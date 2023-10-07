17 человек получили СМС, которые взбодрили их не хуже горяченького утреннего кофе
Сообщения могут вызывать у нас разные эмоции — от раздражения до безграничного счастья. Но наши сегодняшние герои получили ну совсем неожиданные СМС. Хорошо, что они выложили их в сеть, чтобы и мы и вы смогли насладиться как следует.
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А для тех, кому сообщений не хватило, вот еще подборка СМС, в которых люди метко отвечают своим собеседникам.