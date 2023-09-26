17 человек, которые получили СМС и их день заиграл новыми красками
В смс-переписке сложно передать то, что человек чувствует. Но герои нашей подборки прекрасно с этим справились, добавив в сообщения нотку юмора и иронии.
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Некоторые родители — очень большие любители пошутить в переписке с детьми.
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Некоторые люди просто не могут и дня прожить без остроумного сообщения в переписке.