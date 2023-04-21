17 человек, которые сначала что-то недопоняли, а потом до них как дошло
Как же неудобно бывает, когда что-то недопонял, пропустил мимо ушей или не расслышал и в результате оказался в затруднительном положении перед окружающими. Однако порой этот момент настолько смешной, что его потом пересказываешь как самую классную шутку.
- Училась в лицее-интернате для девочек. В 10-м классе узнали, что физкультуру будет вести молодой мужчина. Мы подготовились: макияж, полурасстегнутые кофты. Стоим в строю, учитель осматривает нас и говорит: «Застегнитесь». Мы засмущались и застегнули кофты. А он с ухмылкой: «Растянитесь, говорю. В ширину растянитесь». © Подслушано / Ideer
- В аптеке вместо «Сколько вам баночек для анализов?» послышалось, что вопрос был про возраст. © tiredbiochemist / Twitter
Иногда не только слух дает осечки, но и зрение: 16 фотографий, на которые стоит посмотреть дважды. А то и трижды
- А мой сын в младшей школе, когда изучали доисторические времена, написал в тетради «саплезубый тигр». Что такое сопли, он знал, а вот сабля — незнакомое слово. Вы только представьте этого тигра. © Наталья Чалая / ADME
- У меня однокурсник никак не мог понять, в чем виноват цыпленок из песни и почему его нужно кончать. Я ему потом сказал, что не «кончит цыпленка», а «кончится пленка». © Виктор Йанг / ADME
- Были как-то раз с приятелем в кафе. После завершающего чаепития приятель захотел зайти в туалет. При этом довольно вычурно осведомился о его местоположении у официанта: «Где в вашем заведении можно оставить чай?» Официанту, видимо, послышалось «оставить на чай», и поэтому он уверенно ответил: «Можете прямо здесь». © Region89 / Pikabu
- Знакомая делала флюорографию. Разделась, зашла в аппарат. Доктор в микрофон говорит: «Возьмите цепочку в рот». Она смотрит по сторонам: нет никакой цепочки. Доктор снова громче и настойчивее: «Возьмите цепочку в рот!» Та пялится на него, не поймет никак. В итоге доктор вышел из своей кабинки, всунул ей в зубы ее цепочку, висящую на шее. И она такая: «А, вот какую цепочку!» © Шоколадный кравасан / ADME
- Когда дочка маленькой была, мы с ней часто гуляли на площадке. В один прекрасный день она подошла ко мне, потом показала на мальчика и грустно так протянула: «Мама его, наверное, не очень любит». Я спросила: «Почему?» — на что дочка с обидой ответила: «Так она его постоянно называет Тазиком. Зовет его постоянно: „Тазик, а ну, подошел ко мне быстро“». Я так смеялась. Мальчик был Стасиком. © Dasza / Pikabu
- Разговариваю с подругой по телефону. И тут она мне:
— А ты, уродина, спрашивала?
— Что?!
— Уродина, спрашивала?
— Почему ты обзываешься?!
— В смысле? Ты у педиатра интересовалась?
Потом оказалось, что она имела в виду Родина — педиатра нашего участка. © Lianalana / Pikabu
У нас есть еще одна статья про забавные случаи, когда люди ослышались, — 15 историй про то, как простая ослышка круто изменила суть разговора.
- Работаю учителем английского языка. Недавно сменила школу. Дети хорошие, но слабые по предмету. На днях читаем текст, и я говорю мальчику: «Begin». На что он ошарашенно ответил: «Куда?» Оказалось, что ему послышалось «беги». © Подслушано / Ideer
- Супруга забирала ребенка из садика. Малой переодевается и комком бросает вещи в шкафчик. Та ему говорит, что нельзя так вещи складывать, а он ей в ответ: «Отвали, кобыла». Она переспрашивает: «Что ты сейчас сказал?» А мелкий отвечает: «Оставь как было». © kolobok2001 / Pikabu
- Ко мне на этаж переехали новые соседи: муж с женой и две дочки лет 4–6. Сегодня утром увидел этого соседа, стоит и кричит своим дочкам: «Сонные твари, пойдемте». А мама девочек, мило улыбнувшись, поздоровалась со мной. У меня легкий шок. В этот же день выяснил, что девочек зовут Соня и Варя. © Geniuslol / Pikabu
- Моя младшая сестра, когда ей было около 2 лет, впервые увидела и услышала грозу. Испугавшись, спрашивает у мамы: «Мама, что это?» Та отвечает: «Доченька, это гром, гроза». Машка бежит в соседнюю комнату: «Папа! Папа! Там огромная коза!» © Gsun / Pikabu
- Брат прочитал по слогам название аптеки «Орфей», а потом такой с серьезным лицом поворачивается ко мне и спрашивает: «С чего феи орут?» Я сначала не поняла, а потом как засмеялась. © tomlinsun_28 / Twitter
- Стою в супермаркете, подходит бабулечка маленькая и просит мой телефончик. Я остолбенела, обычно такие просьбы от мужчин. Потом до меня дошло, что ей позвонить надо. Протягиваю ей телефон, а она не берет, говорит, ей номер нужен. И машет головой в сторону, а там какой-то паренек. Оказалось, это внук ее, хотел познакомиться и не решился, попросил бабушку. Номер не дала. © Подслушано / Ideer
- Как-то утром проснулся из-за шороха под кроватью. Вставать было лень — выходной ведь. Решил, что просто показалось. Вскоре послышался опять шорох, я недовольно пробурчал. Под кроватью послышался лай, я подпрыгнул на месте — у меня нет собаки! — на это оттуда выглянул мой попугай. Я его ненавижу. © Подслушано / VK
- Мы с дочкой однажды текст из учебника английского переводили, она попросила ей непонятное место перевести. Перевожу: «Пятьдесят счастливчиков приедут на этот праздник». У ребенка глаза округляются: «Какие еще пятьдесят шесть лифчиков»? © Томми / ADME
- Знакомая была у маммолога. Разделась, врач собирается ее осматривать и говорит: «Руки за голову». Та огляделась и спрашивает: «А где она?» У врача глаза по 5 копеек, отвечает: «Девушка, у вас что, головы нет?» Оказалось, что ей послышалось «Руки за колбу». © Инесса Федоровна / ADME
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AdMe/Народное творчество/17 человек, которые сначала что-то недопоняли, а потом до них как дошло
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