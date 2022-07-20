17 человек, которые могут связать что угодно, успевай только клубки с шерстью подавать

Вязание вовсе не архаизм, не развлечение для бабушек, коротающих время на пенсии. Это реально крутой скил, который можно прокачивать, раз за разом совершенствуясь в своем мастерстве. Свитер, косынка, сумка, кардиган — легко! Ну-ка, принесите спицы и схему!

Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, которые научились круто вязать и делятся своей радостью со всем интернетом. А в бонусе докажем, что с помощью вязания можно решить в свою пользу любой вопрос.

«Связала себе кофтец⁠⁠ кикиморно-болотный, с мухоморами»

Косынка из 100%-го хлопка с вышивкой для летнего настроения

«Я никогда раньше не вязал носки. Думаю, что получилось здорово»

«Связала сумку»

«Закончила свой свитер с коротким рукавом»

«Связала подарок своему парню: „шкала“ заполняется сердечком, когда закрывается на застежку»

Это должно быть закладкой, но смешнее смотрится салфеткой

«Связала динозавра размером с кота»

«Взял за основу универсальную схему с поправкой на размер»

«Снял старые металлические детали со старого и связал новый ремешок»

«Довольна тем, как получилась моя сумка. Может быть, сделаю в ней дополнительный карман для удобства»

«Я связала 2 с лишним метра одеяла»

«У меня есть коллекция вязаных ящериц»

«Сделала держатель для бутылки с водой»

«Решила сделать себе босоножки. Кожаная подошва и вязаный верх. Работала без схем, придумывала по ходу дела»

«Я связала все, что на мне надето»

«Сегодня закончила платье крючком в ретростиле 60–70-х годов»

Бонус

Купил себе кота: сфинкс, лысенький весь, милашка. Бабуля чуть в обморок не упала, когда увидела его! Знакомиться с котом боялась, даже не гладила долгое время. Решение появилось из ниоткуда. Бабушка пришла ко мне в гости с подарками, вручила мне свитер, а моему сфинксу — вязаный костюмчик. Надела, полюбовалась и говорит: «Ну теперь я его хоть гладить нормально смогу!» © Палата № 6 / VK