17 человек, которые пошли на работу, а попали в Comedy Club
Иногда рабочую рутину разбавляют милые или даже почти анекдотические ситуации, которыми хочется поделиться с окружающими. Курьез на корпоративе — пожалуйста! Необычные комплименты, встреча с киноактером — в наличии. Заглядывайте в нашу подборочку.
- У нашего генерального фамилия Королев, а подпольная кличка — Король. Перед Новым годом он нам выдал голую зарплату (клиенты не перевели бабки), однако, пообещал позже
компенсировать. Собирает нас всех директор, а на столе пачка конвертов. Говорит: «Ребята, я вам бонусы перед НГ зажал. Но я свое слово держу, получите сейчас. Даю в два раза больше, чем обещал. Надеюсь, вы это оцените, и в трудные времена тоже меня не бросите». Несколько секунд в кабинете стояло ошеломленное молчание, и тут из последнего ряда раздался дрожащий от волнения голос нашего инженера-сантехника Ярика: «Да здравствует король!» © Darkman19 / Pikabu
- История от коллеги. В строительном магазине был розыгрыш подарков. При покупке на сумму от 10 тысяч в подарок шла машина. Продажи шли как обычно, и тут на 10 тысяч закупается какая-то тетя. И, о чудо, при объявлении победителя всплывает ее чек. А потом знакомый пробивает эту тетю и выясняет, что она теща директора магазина. © Baldej123 / Pikabu
- У меня день рождения 30 декабря. Чаще всего в этот день на работе у нас корпоратив. Так и выходит, что и Новый год, и мой день рождения с коллегами празднуем в один день. И, кстати, мне это очень нравится. Но суть не в этом. В этом году начальник мне купил большой букет цветов, типа от коллектива. Цветы до вечера стояли в пустующем кабинете. Мы ржали как кони, когда выяснилось, что почти все девушки из нашего коллектива сделали фото с этим букетом, выложили в сеть и написали, что это их любимый порадовал. Прям на работе, мол, как приятно, ми-ми-ми. У всех фото с одним и тем же букетом, может, там и любимый один на пятерых? Ох, уж эти девушки. © Рабочие истории / VK
- Работаю продавцом-кассиром в большом магазине одежды, обуви, аксессуаров и так далее. По восемь часов исключительно на ногах. Устаю безумно, работы много. Сегодня вечером на кассе один покупатель спросил: «Одежду в пакет сложить?» Я ответила, что чек пробью и сама сложу, на что в ответ услышала: «Я сам. Вы, наверное, устали». Так приятно стало... Вот только ради таких людей хочется работать. А не ради наглых и зажравшихся рож. © Подслушано / VK
- Я единственная девушка среди мужского коллектива и мне, в принципе, комфортно, но все же. У парней одни и те же темы для общения, которые мне не интересны. То девушек обсуждают, то у них тачка навернулась и надо новую, а это споры, какая лучше. Но 23 февраля я поняла, что никакие они не крутышки. Они устроили корпоратив, заказали танцовщицу. Та то и дело завлекала парней в танец, а те жались по углам, смущенно опускали взгляд. Выйти танцевать осмелились только я и дед 64 лет. © Рабочие истории / VK
- Я работаю в киоске на набережной. Пришел вчера утром парень, заказал кофе и попросил телефон поставить на зарядку. Пока он пил кофе и ждал, когда подзарядится телефон, разговорились. Он сказал, что у него сегодня день рождения, а праздничного настроения совсем нет, еще и выходной на работе не дали. Весь в расстроенных чувствах. Решила порадовать парня, врубила на колонке песню «С днем рождения». Он аж расцвел. Заулыбался сразу и довольный пошел на работу. Пообещал тортик принести, а мне он не нужен, главное, что человека порадовала. © Рабочие истории / VK
- Во время празднования Дня города мы с подругой рисовали аквагрим. За день я зарабатывала почти столько, сколько мне платили за месяц в офисе. Правда, руки на следующий день отваливались. Интересно было наблюдать за людьми. Даже самые непоседливые дети сидели, как мышки, когда мы им рисовали цветы или «Бэтмена». Многие взрослые, стесняясь, тоже просили себе рисунок. Вроде как праздник — можно подурачиться. Меня поразила одна женщина. Яркая блондинка лет 50-ти. Попросила нарисовать ей дракона прямо в пышном декольте. Она работала диспетчером такси и как раз шла на смену. Сказала, что «парни оценят». Конечно, дракон был нарисован наилучшим образом.
