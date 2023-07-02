17 человек, которые не следуют слепо правилам вроде «девочкам надо уступать», а поступают по уму
С детства мы приучены к тому, что старших надо уважать беспрекословно, с родными желательно не спорить, а родителей стоит слушаться в любой ситуации. Но эти и другие «обязательные» правила могут сыграть с человеком злую шутку. Поэтому важно учитывать и контекст, и свои пожелания, с чем авторы историй ниже успешно справились (и правильно сделали).
- Есть у нас коллега при богатом муже. Могла бы запросто не работать, но она считает, что на свои хотелки должна зарабатывать сама. Зато как она работает без страха потерять место! Свехурочно — нет, спасибо. Начальник нагрубил — вежливо поставила на место. Проблемы с клиентом — спокойно все решает, без нервов. И я вижу, что ее гораздо больше уважают и ценят. А сама я так не могу, так как знаю, что если потеряю это место, то будет плохо. Вот и приходится и перерабатывать, и выслушивать и от начальства, и от клиентов. Вечный стресс, так как знаю, что лучше места в нашем городе не найду. Приходится терпеть. © Подслушано / Ideer
- Я пришел на выпускной к племянникам со своим складным стулом, чтобы точно сесть, так как у меня проблемы с коленями. Ко мне подошла беременная женщина, которую кто-то пропустил в зал без очереди. Она 5 минут уговаривала меня уступить ей свой стул, потому что ей трудно стоять. Я отказал и описал свои проблемы со здоровьем. Еще 2 минуты она меня уговаривала. Не добившись успеха, разозлилась и пошла искать своего мужа. Тот вежливо попросил меня уступить, и я еще раз рассказал, почему не могу. В итоге ее супруг обозвал меня, но таки оставил в покое. © Constant_Tune4461 / Reddit
- У меня есть единственная сестра. Так получилось, что по жизни она беспрекословно слушается родителей, а я — нет. Вышла за того, кого ей выбрали родители, выбрала специальность, которую подобрали родители, служит им и молчит в тряпочку. В итоге все тащит на себе, муж не работает, а женаты они уже 20 лет. Разводиться не дают родители. И на ее фоне я: замужем по любви, не работаю, потому что решили с мужем, что так лучше для семьи. Все бы ничего, но видели бы вы эту злобу в ее глазах... © Подслушано / Ideer
- Исходные данные: нижняя полка купе, ехать полдня. Нижняя стоила дороже примерно на ₽ 500. Еду. Минут через 30 на станции заходят две женщины лет по 50. Одна мадам — делать нечего — кряхтя, залезла наверх. Вторая с первых минут вела себя так, будто я ей должен почку. И началось: «молодежь не та» и так далее. Я ей говорю: «Верхняя стоит дешевле нижней. Оплачивайте тройную разницу, а я еще подумаю». Она повозмущалась, когда я сказал, что за удобство надо платить. В итоге моя взяла — ₽ 1 500 в кармане. И всю дорогу косые взгляды. © Unknown author / Pikabu
- У меня оперированный позвоночник. Выгляжу молодой и здоровой, но стоять в транспорте тяжело. Если ехать долго, наклоняюсь к людям и прошу: «Не могли бы вы уступить мне место? У меня больной позвоночник, и стоять очень больно». В 80 % случаев люди встают. Или те, кто сидит рядом. Я благодарю их и не понимаю тех, кто стоит и хает сидящих, вместо того чтобы просто вежливо попросить. © Подслушано / Ideer
- Раньше я совершенно не понимал, как можно гулять в одиночестве. Это же так скучно, уныло, неинтересно! Теперь каждый день гуляю один. Вместо того чтобы ехать на работу, иду пешком больше часа и думаю, думаю, думаю. © Подслушано / Ideer
- Мне 23. Пришлось переехать из дома, потому что меня постоянно заставляли присматривать за тремя племянниками. В прошлом году мы отдыхали семьей на море и родители оплатили мой номер в гостинице. Только мне пришлось делить эту комнату с тремя мальчишками, потому что моя сестра и ее муж поселились в отдельных апартаментах. Мне обещали, что у меня будет время, чтобы отдохнуть. Но вместо этого мне пришлось все время помогать с детьми. Я жаловался, а мне лишь напоминали, что я вообще-то тут бесплатно. В этом году родители тоже запланировали поездку. И они ожидали, что все будет по тому же сценарию, что и в прошлом году. Но я сказал, что поеду сам. Вот тогда и начались «но». Я перечислил все минусы прошлогоднего «отдыха», ведь я хочу насладиться этим отпуском, а не быть все время няней. Родители рассказали сестре, и она кричала мне по телефону, что я все порчу. В конце концов я поссорился с ней, напомнив, что в прошлом году я почти круглосуточно занимался ее детьми. © No-Ride-Throwaway / Reddit
- Окончила универ по специальности «предоставление услуг размещения и обслуживания». Родственники и друзья считали своим долгом говорить, что на «горничных» учиться необязательно. Работаю администратором престижной гостиницы — бабуля все равно говорит: «Это не профессия, надо было на медика идти». Почему работать на любимой работе — это плохо, а идти на поводу чужих желаний и быть несчастной — хорошо? © Подслушано / Ideer
- Мужчина в самолете без каких-либо извинений говорит: «У меня место 36 F».
