17 человек, которые проиграли современным технологиям, хотя восстание машин еще не началось

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Каждый из нас хоть раз сталкивался с умными колонками, чат-ботами, искусственным интеллектом, сложными компьютерными программами или говорящими детскими игрушками. Мы собрали истории людей, чьи отношения с технологиями непростые, но зато запоминаются надолго.

Пару дней назад жена среди ночи вдруг решила пожарить оладьи на утро. Спрашивает у умной колонки, как сделать шоколадное масло, а та вдруг заявляет: «На ночь есть вредно». © Freexe64 / Pikabu

Еду в такси. Водитель с помощью газеты показывает, как заворачивать роллы. Оказалось, он работал суши-поваром, пока его не заменили роботы. Теперь зарабатывает на жизнь, крутя баранку. © LymanTweets / Twitter

Купила недавно телефон. Появились вопросы по его функциональности, продавец приехал ко мне в офис, все обсудили, вопрос решился. Провожая продавца, говорю: «Хорошо, что все так быстро и легко решилось». И тут телефон мужским голосом: «Да, отлично все вышло». © Dedee / ADME

«Звучит угрожающе, как будто зови, не зови — оператор тебе не поможет»

Уже неделю меня одевает искусственный интеллект. Во-первых, удобно, что вся одежда в одном месте. У меня довольно много вещей, я иногда забываю, что у меня есть. Во-вторых, мне нравятся образы от ИИ. Не могу сказать, что они какие-то супер необычные, но есть некоторые варианты, которые я сама бы не выбрала. Удобно, что он подбирает образ по погоде, я пока ни разу не замерзла и не запарилась. В общем, эксперимент продолжается. © Feministka_a / Twitter

Года три назад купили ребенку лося на батарейках. Он мне сразу не понравился, потому что его фраза «Привет, давай играть» и музыка напоминали что-то из фильмов ужасов. Короче, этого лося я терпел, потому что ребенку он нравился. А потом однажды я задремал на диване, в комнате никого, и тут лось сказал что-то типа: «Привет». Хотя его никто не трогал. И главное, так он никогда не говорил раньше. Я просто офигел. Оказалось, что дело в соседях. Они тоже купили такого лося, а они умеют между собой по какому-то радио общаться. © timur.m / Pikabu

Родители начали спамить во всех мессенджерах, чтобы я им быстро позвонила. Уже 100 раз успела испугаться, вдруг что-то серьезное. Закинулась успокоительным, звоню им. Мама на другом конце: «Да твоему отцу сказали домашку на курсах сделать, а он не может картинку в презентацию вставить». © narra_tor_ / Twitter

Когда мама осваивала ПК, я ей на рабочем столе создала файл «Инструкции». Там были простейшие памятки: как копировать, вставлять, как сделать большую букву, как скинуть что-то на флешку и все в таком духе. Мама до сих пор со смехом рассказывает мне, как захотела что-то скинуть на флешку, нажала правой кнопкой мыши на файл, на кнопку «Отправить», а флешки в списке нет. Полезла в инструкцию, а там: «Если флешки в списке нет, проверь, вставила ли ты ее в разъем». Не вставила. © Lialin / Pikabu

Попросила GPT-4 взять несколько героев известных произведений и смешно пошутить. Получилось немного цинично и скорее грустно, чем смешно. Например: «Если бы Шерлок Холмс был книголюбом, он бы расследовал исчезновение закладок». © ripavika / Twitter

«У каждого есть такой знакомый»

Лежу, никого не трогаю, время — три часа ночи. Тут моя колонка резко загорается и начинает мигать. Я шепотом начинаю ее ругать, мол, в чем дело, ты услышала что-то? Проходит секунд 30, я встаю, чтобы включить свет, она тухнет, а потом на мой вопрос отвечает: «Мне было скучно». © Qoqlu_ / Twitter

Стою у банкомата. Передо мной, сбоку от очереди, пристроилась бабка, начала протискиваться вперед меня. Я не пускаю, очередь-то моя. А она выдает: «Мне только баланс посмотреть». © stariitraktor / Twitter

Муж уехал на выходные, ко мне пришла подруга, решили смотреть ужастики. И прям в самый кульминационный момент вырубается свет и все погружается в темноту. Страшно стало так, что двинуться не могли. Потом звонит муж и хвастается: «Видела, как я могу с телефона свет в доме выключить?» © hulagirl4737 / Reddit

«ChatGPT слишком человечный, как по мне»

У нас дома стояли умные лампочки. Я уже лежала в кровати, муж еще был на работе. На улице гроза — видимо, из-за перебоев с электричеством вырубило свет. Оказалось, что если вырубить свет, умные лампочки после его включения работают на максимальную мощность. Дремлю я, значит, тут загорается свет и женский голос произносит: «Привет». Больше такими лампочками и колонками не пользуемся. © sirrahsar_a / Reddit

Один из первых в нашем городе купил электронные часы, с которых можно оплачивать покупки в магазине, как с телефона. Пришел в супермаркет, а на кассе бабуля такая древняя, с синими тенями и ногтями в цветочек. Пробивает товары, говорит, мол, с вас столько-то и столько-то. Я молча подношу часы к терминалу и оплачиваю. А бабуля в ответ: «Когда такие часы смогут и поесть приготовить, меня муж из дома выгонит». Не стала рассказывать ей про доставку.

Приехали с мужем в отель, заселились в номер. Включили телевизор, а там надпись: «Приветствуем Вас, Андрей Николаевич!». Оказалось, что они так приветствуют всех старых клиентов. Мелочь, а приятно. © Елена Кудрявцева