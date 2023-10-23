17 человек, которые могли бы сказать: «Провал — мое второе имя»
Многие из нас бывали в ситуации, когда хочется сквозь землю провалиться, а еще лучше — стереть себе память. Но, как назло, помним такие истории годами. Так что остается только взглянуть на них под другим углом и посмеяться над собой. Вот самые яркие случаи, которые произошли с обычными людьми, а они не побоялись поделиться ими в сети.
- У мамы плохая память на лица. Как-то раз на остановке она приняла мужика с ведром грибов за приятеля моего мужа. Поздоровалась, поздравила с хорошей добычей. Сели в автобус, побеседовали, и мама пригласила его на чай. Приводит. Ну, думаю, может, с работы кто-то. Мама напоила гостя чаем, он отсыпал полведра грибов и ушел. А мама меня спрашивает: «Доча, а кто это?» «Не знаю, мам, ты же его привела». И тут мама понимает, что подошла к незнакомому человеку, привела домой, да еще и грибов отжала. © DizzyZhuzhik / Pikabu
- Еду в метро, смотрю — через несколько мест от меня сидит человек, поразительно похожий на моего старого друга, которого я давно не видел, только килограммов на 20 тяжелее. Сходство было таким поразительным, что я сфотографировал его и отправил другу со словами: «Он выглядит так же как ты, если бы растолстел». Сообщение было открыто сразу же, но ответа не было несколько минут. А потом: «Это я...». Чувствую себя ужасно. © SaltyDrink / Reddit
- У меня насморк, и пока я высмаркивался в платок на улице, у меня вылетели из глаз обе контактные линзы. Дорогие. Последние. Зрение — минус 9.5. Если вы сегодня вдруг заметили на улице странного человека, который шел мелкими шажками и переменно то щурил, то пучил глаза, это был я. © DomMilDom / Pikabu
- Мы с моим парнем были в ресторане. Прихожу из туалета и краем глаза замечаю у него в телефоне сообщение с сердечками. Я не ревнивая, и он никогда не давал поводу думать про измену, но тут я насторожилась. А он берет телефон и говорит: «Мне срочно нужно написать своему начальнику!». Я, чуть не плача, спрашиваю, от кого сердечки. Но оказалось, что это было мое собственное сообщение, которое я прислала ему из туалета с просьбой сделать заказ, если официант придет в мое отстутствие. © PurpleDuck11 / Reddit
- Моя мама мастер по приготовлению выпечки. Использовала всегда одни и те же дрожжи. Как-то раз нужных дрожжей не нашлось, купила другие. Тесто не взошло за 2 часа. Мама опечалилась и выкинула его в мусорное ведро. В итоге тесто поднялось в ведре, вылезло и размазалось о стенки и пол шкафа. Эволюционировало и захотело сбежать. © Lorielka / Pikabu
- Помню, как первый раз варила холодец. Трепетно, внимательно, по инструкции. 5 часов варки, и вот пункт «процедить бульон». Процедила. Потом долго смотрела на мясо в дуршлаге с марлей и на остатки бульона в раковине... © Asakavi / Pikabu
- Начала находить дома длинные седые волосы. Даже в нашей с мужем кровати! Как и у многих женщин, мое воспаленное воображение начало рисовать мне весьма неприятные картины. Уже настроилась на тяжелый разговор с мужем. А при уборке игрушечного домика детей обнаружила... старую шляпу ведьмы с этими самыми седыми волосами! Хорошо хоть, что мужу скандал не успела устроить. Представляю, как бы он обиделся, если бы я обвинила его в измене. © Подслушано / Ideer
- Пару месяцев назад заказал в подарок сестре на день рождения часы. Ну вот курьер привозит, я такой довольный разворачиваю и... Они не работают! Естественно, я в бешенстве, требую замену и еще со службой поддержки по телефону ругаюсь. Там передо мной извиняются и заверяют меня, что во второй раз все будет хорошо. Жду неделю, привозят новые. И они — та-дам! — тоже не работают! Я уже в ярости, добегаю до уходящего курьера, показываю ему это все. Он минуты две поизучал их, а потом показал, что заводная головка в часах была просто поднята, чтобы аккумулятор не сел. И после того как ее поставили на место, все и заработало. А я ругался, новые заказывал... Блин, даже писать об этом неловко. © Unknown author / Quora
- Была у стоматолога, но к этому доктору второй раз не пойду, потому что стыдоба. Начал он осмотр. «Что это у нас такое? — ковыряет где-то в нижних зубах. — А, это у нас продуктовый запас!» И достает откуда-то кусочек мяса, мной не вычищенный. Запас! Как у хомяка. Стыдобища! © Подслушано / Ideer
aspsvz / Depositphotos
