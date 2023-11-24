17 человек, которые случайно наткнулись на такие вещи, что пришлось челюсть с пола подбирать
В современном быстром ритме жизни мы часто не обращаем внимание на какие-то занятные вещи, которые происходят вокруг нас. А вот если-таки замечаем, то непременно включаем фотоаппарат на телефоне, делаем фото и показываем его всем вокруг. Так и поступили герои нашей статьи.
«Чисто случайно заметил этих двух практических одинаковых джентльменов»
«Кто-то положил по три камня чуть ли не на каждом выступе стены. Они еще и по цвету сочетаются»
«Жена сфоткала этих людей. Объясните, у вас, женщин, так что ли принято стоять в ожидании или как?»
«Гуляю, и тут — хоба! Синенький грибочек»
Кажется, кто-то опять напортачил под лозунгом «И так сойдет»
«У этого магазина какое-то странное расписание»
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Вип-кресло в самолете, в первом классе
- «Ага, и сидишь в нем как король среди простолюдинов». © Enceladus_99 / Reddit
«Подобрал на берегу ракушку. Потом присмотрелся, а там до сих пор живет морская улитка»
«Снял как-то на видео одну квартиру. Чуть позже решил пересмотреть ролик и чуть не упал со стула — прямо в центре огромной гостиной заметил нечто жуткое»
«Парень рядом со мной слушает CD-плеер. В 2023 году»
«Углядел тут велосипед, у которого есть 3 обычных колеса и одно рулевое»
«Я уверена, там точно есть потайная дверь»
«Была в зоопарке, и эта черепаха выглядит так, будто на ней свитер с горлом»
«В моей компании, оказывается, есть офис для Гарольда Поттера»
«Успел сфокать, как фламинго с упоением делает большой глоток воды»
«Заметила, что в душевой моего общежития начал расти гриб»
«Выходил из дома в 6 утра и тут обнаружил это на моих ступеньках»
Если вам хочется потешить свое любопытство и увидеть, что еще люди смогли обнаружить, то эта статья для вас. А это 20+ редких вещей, которым место в музее, а они пылятся у обычных людей в квартире. Везунчикам из этой подборки жизнь преподнесла несколько любопытных сюрпризов, которые они успели сфотографировать.
Фото на превью adag96 / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые случайно наткнулись на такие вещи, что пришлось челюсть с пола подбирать
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