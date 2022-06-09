17 человек, которые пошли наперекор стереотипам

Стереотипы преследуют нас везде: и на работе, и в магазине, и при распределении домашних обязанностей, и при выборе хобби и новых курсов. Но в современном мире твердых убеждений вроде «это для женщины», «это мужское дело», «дети должны быть такими» и прочих стало гораздо меньше. И когда подобные выдуманные стандарты разбиваются о реальность, становится понятно, что жить без стереотипов гораздо проще.

Мы в ADME верим, что чем дальше, тем больше необоснованных утверждений и суждений будет отвергаться, чтобы всем нам в этом мире жилось комфортно.

«Немножко подправил брендированную надпись на детской ванночке. Теперь не только „для мам“, но и „для пап“»

«Мой папа работает медбратом. Сегодня он получил такой подарок в больнице, ведь такие вручали всем медсестрам...»

Круто, когда такое помещают и в мужские туалетные кабинки

«Получается, я делаю тебе предложение, а потом шучу, что ты заманиваешь меня в ловушку брака против моей воли»

«Люблю печь со своим сыном. А он любит иногда действовать совсем не по рецепту»

Когда ты не «помогаешь» жене, а просто полноценно участвуешь в жизни семьи

«Моя 28-летняя дочь решила, что мне нужна банановая маска для лица. Теперь я похож на Призрака Оперы, только пахну бананом»

Когда такие незаметные кирпичики закладываются с детства

В последнее время встречаю много мальчишек, которые нянчат младших. Вот школьник на гироскутере катит коляску-трость с сестрой, вот стайка пацанов гуляет с другом, у которого коляска с новорожденным братом, вот еще один ведет домой из садика сестренку. Неужели наконец у нас будет нормальное поколение отцов? Которых с детства приучают смотреть за детьми, нянчиться, а не только сюсюкать мимоходом, когда остальная грязная работа на женщине? © Подслушано / Ideer

«Мне нравится, что я неработающий папа, который все время сидит с малышом. Но у нас с женой возникают недопонимания на этой почве»

«Жена помогла мне уложить волосы»

В паре главное — чтобы всем было комфортно

У нас в семье мужик я. Я думаю о стратегии, я принимаю важные решения, я распоряжаюсь финансами, у меня муж спрашивает, поедем ли мы в отпуск. Зарплату в день получки переводим на общий счет, все его карты вбиты у меня в приложения. Я решу, когда у нас будут дети. И мне замечательно! Я самостоятельная, властная и привыкла все контролировать. Не люблю, когда со мной спорят или когда приходится идти на компромиссы. До встречи с мужем была уверена в том, что семьи у меня вообще никогда не будет, так как некомфортно мне было даже в партнерских отношениях, не говоря уже о патриархальных. Но нет, встретила своего котика — не только согласного, но и счастливого от моей властности. Он не хочет решать, он хочет компьютер, обнимашки и вкусное что-нибудь заказать. Нам обоим идеально комфортно. Чудеса все-таки случаются. © Подслушано / Ideer

«Вот какой подарок получил мой 2-летний брат на день рождения»

«Для всех пап: вы не одиноки»

«Моя 3-летняя дочь ремонтирует свой домик»

Не стоит предвзято относиться к той или иной профессии

Бабушка моего парня всю жизнь проработала дворником. В 16 лет осталась сиротой, взяла на попечение 12-летнюю сестру. Нужно было где-то жить, что-то есть. Вот и пришлось ей своей юностью пожертвовать, пошла работать дворником. Потом вышла замуж за мужчину той же профессии. Вместе вырастили детей, выучили их в вузах, получили квартиру, сейчас живут себе спокойной жизнью пенсионеров. Дедушка еще подработки берет: скучно, говорит, без работы. Оба абсолютно порядочные, хорошие люди. © PrettyWoman9 / Pikabu

«Я потерял работу, и мы с женой поменялись ролями. Мне было морально сложно из-за стереотипов, но недавно мне подарили прогулочную коляску. Возможность гулять приносит нам с ребенком только пользу»

«Он выбрал книгу, а не мультики. Маленькая победа»