- Я водитель и мне подкинули работенку. У нас снимали кино с Биллом Мюрреем и мне нужно было возить съемочную группу. После окончания съемок абсолютно всех сотрудников пригласили на вечеринку. Там была самая вкусная еда, что я когда-либо пробовал. Руководитель команды сказал: «Ты нам подходишь, хочешь работать в съемочной группе?» Увы, занятость была связана с разъездами, а у меня жена дома. Пришлось отказаться. © Anthony James / Quora
- Сразу после универа пошла работать бариста. Не потому, что выхода не было, а мне реально нравится вся эта культура. Не работа, а кайф. Плюс у меня есть свое дело, которое тоже приносит и деньги, и удовольствие. И очень меня забавляют бывшие одногруппники, которые иногда в мою смену заходят за кофе. Некоторые с таким состраданием смотрят, мол, бедняга, не устроилась в жизни, раз на такую работу пошла. Только им невдомек, что это мне жалко их, идущих со своей ненавистной работы (зато по специальности!), уставших, ждущих пятницы как манны небесной. А я себе выбираю любой график , работаю сколько захочу и зарабатываю не меньше. © Подслушано / Ideer
- Всегда думала, что работа с детьми с ограниченными возможностями — кромешный ад, и я никогда не смогу этого делать. Но жизнь повернулась иначе, мне приходится индивидуально заниматься с такими ребятами. Они прекрасны. Каждый по-своему. Почти все очень добрые и глубокие ребята. И меня охватывает чувство неповторимой радости, когда я снова вижу их горящие глаза. Мне жаль, что с учебой у них сложности, но у многих из них есть способности в других сферах. Рада, что могу с ними работать. © Подслушано / Ideer
- Мне на работе дали прозвище Капитан Блэк. Был у нас корпоратив. Оказывается, на каждый праздник у нас в компании какой-то дресс-код, но я об этом не знал, так как на тот момент работал всего пару месяцев. Прихожу я в назначенное место и вижу, что все в белом, а я по-праздничному одет, но весь в черном. Черные джинсы, черная рубаха и черный пиджак. Коллеги, конечно, извинились, что не предупредили о дресс-коде, но в тот же день присвоили мне вот такую интересную кликуху. Хорошо хоть не в желтом пришел, а то был бы еще каким-нибудь Цыпленком. Капитан Блэк поприятнее звучит. © Рабочие истории / VK
- Я шла по длинному коридору, впереди шагала коллега. Когда мы подошли к лифту, она отметила: «У тебя очень ритмичная походка». Это был необычный комплимент. Я получала много лестных комментариев, но запомнился мне именно этот. © Sharaddha-Adhikari / Quora
- У нас на работе появилось правило — вне официально запланированной встречи сотрудникам не разрешается ни с кем разговаривать более 2 минут. Что ж, сотрудники подчинились. Они начали просто резко разворачиваться и уходить по истечении двух минут каждый раз, когда начальство останавливало их для беседы. Правило быстро отменили. © William-Eisenhauer-1 / Quora
- Работала аниматором. Однажды я вела день рождения у мальчика. Там не заказали пиратов или Человека-паука, как делали другие. Это была «звериная» вечеринка. Я была кошкой: просто в красивом платье, с ушками и нарисованной мордочкой. 6-летний именинник восхищенно сказал: «Вы такая красивая». Это один из самых искренних комплиментов, которые я получала. Приятно.
- Работала в колледже. Наша директриса была помешана на контроле. Однажды она отправила сотрудникам электронное письмо: «Если вы покидаете здание по любой причине в течение дня, то должны написать мне электронное письмо и сообщить, куда вы идете, почему и когда вернетесь». Что? Мы работаем в тюрьме? Одна коллега ей написала: «Я ухожу в библиотеку, чтобы сходить там в туалет. У них самые чистые туалеты в кампусе. Это может занять некоторое время. Вернусь, когда закончу». На следующий день правило отменили. © Ira Thor / Quora
- Есть у меня подчиненная. Отличный специалист, но нет ни вкуса, ни понятия уместности. Прийти в почти бальном платье на корпоратив — легко. Какие-то вечные рюши, блестки. Недавно захотела взять ее с собой на встречу, сказала одеться строго. В итоге: классического кроя костюм из ярко-алой ткани, сама ткань в какую-то розочку, как занавеска. Блузка цветастая и колготки черные с узором. И ведь человек будет недоумевать, почему над ней посмеиваются. © Подслушано / Ideer
- Я накосячила, а начальник стал на меня голос повышать. Я выпалила: «Уважаемый шеф, не надо на меня кричать. Это неэффективно, так вы еще и беременную женщину напугаете до выкидыша!» Так вот случайно я ему сказала, что беременна. Он вдруг замолчал, а потом строго-настрого приказал всем коллегам меня не нервировать. Все 7–8 месяцев моей работы до декрета был крайне сдержан со мной. Он знал, что у меня с репродуктивной системой проблемы, так как видел мои больничные предыдущие, и понимал, как эта беременность для меня важна. Благодаря ему работа в положении была вообще в удовольствие. А после рождения ребенка коллеги пришли поздравить меня и от шефа передали целую гору памперсов — их на первые полгода хватило. Вот такой человек. Шеф с большой буквы.
Конечно, настроение и тон работы задает руководитель. Здесь мы собрали 18 эпичных начальников, для которых день прошел зря, если они хоть кому-то не подгадили.
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые пошли на работу, а попали в Comedy Club
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