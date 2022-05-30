17 человек, которые не ждали ничего особенного от поездки, но Вселенная решила наградить их чудесным попутчиком

Отправляясь в путешествие или короткую поездку, мы всегда мечтаем, чтобы и попутчик, и водитель оказались как минимум адекватными и спокойными. Но порой все складывается намного лучше и нам встречаются люди, которых потом еще долго вспоминаешь с теплотой.

Мы в ADME любим истории, которые вызывают лишь положительные эмоции, и сегодня делимся с вами именно такими.

Я окончил школу, и мама забрала меня в столицу. Сажусь в поезд, ехать дня 3. Из еды у меня 3 доширака и вода. На 2-й день осталась только вода. Я ехал на верхней полке, и тут чувствую, что меня трогают за плечо и грозно спрашивают:

— Есть хочешь?

— Нет-нет, что вы.

И таким тоном, как будто приказывают:

— Быстро спускайся.

Я слез, а там мужик средних лет дает мне курицу из духовки в контейнере, сок, чай, яблоки, печенье. Мне было очень стыдно, но есть хотелось настолько, что не отказывался, потом весь оставшийся путь его благодарил. © MazeFox / Pikabu

— Есть хочешь? — Нет-нет, что вы. И таким тоном, как будто приказывают: — Быстро спускайся. Я слез, а там мужик средних лет дает мне курицу из духовки в контейнере, сок, чай, яблоки, печенье. Мне было очень стыдно, но есть хотелось настолько, что не отказывался, потом весь оставшийся путь его благодарил. © MazeFox / Pikabu Мы с другом были в Риме, неправильно назвали улицу, на которую направлялись, и заблудились. После этого таксист оставил нас в машине, и мы подумали, что нас бросили. Но он вернулся с 2 порциями кофе для нас и отвез нас уже по правильному адресу. Так и прошел наш первый урок итальянского. © Lynne Chamberlain / Quora

Ехала в командировку прямо с работы со своим мини-чемоданчиком. У вокзала закупилась, поскольку голодная была. Набрала еды — сказать «с избытком» было бы преуменьшением.

В общем, села в поезд, в купе я и молоденькая девушка с парой пакетов, практически без вещей. Как выяснилось потом, она сбежала от парня домой «в чем была», из денег — карточка, почти пустая после покупки билета. В общем, ели мы куриные крылья да бургеры и болтали полночи. Сперва тоже девушке неловко было, но я не оставила выбора: фастфуд должен был быть уничтожен весь. © Krotovka / Pikabu

В общем, села в поезд, в купе я и молоденькая девушка с парой пакетов, практически без вещей. Как выяснилось потом, она сбежала от парня домой «в чем была», из денег — карточка, почти пустая после покупки билета. В общем, ели мы куриные крылья да бургеры и болтали полночи. Сперва тоже девушке неловко было, но я не оставила выбора: фастфуд должен был быть уничтожен весь. © Krotovka / Pikabu Однажды в метро ко мне подсела женщина и, положив свою ладонь на мои руки, сказала: «Скоро ты будешь по-настоящему счастлива», — после этого встала и прошла в другой конец вагона. Я была немного в шоке, но настроение поднялось. Буквально через пару месяцев в моей жизни все перевернулось, многое изменилось, и я действительно почувствовала себя счастливой. Теперь я сама иногда так делаю с незнакомыми людьми — думаю, что это эффект плацебо и, может быть, кому-то и я так смогу помочь. © Подслушано / VK

«Это, без сомнения, самый лучший попутчик за всю мою жизнь»

Учусь в другом городе и где-то раз в месяц приезжаю домой на поезде. Путь неблизкий, ехать всю ночь, так что всегда беру купе. Вчера, как обычно, собрался ехать домой. Зашел в вагон, разложил вещи и лег спать. Проснулся я от сильного плача. Открываю глаза и вижу такую картину: передо мной на соседнем месте лежит здоровый бородатый брутальный мужик и смотрит «Зеленую милю». Досматривали вместе. © Палата № 6 / VK

Я впервые летела на самолете одна с ребенком, которому тогда было около года. У дочки болели уши. Я безуспешно пыталась ее успокоить, как вдруг мужчина, сидевший рядом со мной, сказал самым нежным голосом, какой только можно себе представить: «Я могу подержать ее, чтобы вы немного передохнули». Обернувшись, я увидела красивого молодого человека. Я поблагодарила его и согласилась. Он был терпелив, невозмутим и очень добр. Когда я забрала ее обратно, он сказал мне, что у меня прекрасный ребенок, и вернулся к своей книге. © T Cannon / Quora

