17 человек, для которых месть — это отдельный вид искусства
Иногда конфликт невозможно решить простыми словами или игнорированием ситуации. Герои нашей подборки решили проучить своих обидчиков оригинальным способом, а мы можем лишь поаплодировать их креативности. Как вообще можно было до такого додуматься?
- Мой начальник любит кофе, но сам его заваривать он не любитель. Поджидает, когда кто-то другой заваривает и подходя к кофейнику, забирает стакан с кофе и уходит. Так вот, на прошлой неделе жертвой этого покушения мог стать я. Сделав стакан кофе, я отошел за ложкой, и в этот момент вышел начальник. Наши взгляды встретились. Я ускорил шаг. Начальник тоже ускорил шаг. Еще секунду и чашка в его руках. Я чисто спонтанно кидаю ложку, не прицелившись. Ложка попадает прямо в лоб начальника. С удивленным лицом он смотрит на меня. Забрав чашку из его рук, вместо извинений, я выдал: «На чужой кофеек не разевай роток». © Палата № 6 / VK
- В свое время мама настояла на том, чтобы все родительское имущество переписали на меня. Меньше чем через год после ее ухода вокруг отца стала крутиться дамочка на 5 лет меня младше. В итоге папа попросил не приезжать на дачу, так как его мадам там планирует отдыхать. Потом запретил приходить в гости, мол, смущаю. Теперь собрался жениться. Ну, окей, отец счастлив. Я не вмешиваюсь. Сначала думала чисто по-человечески предупредить барышню об имущественных раскладах, но сейчас думаю, пусть сюрприз будет. © oseledich / Pikabu
- Очень люблю пирожное «картошка», как-то купил упаковку. Кинул в холодильник на работе с мыслью забрать вечером, но в час икс десерта на месте не оказалось. Расстроился. Окей, купил еще одно. А оно еще сверху украшено зелеными розочками из крема, но в этот раз они были из васаби. И не такой, что привыкли все есть вместе с роллами, а настоящий васаби. Я хоть и любитель острого, но у меня этот тюбик в холодильнике долго лежал. Одна капля этой волшебной пасты способна вызвать слезы размером с горошину, а если сожрать несколько капель, то можно и дзен познать. Так я узнал, что наш водитель очень любит сладкое и очень не любит острое. © SlepoiNosorog / Pikabu
- Училась в универе на потоке со мной девушка, которая еще и подрабатывала. Поцапалась она с коллегой и уволилась. А через некоторое время позвонила в отдел кадров, представилась сотрудницей психоневрологического диспансера, спросила, все ли в порядке с той самой коллегой, которая якобы пропускает у них плановую диспансеризацию. Такая вот изобретательность в нежные восемнадцать. © Elena Marchuk / ADME
- Муж на выходных что-то делал и снял обручальное кольцо. В понедельник проспал, стартанул на работу, забыв его надеть. Во вторник ситуация повторилась, хотя я ему напомнила. В среду он все-таки вспомнил, что нужно его надеть, но я уже разработала план мести и добавила ему килограмм чеснока и лука в обед на работу. Говорит, коллеги удивились специфичному аромату и старались близко к нему не подходить. Так ему и надо. © Бутербродик / ADME
- У меня был парень-истеричка, уже бывший. Когда он не появлялся 2 дня — я завела собаку. Когда потерялся на 4 дня — я купила квартиру в ипотеку. Когда он заистерил, что ему не нужна девушка с обременением и ушел на месяц, я взяла и вышла замуж за другого. Когда мы были вместе, он запрещал мне учиться, но в итоге я получила диплом, стала зарабатывать больше него, и потом вообще выгнала его со съемной квартиры к родителям в глубинку. © Завтразавр / ADME
- Вредная родственница любила оставлять под моими фото противные комментарии. Прическа ей моя не нравится, платье слишком слишком откровенным, и еще было множество «приятностей». На просьбы прекратить, отвечала, что просто так шутит. Мне это надоело, и я решила, что пора уже и мне посмеяться. Я взяла и написала у нее под фото: «Светочка, как же ты похорошела. Все изменения тебе к лицу. Молодец, что решилась на операцию!» Кто же знал, что мои слова произведут настоящий фурор. Ей писали и звонили все знакомые, родственники и друзья. Спрашивали номер хирурга. Когда она объясняла, что это шутка, то никто не верил. В итоге больше гадостей она мне не писала.
