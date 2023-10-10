17 человек, которые лучше сами отнесут вещи на помойку, чем еще раз попробуют отдать даром
Пожалуй, только тот, кто ни разу не отдавал вещи даром, думает, что это приятное и простое занятие. На самом деле здесь может быть множество подводных камней, а вместо благодарности за бесплатную вещь на человека порой выливается ушат упреков и претензий. Но некоторых добряков даже это не останавливает.
- Решила отдать даром дочкину старую куртку. Дала объявление в интернете. Что тут началось! Меня завалили сообщениями: «А на мальчика она пойдет?», «Заберу! Приеду завтра! Никому не отдавать!» Но больше всего меня возмутила одна особа, которая позвонила и потребовала: «Привезите мне ее в деревню, а то у нас транспорта нет. А вы богатая, вам же не сложно!» С чего она взяла, что я богатая, а уж тем более, что у меня есть время и желание что-то куда-то везти?
- Отдавала даром сломанный холодильник. Пришли мужики, долго парили мозги, заряжали телефон, с кем-то созванивались. Потом вынесли холодильник и поставили в подъезде, между входными дверями. Видимо, хотели его продать сразу, но сделка сорвалась. Так и стоял он, бедный, дня 3. Было неудобно перед соседями. Позвонила конторе, которая ремонтирует технику, тихо приехали и забрали. © Dedee / ADME
- Новое платье отдавала даром, а потенциальная хозяйка платья попросила, чтобы я ей выслала за свой счет. Аргумент: платье же бесплатное, так почему доставка должна быть платной? © Adelya Bikulova
- Мы пытались отдать бесплатно диван. Позвонили люди, они были очень заинтересованы. Только вот хотели, чтобы мы его им доставили. После этого мы его выкинули. © Peggy McHugh / Quora
- Делали ремонт, комод не вписался, решили отдать даром за самовывоз. Пишет мне девчуля: «Я на 8 месяце, очень нужен комод для детских вещей. Отдадите?» Да, конечно, не вопрос! И она такая: «Спасибо! Адрес такой-то, завтра я дома». Я так обалдела от ее наглости, что выпалила: «Я за вас очень рада, но комод пешком до вас вряд ли дойдет. Вызывайте грузчиков, увозите». И девчуля сразу сникла: «Так им платить надо, а вы пишете, что бесплатно отдаете. Везде обман!»
- Отдавала бесплатно пакет детской одежды. Позвонила девушка, сказала, что ей очень надо, она приедет через полчаса. Жду, смотрю в окно. Подъезжает огромный Lexus, оттуда выпархивает дама в шубке и идет в наш подъезд. Точно, ко мне. Дамочка пакет взяла и спрашивает: «А, может, у вас еще что-нибудь есть? Обувь? Игрушки?» Говорю, что нет, да и вроде она не нуждается, судя по авто. А дама такая: «Так, может, я и живу хорошо, потому что не трачу деньги на ерунду?» Я прям задумалась.
- Мой муж недавно захотел избавиться от своего старого велосипеда. Тот был целый, просто старый, и требовались новые тормоза. Позвонили в местную благотворительную организацию, но они сказали мне, что готовы принимать только те велосипеды, что были полностью переоборудованы в профессиональном веломагазине. Короче, намекнули на то, что ждут только что купленные велосипеды, а не подержанные. Поэтому мы оставили велосипед на вокзале без замка и с табличкой «Берите кто хочет», а на следующий день его не было. © Lisa M Byers / Quora
- Месяц назад решили, что нам не нужно старое пианино. Написала, что отдаю даром с самовывозом. Получила около 1 000 сообщений. Все требовали фото, хотя в объявлении оно было, а некоторые просили поиграть, чтобы звук услышать. Ох и намучились мы... Спустя месяц ребята приехали и без вопросов забрали — явно не себе, а на перепродажу. Но мне и это в радость. © Alexandra Klein
- Отдавала бесплатно чашки, тарелки и кружку. Написал один тип, что ему кружка очень-очень нужна. Ок, говорю, мол, приходи и забирай — он жил в соседнем доме. И вдруг началось! Стал писать какую-то ахинею, что мы знакомы и я должна ему кружку сама принести, потому что он не может подойти, он футбол смотрит. Потом начал подкатывать, фотки посылал. Я сначала писала, что не знакомлюсь, а потом вообще перестала отвечать. © BigSpitefulCat / ADME
