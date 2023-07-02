17 человек, которые не следуют слепо правилам вроде «девочкам надо уступать», а поступают по уму

С детства мы приучены к тому, что старших надо уважать беспрекословно, с родными желательно не спорить, а родителей стоит слушаться в любой ситуации. Но эти и другие «обязательные» правила могут сыграть с человеком злую шутку. Поэтому важно учитывать и контекст, и свои пожелания, с чем авторы историй ниже успешно справились (и правильно сделали).