- Заказал такси премиум-класса большого размера, чтобы в нее поместилось трое взрослых и двое детей. Но водитель приехал на маленькой потрепанной машине и отказался признавать свой обман. Ему было плевать, что мы еле поместились внутрь. Еще он внаглую заехал на заправку прямо перед аэропортом. Когда мы доехали, он даже не вышел вытащить багаж, а просто смотрел в другую сторону. Поэтому я достал наши вещи и ушел, не закрыв багажник. Пусть выбегает и закрывает его сам. © throwawayname46 / Reddit
- Приехала сестра с ребенком. В один момент сестра с мамой втихаря сбежали по магазинам, не предупредив. Именно сбежали, потому что добровольно я с племянницей сидеть отказывалась. Мелкая проснулась и начала хныкать. Я посмотрела и поняла, что понятия не имею, что делать. Никого дома нет, телефоны у них недоступны. Вытаскивать племянницу из кроватки опасно. Чем кормить, не знаю, ей месяцев 7. Вроде какие-то баночки ей давали, но дома их не было. Памперсы менять не умею, на руках носить тоже пробовала. Я через 5 минут устаю, а она только сильнее плачет. Села за комп. Минут через 15 влетает мать и дает мне подзатыльник. Решила их проучить. Подождала, пока мать проорется, и спрашиваю: с чего они решили, что я дома была? Сказала, что еще в обед ушла гулять. Полчаса назад пришла, а ребенок один дома, орет. Им не дозвонилась. Вот сижу, читаю, что делать, чуть в полицию не позвонила. Помню шок в их глазах. Сестра начала рыдать, мать села на пол. Поначалу думала, что сознаюсь через пару дней, но откладывала. А теперь уже поздновато. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Работаю в больнице, еще в сентябре у нас было очень много студентов-первокурсников, которые проходили медкомиссию. Мы почти со всеми группами закончили, осталась одна из последних. Там был один парень, который сильно достал мою коллегу. Она решила его немного проучить и отправила со справкой в 99 кабинет. Сказала ему, чтобы сам его искал, а парень поверил. До самого закрытия больницы шлялся по этажам, не мог понять, куда ему идти. Моя коллега уже давно ушла домой, а он все еще ходил и расспрашивал, где же этот дивный кабинет. © Палата № 6 / VK
- В детстве со мной занималась дзюдо девочка из богатой семьи. Мы все завидовали ей. Она занималась немного, у нее ничего не получалось, поэтому мы чувствовали превосходство и унижали ее. Каждый раз уходила в слезах. После того как я наговорил ей гадостей про родителей, она больше не возвращалась. Спустя 21 год меня сократили на работе, детей кормить нечем. Пришел на собеседование, женщина посмотрела в мой паспорт и сказала сразу: «До свидания. Надеюсь, у тебя хорошо обстоят дела с дзюдо». Пытался объяснить всю ситуацию, а она лишь посмеялась и прогнала прочь. © Подслушано / Ideer
- Приехала погостить у родственников. У меня с семьей дяди очень близкие отношения, и они были рады моему приезду. Но другие родственники не приехали даже поздороваться, хотя мы всегда дружили, и мои родители постоянно им помогали. Было обидно, но я не стала ничего делать. Ну не хотят общаться, это их дело. Но когда одна из теток начала распускать обо мне слухи, что я якобы приехала не для того, чтобы проведать близких мне людей, а скрываюсь от какого-то мужика. Я решила, что пора устроить родственничкам сладкую жизнь. Настучала об этом среднему брату отца, который обожает устраивать скандалы. И он начал названивать этой тетке 24/7. Орал просто, без остановки. Так вошел в роль моего защитника, что там огребли уже все, кто можно и нельзя. Тетушка сразу приползла с подарками, говоря, что соскучилась по любимой племяннице.
