17 человек, которые открыли непрочитанное сообщение и выпали в осадок
У многих день начинается не с кофе, а с прочтения сообщений, которые накопились за ночь. Иногда в таких переписках люди способны нехило взбодрить собеседника своими неожиданными фразами. Именно это и произошло с героями нашей подборки, которые получили такие сообщения, что аж зависли на несколько минут.
1.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu
2.
3.
4.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
5.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu
6.
7.
8.
9.
10.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
11.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu
Переписка с онлайн-покупателями нередко может поставить в тупик. Но и в офлайн-магазинах порой происходят истории, которые так и хочется кому-нибудь рассказать.
12.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Bonifaceo / Pikabu
13.
14.
15.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Brabus38 / Pikabu
16.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Polimerich / Pikabu
17.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: GachiGucci / Pikabu
Порой сообщения в мессенджерах так сильно ставят в тупик, что хочется отдохнуть от интернета на пару-тройку дней. А еще у нас есть подборка твитов про людей, которым лучше палец в рот не класть.