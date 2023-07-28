17 человек, которые стали свидетелем такой бредятины, что на ум приходит только одно — мистика
Бывают в жизни ситуации, когда от происходящего пробегают мурашки по коже. Например, снятся сны, которые впоследствии сбываются, или необъяснимый голос в собственном доме заставляет конкретно нервничать. Порой в такие моменты сложно найти какое-либо логическое объяснение этому. Пользователи сети рассказали свои истории, от которых невольно становится не по себе.
- Идем с 4-летним сыном по улице. Вдруг он хватает за руку и тащит к ларьку с цветами, мол, надо тете Вике купить, чтобы живот не болел. Я звоню сестре и говорю: «Представляешь, какой племяш кавалер растет? Цветы покупает и говорит, что живот у тебя болит!» А сестра выдает: «Блин, да как вы это делаете? Я сейчас в скорой со схватками в роддом еду». Интересно, что живет она в другом городе, год мы с ней точно не встречались и никакую беременность я со своим ребенком не обсуждала. © janeshain / Pikabu
- Мне снились очень яркие и как будто реальные сны. Я стал их записывать. Через несколько недель, почувствовав дежавю, я понял, что мои сны сбываются. Мы были с другом на шоу, и я сказал ему: «Сейчас к нам подойдет заплаканная блондинка, которая потеряла друзей в толпе». Через несколько минут к нам действительно подошла девушка. Мой друг был чрезвычайно впечатлен. © Unknown author / Reddit
- Работаю медсестрой в роддоме. У нас есть кнопка, которую нужно нажать, чтобы заиграла колыбельная. Так всю больницу оповещают о том, что недавно родился маленький человек. Однажды ночью вдруг заиграла колыбельная. Но в той комнате с кнопкой никого не было. Мелодия прозвучала дважды, и потом мы отключили систему. Но колыбельная включилась еще раз той ночью и потом еще раз через несколько дней. При этом система все еще была отключена. © D***kOnSushi / Reddit
- Я чуть вход в Нарнию не обнаружил! Снимал квартиру и был там встроенный шкаф. Открываю его, а там фанерка на задней стенке от старости чуть отошла. Я ее подергал, чтобы поставить нормально, и в итоге вытащил. А за фанеркой — обычная дверь, рассохшаяся от старости, поэтому открыть просто так ее не получилось. Но я же упертый! На следующий день притащил ломик и все-таки смог ее открыть. Не буду мучить: там была еще одна дверь, ведущая в шкаф в соседней квартире. Когда я это понял, вернул все как было, а дверь заколотил. © serg.berezh / Pikabu
- Мне было 19. В гости пришел приятель, и я положил его спать в свою комнату, а сам лег на диван. Ночью я проснулся и открыл глаза. На расстоянии вытянутой руки от меня стояло существо. Ростом около метра. Помню, что у него были волосы, скрывающие большую часть лица. В тот миг все мое тело наполнилось ужасом. Зажмурился и отвернулся к стенке. Дальше я услышал шепот: «Я знаю, что ты меня видишь». Я еще больше испугался. Лежал молча и не двигался, пока не заснул. © Sleepyear3366911 / Reddit
- Поехали с 5-летней дочкой в гости на пару дней. К вечеру она стала нервничать и проситься домой, настаивала, плакала. Пришлось вернуться. Дома оставался старенький папа. Стучали минут 40. Еле-еле добудились его. Вошли, а там все в пару и чайник на плите выкипел уже. Отец, оказывается, поставил чайник и уснул. © ckwo / Pikabu
- Моя семья построила дом на горе. В 1900-х там был шахтерский поселок, но эти места давно заброшены. Однажды вечером вся семья была дома. Я стоял в прихожей, и вдруг засов на входной двери стал отпираться и запираться сам собой. Мама подошла к двери, открыла ее, а там никого. Она закрыла дверь и сказала: «Это был просто ветер». Я говорил с соседом, он тоже считает, что в этих местах есть что-то злое. © Pasayten_Slim / Reddit
- Однажды в детстве я пришла в комнату родителей и пожелала им спокойной ночи. Потом закрыла дверь в их спальню и пошла по коридору к себе. Когда я шла мимо ванной, какой-то хриплый голос прошептал мне прямо в ухо: «Спокойной ночи». Я замерла на секунду, вернулась к родителям и спросила, говорили ли они сейчас что-нибудь. Но те сказали, что нет. Я даже расплакалась от страха. © Naranjo96 / Reddit
- Сняла комнату в квартире. В одной жила, другая закрытая была. Больше никого в квартире не было. И вот эта закрытая комната меня очень пугала. Мало ли что там закрыто? В первую ночь мне не спалось — страшно было. Вторая ночь. Я закемарила — и вдруг будто мою голову положили между ударными тарелками и ударили по ушам. Грохот жуткий! Внезапно все оборвалось. Я чуть не поседела, лежала тряслась и думала: «Что за звук?» Дотряслась до рассвета, пошла обследовать квартиру. Оказалось, в ванной комнате большой цинковый таз, висящий под потолком, упал на кафель. У меня все. © 11ore11 / Pikabu
