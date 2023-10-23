17 человек, которые могли бы сказать: «Провал — мое второе имя»

Многие из нас бывали в ситуации, когда хочется сквозь землю провалиться, а еще лучше — стереть себе память. Но, как назло, помним такие истории годами. Так что остается только взглянуть на них под другим углом и посмеяться над собой. Вот самые яркие случаи, которые произошли с обычными людьми, а они не побоялись поделиться ими в сети.