных заработков. Я пытался ему сказать, что это глупая затея, но мужик меня не послушал. В результате он через пару лет после этого развелся с женой. Супруге надоело, что его никогда не бывает дома. © rubysundance / Reddit
- Нашли классную съемную квартиру. Большая, светлая, только вот стиралки не было. Притаскивает хозяйка на следующий день машинку и хвастается, что по акции за копейки урвала. Прошла пара недель, возвращаюсь из магазина, а у нас потоп. Когда вызвали мастера, оказалось, что стиралка подержанная и вообще на ладан дышит. Менять в ней надо буквально все, включая мотор. Хозяйке это влетело в копеечку.
- Сдаю несколько помещений в коммерческую аренду. И тут на одной точке начались проблемы с электричеством. Выяснил, что есть два варианта: мне надо либо ставить свой трансформатор, что дольше и дороже, либо подключиться к имеющемуся трансформатору, что быстрее и дешевле. У меня на примете был отличный арендатор, так что я выбрал второй вариант. В итоге компания затянула ремонт на пару месяцев, и мой арендатор торжественно исчез. Так я понял, что самый дешевый вариант обычно оборачивается большими тратами. © David Luke / Quora
- У нас сломался абажур на лампе. Папа решил не покупать новый, а сделать своими руками. Притащил из леса корягу, выточил полукруг и повесил его на стойку. Выглядит красиво, а трат ноль. Проходит буквально пара дней, и вдруг мы слышим мамины вопли. Влетаем в комнату, а там по полу маршируют целые полчища лесных муравьев. Неизвестно, где они умудрились в этой коряге спрятаться, но их явно разбудило тепло от лампы. В следующие полгода мы извели кучу денег, избавляясь от мурашей.
- Когда разъезжались с бывшим мужем, он забрал компьютер, телефон и все вещи и обувь, купленные мной. А я еще денег дала ему на дорогу. Да и расстались мы потому, что он отказывался искать работу и заставлял меня взять ипотеку на свое имя. А потом позвонила свекровь и назвала меня алчной карьеристкой. © Подслушано / Ideer
А вот некоторые люди, наоборот, умудряются экономить там, где это казалось невозможным. Причем это вовсе не значит, что они берегут каждую копейку.
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые кое-что не продумали и спустили деньги в трубу
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