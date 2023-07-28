17 человек, которые стали свидетелем такой бредятины, что на ум приходит только одно — мистика

Бывают в жизни ситуации, когда от происходящего пробегают мурашки по коже. Например, снятся сны, которые впоследствии сбываются, или необъяснимый голос в собственном доме заставляет конкретно нервничать. Порой в такие моменты сложно найти какое-либо логическое объяснение этому. Пользователи сети рассказали свои истории, от которых невольно становится не по себе.