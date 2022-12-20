17 человек, которых сама жизнь заставила поверить в новогоднее чудо
Какими разными бывают новогодние чудеса: кому-то для счастья нужно много дорогих подарков, а другому хватает простой улыбки маленькой дочки или старой искусственной елки от соседа. Но важен не масштаб чудес, а то, что они происходят, и то, какой отклик находят в наших сердцах. Пользователи сети рассказали о своем опыте, и эти истории полны радости и светлой грусти, так что вам стоит их прочесть, чтобы проникнуться духом наступающих праздников.
- Когда я была маленькой девочкой, лет 5 или 6, то была одержима балеринами. Папа купил мне билеты на спектакль «Щелкунчик». Были только он и я. Я до сих пор помню, как почувствовала себя такой важной, когда мы заранее поужинали во «взрослом» ресторане. Балет был прекрасен. Это был просто чудесный день. © pghdetdencol / Reddit
- У жены было несколько неудачных беременностей, и вот, после всех страданий, у нас сегодня утром появился сын. Вес — 3 700. © 87veloce / Reddit
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- Нашей дочери было 2 месяца, она родилась недоношенной, и нас только что отпустили из больницы на праздники. Мы были студентами, денег не было вообще. Неожиданно сосед принес нам свою старую искусственную елку: она была похожа на щетки для бутылок, а для меня была самой красивой. Я сделала звезду из картона и фольги и прикрепила ее на верхушку. А еще он оставил 2 коробки с едой. 2 соседки, которые работали в больнице и выхаживали дочку, связали моей малышке шаль, шапку и свитер из розовой пряжи. После того как они ушли, зазвонил телефон, и местный продавец сказал, что я выиграла консервированную ветчину в праздничном розыгрыше. Муж вернулся домой и привез коробку шоколадных конфет и игрушечного медвежонка, которого выиграл в розыгрыше на заправке. Мы отлично провели те праздники. Почему это было лучшее Рождество? Потому, что было много доброты и щедрости. С тех пор было много праздников. Моя маленькая дочь теперь мать троих детей. У нас прекрасная жизнь, но то время всегда будет вспоминаться с особой любовью. © Cheryl Kesler / Quora
- Мне было 6 лет. Родители посадили в прихожей игрушечного гнома и сказали, что он волшебный. Если мы не будем постоянно бегать в коридор, заглядывать к гному, то обязательно свершится чудо. Сказано — сделано, дождались полуночи, и папа говорит, мол, услышал какой-то шорох в коридоре, идите посмотрите. А там сладости: мини сникерсы, марсы, баунти и твиксы. Мы так удивились их размеру, но сразу решили, что гном маленький и большие батончики ему было бы тяжело нести. Это сейчас, по прошествии более 25 лет, кажется, что ничего в этом удивительного нет, эти мини-батончики в каждом магазине можно приобрести. Но громадное спасибо родителям за сказку, которую они нам подарили в те сложные времена. © Палата № 6 / VK
- Мне было около 6 лет, родители только что развелись, и мы с мамой и 9-летним братом переехали в новый дом. Праздник, а повсюду одни коробки, ну мы грустные поплелись спать. С утра открываю дверь, и... Вы когда-нибудь чувствовали удивление и шок одновременно? Передо мной была елка с подарками. Несмотря на то что мама была в растрепанных чувствах, она всю ночь ходила на цыпочках и искала в коробках елку и украшения, чтобы создать настроение. Какая же она была храбрая и как нас любила! Для меня это был лучший в жизни праздник. © emilychristine9 / Quora
- Жена будит в 6 утра в праздничное утро:
— Воды отошли, нужно в больницу.
— Ах да. Что?! Всем сохранять спокойствие!
— Ну... Хочу открыть подарки перед тем, как поедем. Вдруг потом не захочется.
А через 30 минут — 4 открытых подарка и 3 приступа паники папы. Потом отвез ее в больницу. Через час доктор в родильном зале: «Это девочка!»
Самый растерянный, панический, нетерпеливый, взволнованный, восторженный, усталый и гордый праздник в моей жизни. Лучший. Подарок. Навсегда. © sleepspindle2000 / Reddit
- Я была совсем маленькой — может, года 4. Родители скандалили в снежный зимний вечер, а мы с братом вышли на улицу. Нехотя бросали друг в друга снежки. И тут неожиданно мне в спину прилетел снежный ком! Я поворачиваюсь, а там мои родители, веселые и счастливые. Мы разделились на команды, строили башни и ограждения, бросали снежки друг в друга, смеялись, катались по снегу. Нам было очень весело. Сейчас мне 40, но это чувство неземной сказочной радости не покидает меня, когда я вижу пушистый белый снег зимним вечером. Эту сказку я попробую передать своим детям и внуку. Неважно, что у вас происходит, зима — это время чудес. © Палата № 6 / VK
- У нас однажды случилось новогоднее чудо. Решили мы с семьей праздновать в деревне. Мне тогда было около 10 лет. Был поздний предновогодний вечер. Мы в то время жили очень скромно, так что сладостей у нас с братом на праздник не было. И вдруг на пороге появляется девушка в синем комбинезоне. Она была на пути к родственникам, но за рулем у нее разболелась голова настолько, что просто невозможно было вести, поэтому она очень просила дать ей таблетку. Мама с папой, конечно, вошли в положение, накормили, напоили и дали обезболивающее. Когда голова у девушки прошла, она побежала в машину и принесла нам часть подарков, которые везла. Там было столько различных конфет, некоторые я даже в глаза ни разу не видела. Вера в чудеса тогда взлетела до небес! Мы прозвали ее Снегурочкой. © Палата № 6 / VK
