17 человек, которые могут связать что угодно, успевай только клубки с шерстью подавать
Вязание вовсе не архаизм, не развлечение для бабушек, коротающих время на пенсии. Это реально крутой скил, который можно прокачивать, раз за разом совершенствуясь в своем мастерстве. Свитер, косынка, сумка, кардиган — легко! Ну-ка, принесите спицы и схему!
Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, которые научились круто вязать и делятся своей радостью со всем интернетом. А в бонусе докажем, что с помощью вязания можно решить в свою пользу любой вопрос.
«Связала себе кофтец кикиморно-болотный, с мухоморами»
- Ого, целый кардиган! Красиво, сочно, мухомористо. © LilyO / Pikabu
Косынка из 100%-го хлопка с вышивкой для летнего настроения
«Я никогда раньше не вязал носки. Думаю, что получилось здорово»
«Связала сумку»
«Закончила свой свитер с коротким рукавом»
«Связала подарок своему парню: „шкала“ заполняется сердечком, когда закрывается на застежку»
Это должно быть закладкой, но смешнее смотрится салфеткой
«Связала динозавра размером с кота»
«Взял за основу универсальную схему с поправкой на размер»
«Снял старые металлические детали со старого и связал новый ремешок»
«Довольна тем, как получилась моя сумка. Может быть, сделаю в ней дополнительный карман для удобства»
«Я связала 2 с лишним метра одеяла»
«У меня есть коллекция вязаных ящериц»
«Сделала держатель для бутылки с водой»
«Решила сделать себе босоножки. Кожаная подошва и вязаный верх. Работала без схем, придумывала по ходу дела»
«Я связала все, что на мне надето»
«Сегодня закончила платье крючком в ретростиле 60–70-х годов»
Бонус
- Купил себе кота: сфинкс, лысенький весь, милашка. Бабуля чуть в обморок не упала, когда увидела его! Знакомиться с котом боялась, даже не гладила долгое время. Решение появилось из ниоткуда. Бабушка пришла ко мне в гости с подарками, вручила мне свитер, а моему сфинксу — вязаный костюмчик. Надела, полюбовалась и говорит: «Ну теперь я его хоть гладить нормально смогу!» © Палата № 6 / VK
А какая у вас любимая вязаная вещь?
Фото на превью Al More / Shutterstock.com
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые могут связать что угодно, успевай только клубки с шерстью подавать
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