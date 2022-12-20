17 человек, которых сама жизнь заставила поверить в новогоднее чудо

Какими разными бывают новогодние чудеса: кому-то для счастья нужно много дорогих подарков, а другому хватает простой улыбки маленькой дочки или старой искусственной елки от соседа. Но важен не масштаб чудес, а то, что они происходят, и то, какой отклик находят в наших сердцах. Пользователи сети рассказали о своем опыте, и эти истории полны радости и светлой грусти, так что вам стоит их прочесть, чтобы проникнуться духом наступающих праздников.