- В прошлом году мой брат знал, что ему нужно работать в праздники, он был в другом городе. Однако вышло так, что кто-то поменялся с ним сменами, но тут проблема: как добраться домой, машины-то нет. Я договорился с его соседом по комнате, заплатил, чтобы тот подкинул брата домой. А вся семья была у друзей, они ни о чем не догадывались, вернулись только в 12 ночи. До этого мы с братом прибрались в доме, приготовили подарки, и он пошел навестить друзей. И вот все возвращаются, ложатся спать, а потом братец стучится в дверь. Я бужу маму, она недовольна, ворчит, открывает дверь, и... такой был детский восторг, улыбалась, плакала от радости. © michaelbornemann68 / Reddit
- Еще в конце июня этого года я нашла в подвале нашего офисного здания кошку. Кормила ее, иногда она приходила и сворачивалась калачиком у меня на коленях. Пыталась пристроить, но казалось, никому она в целом мире не нужна. Прозвала ее Бабушкой. Вчера утром иду на работу, смотрю — кошка лежит в грязи. Я схватила ее и скорее к ветеринару. Пока ехала, звонила маме и плакала. Кису осмотрели, все обошлось, но нашли микрочип. Связались с прежним владельцем, и — вы не поверите — оказалось, что ее звали Сторми, она пропала пару лет назад, когда после переезда выскочила за дверь. Дети скучали по ней, и семья по-прежнему праздновала ее день рождения каждый год. Я плакала от счастья. Такова история Бабушки Сторми. Хозяева приехали и забрали ее, она выздоравливает. Я нашла ее семью, и они воссоединились через 2 года как раз к Рождеству. © darthparrot / Reddit
- Мне было 8 лет, и у семьи были глобальные финансовые проблемы. Предупредили: подарков не будет. И вот утром я встаю, выхожу из комнаты и вижу, что к елочке прислонен обруч с моим именем. Я была так удивлена и счастлива, что заплакала. Я занималась с ним, пока он буквально не развалился. © jraay / Reddit
- Маленькая блондинка — моя младшая дочь, которую я люблю всем сердцем, — сегодня рядом. Мы не виделись с ней почти год, это случилось сегодня, и это мое праздничное чудо. Моя единственная просьба к вам, родители: если вы злитесь друг на друга, не втягивайте в это детей. © Andrew D Reeves / Quora
- Лет 30 назад был у меня друг — маленький розовый плюшевый зайка. Я его очень любила, но ввиду определенной степени хулиганства, а может, по случайности у зайки оторвались ушки. Я не из того стишка, где зайку бросила хозяйка, я его продолжала любить долгие годы. После нескольких переездов зайка потерялся. Сегодня, гуляя с мужем по магазинам, увидела огромную корзину, набитую зайками, один в один как мой утерянный из детства — правда, с ушами. Вечером переделала все домашние дела, включила гирлянду, смотрю — под елкой сидит зайка. Как муж успел его купить, мне все еще не понятно, рядом же все время были, но он говорит, что заяц сам прискакал и он тут ни при чем. Теперь я снова счастливый обладатель своей любимой детской игрушки. © Annyyshka / Pikabu
- Дело было в 1986 году, 31 декабря, в 23:30. Зашли в лифт, нажали «11», он закрыл двери, дернулся и встал. Все вариации нажатия кнопок — без толку! Со слабой надеждой давим «Вызов диспетчера» — удивительно, но динамик ожил почти сразу, и девушка пообещала прислать мастера. Мастер появился через 10 минут и вызволил нас из западни, без 5 минут 12 были за столом! © SSID / Pikabu
- После травмы была вынуждена взять большой перерыв в фигурном катании. Пошла на ярмарку, увидела каток и не удержалась — решила покататься. Да так увлеклась, что пришла в себя, только когда закончила последнее па и услышала оглушительные аплодисменты. Что скрывать, было безумно приятно. А еще я поняла, что у меня все выйдет и я обязательно еще вернусь в большой спорт! И правду говорят: период Нового года — особенный. В воздухе витает чудо. Палата № 6 / VK
- Молодой человек с ограниченными возможностями подошел ко мне на парковке магазина. Я торопилась, но уже видела, как его проигнорировали другие, и решила поболтать с ним. Он спросил, как праздники, я отвечаю, мол, хорошо, а он такой: «Я думаю, может быть и лучше! Подожди здесь, у меня есть кое-что». Он побежал к машине своих родителей и вернулся с полной сумкой конфет. А потом обнял меня и сказал: «Ты выглядишь прекрасно, как мой рождественский ангел». Смотрю в сумку — она полна моих любимых конфет, а внизу открытка, на которой написано: «Если вы получили это, вы это заслужили. Счастливого Рождества!» — и в которую вложена небольшая сумма. Это был просто удивительный жест, всю дорогу домой я ревела. Хотела бы я снова встретить его и сказать: «Нет, ты — мой рождественский ангел». © sp00ky_tarantino / Reddit
- Мне было 5 лет, брату 2 годика, когда родители пригласили Деда Мороза и Снегурочку. Очень хорошо помню огромного Деда Мороза с мешком и посохом и самую красивую Снегурочку в невероятной голубенькой с блестками шубе. Мне подарили сундук со сладостями, красные блестящие туфельки и мозаику. Может, кто из «олдов» вспомнит: это такая пластина с дырочками и куча разноцветных 6-угольников со штырьками, чтобы вставлять в дырочки. Когда я открыла коробку с мозаикой, то просто онемела: там было выложено мое имя — Олечка. Дед Мороз знал мое имя! Ко мне пришел самый настоящий, волшебный Дед Мороз! © pikimon84 / Pikabu
С вами случались чудеса в новогоднюю ночь? Расскажите какие, ждем вас в комментариях.
Фото на превью darthparrot / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 человек, которых сама жизнь заставила поверить в новогоднее чудо
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