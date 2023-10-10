17 человек, которые лучше сами отнесут вещи на помойку, чем еще раз попробуют отдать даром

Пожалуй, только тот, кто ни разу не отдавал вещи даром, думает, что это приятное и простое занятие. На самом деле здесь может быть множество подводных камней, а вместо благодарности за бесплатную вещь на человека порой выливается ушат упреков и претензий. Но некоторых добряков даже это не останавливает.

На сайтах объявлений можно встретить еще тех уникумов как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей. На тему того, как быстро и беспроблемно избавляться от ненужных вещей через интернет, написано немало статей. И все же люди со своеобразной логикой находят друг друга в виртуальном пространстве и не дают скучать ни себе, ни окружающим.