17 человек, которые съездили в другую страну и набрались впечатлений на всю жизнь

То, что для местных — обычное дело, для туристов может стать удивительным событием. К примеру, японцы так привыкли к небольшим землетрясениям, что это событие даже не оторвет их от обеда. В этой подборке пользователи соцсетей поделились впечатлениями, которые они привезли из путешествий.