- Я миниатюрная, а мой муж, наоборот, мужчина не из мелких. Однажды на вечеринке с друзьями, где было очень много гостей, я, потусовавшись, подошла к своему мужу, стоявшему неподалеку, взяла его под ручку, головой так к плечу прислонилась и стою. Потом повернула голову и увидела... моего мужа! Я смотрю вверх и понимаю, что прижалась к чужому парню. Рубашка на нем была того же цвета, что и у моего. А муж мой смотрит на нас и угорает от смеха. © Yelena Kelman
- Когда я учился во 2-м классе, нам дома установили телефон. До этого опыт взаимодействия с ним я имел только у родителей на работе. Поэтому когда я позвонил однокласснице, чтобы спросить расписание на завтра, а на другом конце линии включился автоответчик, то впал в ступор. Пролепетал свой вопрос и задумался, как этот автоответчик выключить. Короче, на следующий день одноклассница и ее родители угорали над тем, как я испуганным голосом просил автоответчик выключиться, а в конце концов проорал: «Выключайся ты!» — и бросил трубку. Стыдно было... © diverdenis / Pikabu
- Дома отключили горячую воду, и мы с подругой отправились в другой район к знакомой, которая уехала и оставила нам ключи, чтобы мы цветы поливали. Подруга уже была там один раз, поэтому уверенно топала на нужный этаж. Открываем дверь, заходим, а там на кухне на тарелках яичница, колбаса и все такое. Мы еще смеемся: «О-о-о, нас ждали...» Яичницу поддели на вилку, пробуем, а она еще теплая! Мы в ступоре. Оглядываемся, а обстановка вся не та! Пулей за дверь, а минуты через две мужики, человек пять, по лестнице в эту квартиру поднимаются... А мы на площадке ветошью прикинулись, со стеной практически слились, даже не дышали. Конечно, мы этажи перепутали, но как ключ подошел — загадка. © Anna Petrovskaya
- Дело было в старших классах. В школьном туалете не было бумаги, ну я и вырвал пару страниц из дневника. А потом узнал, что этот самый туалет забился, а я забыл сам дневник в кабинке... Школа и родители были в бешенстве, а друзья ржали. © WatermelonApocolypse / Reddit
- Как-то в магазине примеряла туфли. И тут проходившая мимо девушка сказала, мол, вау, они шикарно смотрятся. А я прямо воодушевилась, что незнакомка комплименты мне раздает, и с самой широкой улыбкой ответила: «Спасибо!» Вот только она посмотрела на меня как-то странно, и я поняла, что за моей спиной стояла ее подруга. То есть комплимент-то не мне был. Они потом еще вдвоем на меня так глядели, будто со мной что-то не так. Я решила, что никогда об этом не буду рассказывать: слишком неловко. Хотя сейчас понимаю, что все не так уж и страшно. © Oksana Khmeln / Quora
- Пару лет назад устроилась на должность директора крупной развивающейся компании. Хорошая зарплата, но меня не любят мои подчиненные. И как же они будут рады: я сейчас сижу на больничном и уже написала заявление по собственному... Дело в том, что от природы у меня повышенная потливость, от волнения подмышки мокнут. Ну и на очередном общем собрании я подложила ежедневные прокладки. И каково же было удивление моих подчиненных, когда я вышла с речью, а эти ежедневки медленно полетели вниз и остались валяться на полу. © Подслушано / Ideer
- Это было наше второе свидание. Совпало оно с Днем святого Валентина, ну я и решил подарить ей цветы, музыкальную открытку и коробку конфет. А было еще очень холодно, но я все равно мог оставить подарки только в машине, больше негде. И вот свидание подходит к концу, мы идем к машине, я начинаю доставать цветы... И, блин, конечно, они совсем завяли от мороза! Ладно, дальше достаю открытку. Она ее открывает, а звук оттуда просто «бз-з-з», и все. Мне оставалось только вздохнуть и сказать, мол, может, хоть с шоколадом все нормально. Но слава богу, что она просто рассмеялась на все это. © Unknown author / Reddit
- Быть матерью нелегко. Как-то раз участвовала в рабочей онлайн-конференции. Включила только звук. И в процессе сына грудью кормила. Вот только он нечаянно зацепил какую-то кнопку и включил видео. Сами понимаете, что увидели мои коллеги. Я спешно все свернула, но это однозначно самый неловкий момент в моей жизни. © Modi Ramos / Quora
Бонус
Для создания этого материала был использован источник: PID31 / Pikabu
Если с вами происходило что-то подобное, расскажите нам. Ведь провалы и неудачи — это еще и повод для того, чтобы посмеяться вместе.
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые могли бы сказать: «Провал — мое второе имя»
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