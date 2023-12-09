17 человек, которые пошли на работу, а попали в Comedy Club

Иногда рабочую рутину разбавляют милые или даже почти анекдотические ситуации, которыми хочется поделиться с окружающими. Курьез на корпоративе — пожалуйста! Необычные комплименты, встреча с киноактером — в наличии. Заглядывайте в нашу подборочку.

Конечно, настроение и тон работы задает руководитель. Здесь мы собрали 18 эпичных начальников, для которых день прошел зря, если они хоть кому-то не подгадили.