- Мы с мужем сняли дом. Ничего странного не происходило, пока однажды телефон мужа не слетел со стола, не перевернулся в воздухе и не упал на пол. Это была первая странность. Была я одна дома, сидела на кровати в телефоне. Отошла в туалет, вернулась — нет телефона. Нашла его внутри пододеяльника, который застегивается на молнию. Мы завели кошку, и странности сразу прекратились. © Keshet279 / Reddit
- Муж принимал душ в ванной, а я была в комнате. Он зовет меня и спрашивает, что я хотела. Оказывается, он видел женщину через занавеску в душе и решил, что это я. Через пару недель в гости пришел племянник. Мужа дома не было, ребенок смотрел мультики. И малыш сказал, что видел мужчину, который вошел в нашу спальню. Излишне говорить, что я не заходила в спальню, пока муж не вернулся. © ChampionQuirky2482 / Reddit
- Подруга сняла квартиру в старом доме. Я осталась у нее на ночевку. Честно скажу, чувствовала себя неуютно, может, потому, что там было как-то пусто и еще не обжито. Утром подруга спрашивает: «Ну, как спалось? Бабушка тебя не тревожила?» Я: «Какая еще бабушка?» Тут подруга и объяснила, что раньше здесь жила бабулька: как отошла в мир иной, так родственники квартиру и сдали. И теперь то свет мигает, то вилки со стола сами падают. Ночевать я там больше не оставалась.
- Дочке 5 лет. Спит за стенкой с открытой дверью. Просыпаюсь ночью от бормотания в ее комнате. Голос какой-то мужской, дикторский. Вот, думаю, коза, смотрит планшет! Заглядываю в комнату — дочь спит, а планшет на полу светится. Я поднимаю его, подношу поближе к лицу, а там на весь экран лицо с огромным ртом и зубищами. Как я тот планшет швырнула! Кое-как трясущимися руками отключила и поскакала к мужу под бок. Еще час, наверное, не могла уснуть. До сих пор не понимаю, как планшет сам включился, да еще и такую дрянь стал показывать. © Nehotja / Pikabu
- В детстве я лежала в постели и видела, как тень какого-то маленького человека выбежала из родительской спальни, этот человечек спустился по лестнице. Я даже услышала шаги. Через пару секунд из комнаты вышла мама, и я спросила, что это было, но она сказала, что ничего не видела. © omf0503 / Reddit
- Сестра снимала квартиру. Однажды пришлось у нее заночевать, она постелила мне на диване в гостиной. Лежу, не могу уснуть, ощущение странное, словно кто-то следит за мной, но не злой. А такой изучающий как бы взгляд. Только начала засыпать, и кто-то как прыгнет на ноги. Перепугалась, вскочила, врубила свет. Нет никого. Сестра тоже выскочила из спальни. В общем, этой ночью мы спали с ней на одной кровати в спальне. Сестра потом призналась, что уже пару раз такие эксцессы случались с подругами, причем именно на диване. Котов сестра не держит. Утром на ногах, куда это что-то запрыгнуло, обнаружились красивые такие синяки. © Tell.amonet / Pikabu
- У меня на участке 2 дома: один старый, второй еще не достроен, но жить уже можно. Так вот, в старом доме ночью часто слышен звук работающего дизеля. Открываешь окно — на улице тишина. Закрываешь окно — дизель работает. Дом бревенчатый, одноэтажный, канализации нет. Слышу не только я, но и моя жена и дети. Звук приглушенный, как будто вдалеке. Но уже лет 10 так. А в новом доме — он через 20 метров — ничего такого нет. © Mr.CMYK / Pikabu
- Подруга рассказывала, что у нее дома без причины разбиваются зеркала, собаки пугаются пустоты, вещи пропадают. А я не верю в мистику, отмахивалась. Но однажды подруга позвала меня к себе ночевать. Уже спать ложимся, она меня спрашивает: «Вот ты слышишь, часы тикают?» Я прислушалась: да, мол, слышу, тикают, и что. А она и говорит: «У меня в квартире нет часов».
Полночи от этого тиканья не спала. Часы утром сама искала. Естественно, ничего не нашла. © Подслушано / VK
Порой стресс и разыгравшееся воображение творят такое, что мы становимся свидетелями каких-то необъяснимых вещей. Истории из статьи — отличное тому доказательство. Однако даже в самой непонятной ситуации не следует делать поспешных выводов, ведь практически всему может найтись объяснение.
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые стали свидетелем такой бредятины, что на ум приходит только одно — мистика
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