17 человек, которые просто хотели снять жилье, а попали в историю на миллион

Снимая жилье или номер в гостинице, мы зачастую детально проходимся по позициям того, что в итоге получим. Но всего не учтешь, и в довесок к удобной кровати и кондиционеру можно получить такие сюрпризы, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

«Когда пытаешься предупредить домовладельцев о протечке на кухне, но...»

Хозяева наняли ужасную кровельную компанию для замены крыши из-за многочисленных протечек. Оказывается, нужны были плотники, чтобы завершить работу, но вернутся они только через 3 месяца. Одна из панелей, которую они сняли, только усугубила протечку. Ее попытались накрыть брезентом, чтобы минимизировать вред, но тщетно. Пытался сообщить об этом домовладельцам, но они сказали, что ничего не могут сделать. И вот к чему это привело.

«В аргентинском отеле, в котором я остановился, каждый вечер по балконам носятся обезьяны»

«Уникальный ремонт от арендодателя. Комар, запечатанный под защитной пленкой из эпоксидной смолы на столешнице»

«Давай дождемся моего человека. Я хочу, чтобы все сделали идеально», — сказал хозяин моего дома"

У меня от этого фото мозг закипает. © Rothyn1 / Reddit

«Только что переехал на новое место. Вот почему хозяин задергивал шторы во время показа»

Когда квартплаты недостаточно

Живем с любимой в съемной квартире. Хозяин — человек в высшей мере странный, появляется два раза в месяц. Каждый раз после его посещения в квартире появляются или пропадают какие-нибудь вещи. Апогеем стало сегодня, когда в туалете появился новый ершик, а из унитаза пропал подвесной очиститель. © Подслушано / Ideer

«Я просто хотел испечь печенье в духовке в своей новой арендованной квартире и тут же почувствовал ужасный запах. Что это за штуковина!?»

Какой-то гений поставил пластиковую LED-лампочку в духовке. © Jslewalite / Reddit

«Только что переехал в свое новое жилье... И понял, что там нет желобов, поэтому вода капает на ступеньки, делая их очень скользкими на постоянной основе»

«Реакция моих арендодателей на наши опасения по поводу безопасности жилья»

«Мой домовладелец решил, что это отличное место для нашего холодильника»

«Попросил домовладелицу починить кухонный кран, а вместо этого она просто решила его убрать»

Когда сила предпринимательской жилки вышла за рамки разумного

Сняли с парнем квартиру на три дня. Ключи отдала девушка. Лежим в кровати, хихикаем. Вдруг звук поворачивающегося ключа во входной двери. Стоит бородатый мужик, глазами на нас луп-луп. Мы на него таращимся в шоке. Оказалось, это хозяин квартиры, у него девушка снимала квартиру помесячно. А сама в итоге пересдавала ее потом посуточно. © Подслушано / Ideer

«Вчера хозяин заменил дверные замки. Они такие по всей квартире»

«Мой арендодатель заверил меня, что у них „очень безопасное“ детское заграждение»

«Хозяин квартиры, которую я снимал, любит заделывать неприглядные дыры в стенах искусственными цветами»

«В этом отеле есть фены, но гостям нельзя ими пользоваться»

«Не используйте фен»

Ну его же квартира, почему бы и нет?

Однажды пришла к женатой паре друзей кормить кошку на их съемную квартиру, а в их кровати лежит мужик в одеялке и громко храпит. Думала я, размышляла, кто это, так ничего в голову не пришло. Бужу мужика, тот злой, как собака, орет. Проорался, выяснилось, что это хозяин квартиры ехал после ночной смены, решил квартирантов навестить, открыл своим ключом, смотрит — нет никого, ну и завалился спать. © Подслушано / Ideer