17 человек, которые попытались преобразить свое жилище, но провалились по полной

Время от времени всем нам хочется сделать свое жилище уютнее и обновить интерьер. Кому-то для этого достаточно добавить пару элементов декора, а другим хочется затеять полноценный ремонт. Но в обоих случаях непредвиденные обстоятельства могут подпортить впечатления от результата. Так случилось и у героев этой статьи — и они не расстроились, а щелкнули фотоаппаратом и выложили в сеть произошедший казус.

1. «Затеял ремонт. Кажется, у новой кухни многовато углов»

2. «Потратила кучу времени, чтобы купить это кресло. В итоге оно не влезает в мою комнату»

3. «Приклеил миленький крючок для одежды. Сейчас клей засох, и я уже сто раз пожалел об этом»

4. «Заказали диван. Видимо, кто-то вытащил половину частей, прежде чем отправить»

5. «Купил эту люстру год назад. Когда она перестала работать, хотел поменять лампочки. Оказалось, что они встроены, я не могу их заменить»

6. «Я почти закончил собирать полку, когда увидел это!»

7. «Поставила духовку на режим самоочистки. Ожидала, что мои чистые формочки будут выглядеть как новые. Но забыла убрать силиконовые протекторы!»

8. «Мой друг собирает домашний декор, который напоминает его собаку»

9. «Наконец доставили микроволновку, купленную во время „черной пятницы“. Она вошла в кухонный шкаф, но дверь не открывается. Покупка невозвратная»

10. «Нам подарили туалетную лампочку, но цвет заело, и туалет теперь выглядит жутковато»

Ради всего святого, объясните мне, зачем вам лампа в туалете! © HolidayFew8116 / Reddit

11. «Делал ремонт в ванной. Прихожу домой и вижу, что рабочие установили душ на уровне коленей!»

12. Когда на улице слишком жарко

13. «Жена решила, что эта надпись, купленная на барахолке, идеально впишется в нашу уборную»

«Наслаждайся».

14. «Переехали вчера в новую квартиру с маленькой кухней. Стали передвигать холодильник и испортили пол»

15. «Поскользнулся и выбил головой кусок двери. Но поставил все на место с помощью скотча»

16. «Только закончил ремонт на кухне и разбил поверхность плиты»

17. «Решили покрасить двери во время ремонта. Когда рабочие закончили, стало ясно, что они даже не прикрыли пол перед покраской»