- Разместила объявление в группе «Отдам даром». Отдавала я автоматический распылитель для освежителя воздуха, без баллона и батареек. Была фотография, а также описание. Пишет мне женщина с вопросами, где забрать, когда, не отдали ли еще. При встрече ее вопрос сразил наповал: «А что это и как им пользоваться?» До чего же некоторые люди жадные до халявы! Даже не знают, что берут и надо ли оно им, главное — забрать, ведь бесплатно! © Палата № 6 / VK
- Пыталась я тут пристроить старые книги. Большинство из них были в отличном состоянии. Обзвонила библиотеки, школы. Все отказали, за исключением одной благотворительной организации. Сотрудники предложили притащить им книги, чтобы они могли решить, принимать их или нет. И сразу предупредили, что принимают очень мало и что я, вероятно, поеду домой с большинством из них, если не всеми. Никто даже не спросил меня, какие книги у меня есть. Так что все они оказались в мусорном ведре. Печально, но факт. © Mickie Southam / Quora
- Работаю в фирме по ремонту электроники. Решил отдать старый ноут бесплатно. Сразу же нашелся клиент — приехал, посмотрел, забрал. Говорит, мол, отдам детям на растерзание. Через месяц снова приходит и жалуется на штекер от зарядки — дескать, плохо держится, а еще тормозит комп при выходе в интернет. Объясняю, что с тормозами ничего не сделаю, а шнур к зарядке могу новый припаять, 300 рублей. Клиент: «Что?! Какие 300 рублей, он сам столько не стоит!» Я говорю: «Конечно, не стоит, я его потому и отдал бесплатно». Он мне: «А как же гарантия? Вы мне даже документов никаких не дали, мошенники!» © bznsk / Pikabu
- Несколько лет назад на детской площадке одна мама попросила вещи на дочку, потому что у нее 4 мальчика, а вот дочке младшей купить одежду не на что. Люди принесли ей 5 пакетов вещей, а она начала их перебирать. Но не по размеру, а сортировать по брендам: «О, Gap я возьму». То, что она не взяла, так и осталось на площадке. Больше на такие просьбы я никому не отвечаю. © Maria Schall
- У нас есть программа, в рамках которой людям бесплатно раздают рюкзаки, набитые школьными принадлежностями. Так вот, недавно раздали несколько сотен рюкзаков. Знаете, кто за ними пришел? Люди, которым реально нужна помощь, а также подтянулись состоятельные семьи из блатных районов. Какая мораль? Даром все берут даже люди, которые могут позволить себе снабжать своего ребенка школьными принадлежностями: они не парятся и пользуются программами, разработанными для помощи нуждающимся. © Victoria Duvall / Quora
- У нас соседи кресло в подъезд выставили, я его на «Авито» добавила. Цирк с конями был. Одна женщина с 2 номеров звонила, завтраками кормила, что заберет, фотосессию креслу просила сделать. Потом с третьего номера позвонила, сказала, что едет. И действительно забрала. На следующий день звонок опять с первого номера: «Еду, пиши адрес». Я говорю, мол, вы же вчера его забрали. Она утверждала, что это не она была, обматерила меня. Сделала, блин, доброе дело. © Nadya Yılmaz Gusmanova
- Я стенку как-то отдавала бесплатно, лишь бы забрали и вывезли. В объявлении четко сказано, что б/у, фото есть и т. д. Позвонила какая-то бабушка, очень просила никому не отдавать и снять объявление с сайта. Пришла. Долго ходила, тыкала во все дверки, нашла где-то царапинку и говорит: «Ну не-е-е, она поцарапанная, я брать не буду». © Unknown author / Pikabu
- Отдавала пакет б/у вещей, но с самовывозом. Чего только не наслушалась... «Привезите мне домой, у меня маленький ребенок», «Ой, а вещи б/у?», «А какие бренды? Вы не написали». В итоге пакет отдавала месяца 4, уже выбросить хотела, пока одна дама не забрала. Еще пыталась отдать утюг — от удара у него отломилась подошва, но при этом он отлично нагревался, и остальные функции сохранились. То есть мужик с руками и паяльной лампой легко мог бы это исправить, но мне пытались доказать, что это должна сделать я, а потом уже отдавать. © Natalia Korstin
На сайтах объявлений можно встретить еще тех уникумов как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей. На тему того, как быстро и беспроблемно избавляться от ненужных вещей через интернет, написано немало статей. И все же люди со своеобразной логикой находят друг друга в виртуальном пространстве и не дают скучать ни себе, ни окружающим.
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые лучше сами отнесут вещи на помойку, чем еще раз попробуют отдать даром
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