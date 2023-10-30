17 человек, которые открыли непрочитанное сообщение и выпали в осадок

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У многих день начинается не с кофе, а с прочтения сообщений, которые накопились за ночь. Иногда в таких переписках люди способны нехило взбодрить собеседника своими неожиданными фразами. Именно это и произошло с героями нашей подборки, которые получили такие сообщения, что аж зависли на несколько минут.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu



Переписка с онлайн-покупателями нередко может поставить в тупик. Но и в офлайн-магазинах порой происходят истории, которые так и хочется кому-нибудь рассказать.

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