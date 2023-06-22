17 человек, которые съездили в другую страну и набрались впечатлений на всю жизнь
То, что для местных — обычное дело, для туристов может стать удивительным событием. К примеру, японцы так привыкли к небольшим землетрясениям, что это событие даже не оторвет их от обеда. В этой подборке пользователи соцсетей поделились впечатлениями, которые они привезли из путешествий.
- Поехала одна в Сеул однажды летом. Сняла для себя комнату в частном доме рядом с центром. Летела около девяти часов, не спала, устала как собака. Жара, тащу чемодан по метро, по улицам в пекло. С трудом нашла дом. Прихожу, все закрыто, никого нет. Что делать — неясно, на звонки хозяин не отвечает, интернета нет. Расплакалась на нервах и пошла в полицейский участок. Там меня успокаивали с помощью переводчика, шутили, напоили водой. Я была в шоке. Оказалось, что корейцы отзывчивые люди. © Подслушано / VK
- Я был в Хакодате (Япония) на выходных. Сижу в ресторане, приходит уведомление. Пишут, что вот-вот произойдет землетрясение. Я даже не успел испугаться. Все произошло очень быстро: за несколько секунд все было кончено. Видимых повреждений не было, и все люди вокруг оставались спокойными. © Watch*1985 / Reddit
- Поехали мы тут в отпуске на загородную прогулку и неожиданно встряли в пробку. Некоторые водители, кстати, вели себя хуже, чем эти милые овечки.
- Подруга забрела в живописный уголок Стамбула и увидела белую кошку: один глаз зеленый, другой синий. Попыталась ее сфоткать, но киса все время отворачивалась, а потом и вовсе убежала. Подруга расстроилась. Вдруг из дома напротив выбегает пожилой турок и начинает кричать и жестикулировать. Подруга сначала испугалась, но оказалось, что этот мужчина был хозяином кошки. Более того, он фанат именно таких кошек с разными глазами. Дома (он на английском пригласил ее почаевничать) у него оказался целый альбом с кошками из разных стран. И всех этих животных он знает по именам! В общем, подруга обрела товарища-кошатника.
- Впервые путешествовал по Японии. Во многих отелях нет завтрака, а большинство кафе открываются в 11 утра. При этом очереди в раскрученные места могут собираться с 9:30 утра! Некоторые рестораны не отображаются на картах в телефоне из-за того, что они не адаптированы к английскому языку. Мы старались ходить есть туда, куда шли местные. © DenjaX / Reddit
- Аляска — одно из самых красивых мест, где я бывал. © nnikki100 / Reddit
- Мы только что вернулись из Испании. Да, некоторые места были забиты толпами туристов, но мы легко нашли тихие живописные уголки. Остановились в Веццано-Лигуре, и это было похоже на возвращение в прошлое, в самый красивый городок, который вы можете себе представить, с эпичными видами на море и горы. Прогуливаясь по деревне, я чувствовал, что словно попал в книжку с картинками. Невероятно! © backyardstar / Reddit
- Невеста уговорила меня поехать в Дубровник вместо Парижа. Хотя сначала я сказал ей, что у меня нет времени на какую-то маленькую рыбацкую деревушку. Я и не знал, что Дубровник не зря прозвали жемчужиной Адриатики. Отель, где мы остановились, был в 10 раз лучше, чем маленький номер, который мы бы сняли за те же деньги в Париже. У нас был вид на океан и слышен шум волн. Запомнился древний изогнутый османский мост. Еда там своеобразная, зато хорошие люди, красивые пейзажи, все дешево и «Убер» работает. © cyrusg72 / Reddit
- Говорят, что пожилые японцы не любят иностранцев. Мы встретили пожилого мужчину, который вез жену в инвалидной коляске и не мог поднять ее через бордюр. Мы с другом схватились за каждую сторону коляски и быстро перенесли ее. Последовали тонны поклонов, благодарностей и улыбок — это был очень приятный момент. © AStandAloneComplex / Reddit
- Устроил себе тур по Швеции, Дании и Норвегии. © Kaiikaii_ / Reddit
- Мне чуть больше 20-ти, путешествую одна. Поехала в Кабо-Верде (Западная Африка). Заселилась в отель и пошла в кафе при нем. Официант попытался подсунуть свой номер телефона в счет. Я сделала вид, что не заметила. Но он позвонил мне на телефон в номер: «Привет, сегодня вечером я свободен, могу я тебя увидеть?» Я сказала ему больше не звонить и повесила трубку. Так меня эта ситуация выбила из колеи, что я даже съехала из отеля. © astral_adjacent / Reddit
- Говоря о Японии, в магазинах шаговой доступности обычно нет мест, где можно поесть — в отличие от Кореи. Люди покупают еду и обедают в парках. Но не во всех парках есть скамейки. © addictedtomiles / Reddit
- Приехал в Париж, насмотревшись видео о карманниках в метро. В подземке я был уверен, что абсолютно все охотятся за моими вещами. Я вытащил телефон из кармана, а следом за ним выпал бумажник. Тут же 3 человека, стоявшие рядом, сказали по-английски: «Сэр» и указали на пол. После этого мне немного полегчало. © FrostyBook / Reddit
- Снимок из моей поездки на Андаманские и Никобарские острова. Место очень понравилось. © BoredAF_211 / Reddit
- Отдыхали с женой в Японии. Она съела гречневую лапшу и у нее началась аллергия. Мы побежали в аптеку — нас направили к врачу через дорогу. Тот сделал укол, но порекомендовал вызвать скорую. Все это время мы общались через переводчик. В больнице жене сделали анализ крови и поставили капельницу. А еще у них был переводчик, который большую часть времени был с нами. Он практически держал нас за руку все время. Я в восторге от Японской системы здравоохранения. © JohnDoee94 / Reddit
- Как-то в Китае проходили мы всей семьей контроль на вокзале. И какая-то девушка мило указала маме на то, что у нее из термоса выливается вода (он сломался, видимо). Мама не нашла ничего лучше, чем вылить воду в мусорку. Подходит, откручивает пробку и выливает все в большую хромированную мусорку, стоящую рядом. А мы наблюдаем, как вытягиваются лица местных сотрудников. Оказалось, что эта штука, которая действительно выглядела как мусорка, была супернавороченным и высокотехнологичным пылесосом.
- Съездили на гигантский водопад в Индии, а сверху — старинная железная дорога. По ней даже поезд прошел!
А здесь путешественники поделились уникальными фотографиями. Ну где еще увидишь такие пугала, как в Японии.
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые съездили в другую страну и набрались впечатлений на всю жизнь
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