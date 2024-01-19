17 человек, которые просто пошли к стоматологу и получили историю на миллион
Редкий человек может назвать поход к стоматологу приятным событием. Только результат заставляет нас идти на это, но чтобы его добиться, нужно пережить массу испытаний. Однако помимо очевидного плюса в виде здоровых зубов, мы можем забрать оттуда еще и яркую историю, которую можно поведать не только близким, но и всему интернету.
- Зуб мудрости мне удалили еще в школе. Мне сделали какую-то анестезию и я отрубилась. Стоматолог сказал, что после процедуры, я села с бормашиной, свисающей изо рта, и спросила: «Получится ли сохранить зубы?» На что он ответил: «Нет, дорогая, мы их все удалим». Я, в ответ на это, грустно захныкала и опять отключилась. © letsgetkrunk / Reddit
- После приема у стоматолога:
— ...ну и желательно не есть по крайней мере час.
— А если не по крайней мере?
— Если не по крайней, с твоими зубами лучше не есть вообще. © ramid / Pikabu
- Мне было 17. Когда дантист лечил мои зубы, он случайно обмолвился, что у меня есть брат. И этот недавно обнаруженный брат уже много лет пытается со мной связаться. Он дал мне номер телефона, и тем же вечером я позвонил. Этот звонок сильно изменил мою жизнь к лучшему. © lsnckde / Reddit
- Пришел к стоматологу. Боюсь лечить зубы до жути! Он начинает что-то ковырять и я чувствую, вот-вот будет ад. Начинаю мычать. Стоматолог:
— Тебе больно или страшно?
— Страшно.
Он вздохнул и продолжил работу. А ведь грамотно вопрос поставлен. © Aveler / Pikabu
- Когда моему брату удаляли зубы мудрости, ему делали общий наркоз. Мама поехала с ним, чтобы отвезти его туда и обратно. Когда операция была закончена, он вышел из палаты без посторонней помощи и сказал ей, что сам поведет машину. И тут же вырубился. © washichiisai / Reddit
- Приехал в деревню на недельку. Заодно зубы решил вылечить. Тут дешевле. Сижу, стоматолог ковыряется во рту и тут вдруг пошел ливень. Берет телефон и звонит кому-то. Далее диалог:
— Бабуль, ты цыплят сможешь накрыть? Ну хорошо.
Извините, говорит, я на секундочку. Сбрасывает халат и убегает в соседний дом. Через три минуты прибегает, накидывает халат и процедура продолжается. Деревня, весело. Все прошло удачно, если что. © QStep / Pikabu
- Стоматолог гладила мою руку, чтобы успокоить, пока делала анестезию для пломбы. Я неправильно понял этот жест доброты и пригласил ее на свидание. Оказалось, что она замужем и у нее есть дети. © tactlessmike / Reddit
- Пришла сейчас 7-летняя девочка с папой. Поскольку это первый осмотр за год, то полностью осматриваю полость рта и попутно излагаю отцу план лечения:
— Здесь на верхней челюсти остались корни молочных зубов, их нужно удалить у хирурга. Еще прикус неправильно формируется, поэтому еще запишитесь к ортодонту, может пластинку изготовят...
Девочка выдает:
— Тетенька, это все понятно, а лично вы меня лечить вообще будете? Или я зря по сугробам сейчас перлась?! © Dialisa / Pikabu
- В середине процедуры мой стоматолог вышел из кабинета, вернулся через пару минут и закончил процедуру. Тогда я ничего об этом не подумал, но потом понял, что он, должно быть, ходил в туалет. И перчатки он, скорее всего, не менял. © *****ingPains / Reddit
- Студенческая поликлиника, медосмотр. Стоматолог. После двух минут тщательного исследования моей полости рта заключает следующее:
— Вам бы зубы подровнять.
Шел пятый день, как мне сняли брекеты... © Unknown author / Pikabu
- Я пришел в сознание во время удаления зубов мудрости, когда увидел, что стоматолог положил зубы мне на грудь и сфотографировал их. Когда он увидел, что я в сознании, он немедленно вновь «отключил» меня. А уже после процедуры он извинился и объяснил, что мои зубы выглядят как на картинке в учебнике, и он хотел сделать пару фотографий для своих студентов. © trollbearisbestbear / Reddit
- Когда мне было где-то 10 лет, у меня еще оставалось несколько молочных зубов. Я пошел к стоматологу, чтобы выдернуть расшатанный зуб, но как только она вытащила его, то сказала: «О, у тебя остались еще молочные зубы? Я их выдерну, ладно?» И начала вырывать еще шесть зубов, которые даже не шатались! Я вышел из кабинета с полным ртом марли и семью зубами в маленьком контейнере. Мне пришлось есть только мягкие продукты в течение месяца. © Dauriemme / Reddit
- Сегодня ходил в стоматологию. Я никогда не боялся зубных. Но фраза доктора, после часа ковыряния в моем зубе: «Ясно... Ну ладно, что-нибудь придумаем», меня реально испугала. © Unknown author / Pikabu
- Первый в жизни поход к стоматологу. Анекдот «Плохому стоматологу сплевывают в лицо» — про меня. Врач умудрилась не дать тазик для плевков и говорит: «Плюйте». Осматриваюсь секунды две и плюю вертикально вверх. Думаю, ее истерику и хохот слышала вся поликлиника. © Подслушано / Ideer
- Стоматологу, пролечившему мне зубы и сказавшему: «Сегодня вечером чистить зубы нельзя», — догадалась ляпнуть в ответ: «Это я люблю». Лицо стоматолога в этот момент было бесценно. © Подслушано / Ideer
- В детстве, когда ходила к стоматологу, он говорил, что есть потом нельзя два часа, а то пломба отлетит. Сегодня врач признался, что есть нельзя потому что из-за анестезии можно случайно сжевать свой язык или губу. А пломбы сразу схватываются. © Подслушано / Ideer
- Как-то был в стоматологии, и со мной в очереди сидела молодая семья с ребенком. И вот девушке (маме) было очень страшно идти к стоматологу, она прям сидела со слезами на глазах. И в какой-то момент ее сын лет четырех говорит: «Ма, не плачь, ты же мужчина!». «Научили на свою голову» — сказала молодая мама, поглядывая на молодого отца. © Палата № 6 / VK
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AdMe/Народное творчество/17 человек, которые просто пошли к стоматологу и получили историю на миллион
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