- Уже вторая подруга мстит мужу за декрет. Первая, как сын пошел в школу, улетела в Египет, вернулась только через 3 месяца. Жила в хостелах, купалась, загорала. Аргумент: у него был отдых, у нее — нет. Дело в том, что когда дети были маленькие, в отпуске муж жил от них в отдельном номере на другом этаже. Вторая сейчас просто дома не появляется, все вечера то на работе, то на занятиях, то в гостях. Аргумент тот же: она мужа 2 года почти не видела, ему было скучно сидеть дома и сложно брать с собой ребенка. С обеими мужья не разводятся. © Подслушано / Ideer
- Муж ушел к новой жене. Очень некрасиво поступил с детьми. Сказал, что они не нужны, и он родит себе новых. Дети были почти подростки, перенесли это стоически. Между собой договорились отца не вспоминать. Прошло три года. Он хочет снова с ними общаться, потому что новая жена оказалась бесплодна. Она сначала пыталась свалить на то, что он бесплоден, и даже пришлось делать ДНК-тест наших детей, но результат был однозначный. Теперь папа жаждет общения с детьми. А они решили использовать его как банкомат. Со мной они общаются как обычно, а ему звонят, когда нужно что-то купить, оплатить, иначе отказываются от встреч. Бывший летает каждый раз решать их дела, я вообще в эти отношения не лезу. Но с недавних пор начала звонить новая жена и пытается стыдить меня, мол, дети тянут все деньги из семейного бюджета, и им остается впритык. Еще и обижается, что я ржу над ней. А вчера детки спросили, не против ли я, если они попросят отца свозить их на отдых в Европу. Я согласилась, про себя думаю, что бывшему, наверное, придется брать кредит. Забавно получается, конечно. © Подслушано / Ideer
- Несколько месяцев назад был в больнице на приеме. Когда я шел к машине, женщина увидела меня и остановилась неподалеку, чтобы позже занять мое место на парковке. Сажусь в машину, и не успеваю даже пристегнуться, как дамочка в наглую начинает сигналить мне. Недолго думая, я вышел из авто и вернулся в больницу, чтобы попить кофе в столовой. © Ok_Lifeguard_6508 / Reddit
- Работал в библиотеке за общим компьютером, потому что мой домашний сломался. Рядом со мной за другим компьютером сидела очень неприятная женщина. Она громко разговаривала по телефону и жевала конфеты. С ней был ребенок, который постоянно ко мне лез, а женщина ничего с этим не делала. Когда она отлучилась в туалет, я не растерялся и заблокировал ее компьютер, нажав на нужные кнопки. Дамочка вернулась и не смогла ничего с этим сделать. Через десять минут мучений и безуспешных попыток ее время истекло, и ей пришлось уступить компьютер другому человеку в очереди. © Ok-Impression-2405/ Reddit
- Моя мама — южная женщина. И в ее семье было какое-то бешеное и ненормальное возвышение сыновей и пренебрежение к дочерям. Я всего на полтора года старше своего брата, но всегда была должна ему что-то. Брат рано это понял и бежал к маме жаловаться на любой мой чих. Она мне не дает конфету, она выиграла у меня в игре и т. д. Мама всегда меня ругала, а брат радовался. Мне это осточертело прям до ярости. Однажды я подмела комнату, засыпала мусор в газетку и положила в пакетик, а потом спрятала под матрас. Так, чтобы брат увидел и подумал, что я спрятала там какое-то сокровище. Он, естественно, орал и требовал, чтобы я ему это показала. Я отказалась. Конечно же, младший сразу побежал к маме жаловаться, и та потребовала, чтобы я немедленно показала брату то, что он хочет. Ну, я и отдала. Брат развернул газетку и на него высыпался мусор. Я была так счастлива и хохотала от злорадства, а он плакал. После этого мама стала дергать меня меньше. © Jasmyne75 / Pikabu
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AdMe/Народное творчество/17 человек, для которых месть — это отдельный вид искусства
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