Я: «Хорошо. Это место у окна».
Мужчина: «Нет, я бронировал у прохода».
Я: «Извините, это мое место».
Мужчина: «Но у меня 36 F!»
Я: «Это место у окна!»
Тут он глубоко вздыхает, как будто делает мне огромное одолжение, и садится на сиденье у окна. © DanaSchwartzzz / Twitter
- Слышала разное о попытках мужчин выпендриться, но недавно со мной произошла одна довольно странная история. Первое свидание, хороший ресторан, мило пообщались, собираемся по домам и договариваемся встретиться еще. Когда приносят счет, я предлагаю его разделить — первый раз друг друга видим все-таки. Мужчина категорически отказывается и чуть ли не со скандалом платит сам и... буквально через минуту присылает мне в мессенджер сумму, которую я должна вернуть. Что это было? Просто хотелось на весь ресторан поорать, какой ты «джентльмен»? В общем, не оценила я этот театр одного актера и больше мы не виделись. © Подслушано / Ideer
- Друг собрался покупать новую машину, очень дорогую. Мне даже стало его жалко. Эйфория от новой покупки пройдет, а он будет еще 5–6 лет отдавать треть от зарплаты за кучу железа и во всем себя ограничивать. У меня старый автомобиль, и я вовсе другу не завидую. Вместо того чтобы попадать в кредитное рабство, я с семьей путешествую два раза в год за границу. Эти эмоции и впечатления от новых стран бесценны. Они останутся со мной на всю жизнь, а куча железа однажды отправится на свалку. © Подслушано / Ideer
- Мои родители хотели, чтобы я стал независимым, как только мне стукнет 18. Я съехал от них до начала учебы в университете, и мне с трудом удавалось сводить концы с концами. С родителями мы общались редко. При этом младшие дети спокойно жили дома во время учебы и даже после нее. Сейчас мне 34 года, у меня достойная работа, летом будет свадьба. Когда я выслал родным приглашения, они с обидой спросили, почему это они не участвовали в подготовке к свадьбе. Но они не были частью моей жизни 16 лет и должны быть рады, что я вообще пригласил их. Родители сказали, что признали свои ошибки, но это все осталось в прошлом и я должен с этим смириться. Тут я и решил отправить им подробный счет за все, с чем я разбирался в одиночку, в отличие от брата и сестры, которые получили даром. И добавил, что они могут это все оплатить. Но оказалось, что они не могут себе этого позволить, у них есть долги за содержание брата и сестры. Я посмеялся, сказал, что надеюсь увидеть их на свадьбе, и повесил трубку. Мне не нужны их деньги. И я не хочу от них вообще ничего, кроме присутствия на моей свадьбе. © Professional_Rub4448 / Reddit
- Если вы знаете, что вам нравится место у окна в самолете, выбирайте именно его, регистрируясь онлайн. И не говорите в самолете, когда я прошу вас встать с моего места: «Разве ты не должен уважать старших?» Я заплатил больше за свое место, так почему я должен его освобождать? © volqx / Twitter
- Задолбала тема денег. Говорю, что спокойно живу на 30 тысяч в месяц, распределяя расходы (в первых числах получаю половину, 10 из которых отдаю за съем, на 5 покупаю продукты, в середине месяца 5 плачу за коммунальные, а 10 — на развлекаловку). Мне реально хватает. Но приятели в уничижительной форме говорят, что я привыкла к нищете. Оказывается, купить хорошую зимнюю куртку за 3 тысячи (не секонд-хенд) невозможно. Питаться на 5 тысяч невозможно. Я что, виновата, что они деньгами распоряжаться не умеют? Достали! Я не нищая. © Подслушано / Ideer
- Я нечасто вижусь с сестрой и ее семьей, поэтому стараюсь их баловать. Как-то пригласил ее семью в ресторан и сказал, что за все заплачу. Мой 15-летний племянник решил заказать рибай на кости. Я уточнил, что это почти 1,4 кг мяса и 3 порции гарнира и ему следует выбрать что-нибудь поменьше. Муж сестры перебил меня словами, что его сын легко съест все это. На секундочку, стейк стоил $ 190! Я предложил сделку: если его сын не съест все это, я за его заказ платить не буду. Муж сестры согласился. Даже официант во время заказа сказал, что этот стейк обычно заказывают минимум на троих. Племянник съел где-то четверть стейка и немного гарнира. Когда принесли счет, я оплатил заказы всей семьи и чаевые, но не стейк. Муж сестры заплатил за него с кислой миной, а сестра еще и обвинила меня в том, что они потратили деньги, которые они откладывали на поход в кино. © International_Set522 / Reddit
Есть люди, которые не идут на поводу у общественного мнения, и знатно удивляют этим других. Вы и сами можете почитать твиты о тех, кто вдребезги разбивают все стереотипы о себе.
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые не следуют слепо правилам вроде «девочкам надо уступать», а поступают по уму
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