Недели 2 назад ехала в метро. Рядом со мной садится парень немногим старше меня. Сидит он в наушниках, смотрит на телефоне фильм. Я обычно стараюсь не пялиться в подобных случаях, но тут уж не смогла оторваться. Там был какой-то фильм про вампиров. Ну едем мы так минут 5, тут он достает один наушник и протягивает мне. Это было просто невероятно мило. © Палата № 6 / VK

Пожилой армянин-таксист сказал сейчас, что для меня сорвал с неба звездочки, чтобы поставить их мне в приложении. © ashinapolina / Twitter

«Часто вижу эту невероятно дружелюбную кошку, которая мяукает, глядя на людей, которых встречает в поезде»

Я возвращался в Канаду, и рядом со мной сидела девочка лет 4–5. Ее так поразила моя старая ковбойская шляпа, что она все не могла перестать меня разглядывать. Спустя время ее мама спросила: «Надеюсь, она вас не беспокоит?» А я ответил: «Нисколько. Я как раз хотел попросить ее присмотреть за моей ящерицей». Это была игрушка, которую я купил своей племяннице.

Малышка хихикнула и согласилась. Следующие 5 часов она нянчилась с ней, пока мы не приземлились. Она протянула ее мне с грустным выражением лица. Тогда я шепнул ей: «Нет, она хочет остаться с тобой. Можно?»

Я подмигнул ее матери и сказал, что девочка — отличная нянька, так что ящерица будет счастлива с ней. Выражение лица девочки было для меня лучшей наградой, и за нее не жаль отдать никаких денег. © John Smith / Quora

Малышка хихикнула и согласилась. Следующие 5 часов она нянчилась с ней, пока мы не приземлились. Она протянула ее мне с грустным выражением лица. Тогда я шепнул ей: «Нет, она хочет остаться с тобой. Можно?» Я подмигнул ее матери и сказал, что девочка — отличная нянька, так что ящерица будет счастлива с ней. Выражение лица девочки было для меня лучшей наградой, и за нее не жаль отдать никаких денег. © John Smith / Quora 3 года назад мы с сестрой выходили из парижского ресторана и ловили такси, чтобы поехать обратно в отель. Вдалеке я увидела Эйфелеву башню и отметила, как она прекрасна ночью. Тогда таксист развернулся и сказал: «Мадам, позвольте мне показать ее вам». Он возил нас вокруг нее, чтобы мы полюбовались башней со всех сторон и увидели, как она мерцает, в течение часа. Это была восхитительная первая поездка в Париж. © Maureen Barstow / Quora

Ехал как-то из города в деревню на авто. На обочине стоит парень, машет рукой. Останавливаюсь, он садится. Мы с ним разговорились, он, оказывается, ехал в соседний город на день рождения. Я его предупредил, что на середине его пути я сверну с трассы, но, так как перекресток там достаточно оживленный, можно будет остановить еще кого-то. И вот на подъезде я вижу в зеркале машину с рацией (у меня она тоже есть). Ну и спрашиваю:

— ****, авто в канале?

— Да, что надо?

— Возьми человека, на день рождения опаздывает.

— No problem!

В этот момент глаза парня округлились, он только спросил: «А что, так можно?»

Мы остановились на обочине, он поблагодарил и кабанчиком перебежал в другую машину. Так мы и разъехались. © Solozv / Pikabu

«Этот малыш в лондонском автобусе решил со мной поздороваться»

Сегодня села рядом с 10-летней девочкой. Расположившись, я достала трилогию «Властелин колец». И тут соседка по креслу сказала, что ей понравилась моя 3D-закладка. Я повернулась, чтобы поблагодарить ее, и увидела, что она читает «Хоббита». Мгновенно мы стали лучшими друзьями. Говорили о магии, волшебниках и хоббитах. Она была замечательным собеседником — рассказывала мне о своей семье, собаках и интересовалась моей жизнью.

В конце она застенчиво посмотрела на меня и сказала: «Я надеюсь, что следующий человек, который сядет рядом со мной, будет таким же хорошим, как ты». Я была очень тронута. © Brittany Sovran Greiert / Quora

В конце она застенчиво посмотрела на меня и сказала: «Я надеюсь, что следующий человек, который сядет рядом со мной, будет таким же хорошим, как ты». Я была очень тронута. © Brittany Sovran Greiert / Quora В поезде рядом со мной ехала женщина, и она невольно подслушала мой разговор с подругой. Я рассказывала ей о том, что моя личная жизнь безнадежна. Перед тем как выйти, женщина оставила мне записку, в которой было написано: «Ты достойна большего! Двигайся вперед!» © karynvalentinax / Twitter

Недавно на автобусной остановке я предложила накрасить ногти очаровательной пожилой женщине. Потому что она ехала на встречу расстроенной из-за того, что они были не очень красивыми.

Она сказала, что не хочет красить их в автобусе, чтобы не раздражать людей запахом, поэтому мы быстро успели покрыть их лаком до его прибытия. © Flaminhaystack / Twitter