17 человек, которые крайне оригинально решают бытовые вопросы

Ежедневно мы сталкиваемся с различными бытовыми вопросами, которые пытаемся решить, чтобы сделать свою жизнь комфортнее и проще. Но есть среди нас люди, которые прямо сейчас живут в 2222 году: пока мы раздумывали над очередной задачкой, они уже нашли нетривиальный подход к ее решению.

Мы в ADME обожаем смекалистых интернет-пользователей и верим, что у них есть чему поучиться.

«В квартире, где я остановился, сиденье для унитаза светится в темноте»

Блестяще! У нас в ванной комнате есть красный ночник с датчиком движения, но это гораздо круче. © Zhoenish / Reddit

«Мама использует автомобильный держатель, чтобы прикреплять туда блокнот со схемой проезда»

«Обнаружил это на полу школьного туалета»

«Мой сын решает все математические задачи, пропуская числа через различные вычислительные машины, которые он сам выдумывает и рисует»

«В понедельник Рэйчел дает сестре 2 десятицентовика и 3 пятицентовых монеты. Во вторник она дает сестре четвертак, 1 цент и еще 4 цента. Если всего у Рэйчел было 94 цента, сколько денег у нее сейчас? Правильный ответ: 29».

«Женщину и ее ястреба наняли гулять по моему городу 10 часов в день, чтобы отпугивать чаек»

«Моя соломинка — стебель лемонграсса»

Так водитель обыграл вмятину на своем авто

«Мой папа сделал усилитель звука из куска дерева»

«Эта табличка висит на нашей ванной с 40-х годов»

«Входи, горизонт чист!», «В неисправном состоянии, пользуйся на свой страх и риск», «Держись подальше!»

Ступенька сделана так, чтобы двери открывались

«Эту инструкцию с картинками 12-летний сын написал, чтобы я смог собрать кубик Рубика»

«Мне 46 лет, и мой ребенок помог мне впервые в жизни собрать кубик Рубика. Максимум, что я мог сделать раньше, — это сложить 2 стороны».

«На сборку этих шахмат из деталей, найденных на работе, у меня ушло больше года»

Парковая скамейка, которая может превращаться в стол

Это реклама набора в секцию по ткачеству

«Обучение ткачеству: пончо, рюкзаки, корзины, текстиль, ткань времени и пространства».

Идеально свернутый кабель

Эта пара знает о жизни все

«Заплатил 50 центов, чтобы воспользоваться туалетом. А дети могут попасть туда бесплатно: для них есть специальный проход»