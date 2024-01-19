17 человек, которые просто пошли к стоматологу и получили историю на миллион

Редкий человек может назвать поход к стоматологу приятным событием. Только результат заставляет нас идти на это, но чтобы его добиться, нужно пережить массу испытаний. Однако помимо очевидного плюса в виде здоровых зубов, мы можем забрать оттуда еще и яркую историю, которую можно поведать не только близким, но и всему интернету.