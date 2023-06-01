17 человек, которые столкнулись с такой наглостью, что аж волосы дыбом встают

Вызывающее поведение может вывести из себя даже уравновешенного и хладнокровного человека. Некоторые люди, столкнувшись с вопиющей наглостью, тушуются, другие умудряются ловко урезонить зарвавшихся товарищей, ну а третьи делятся своими обидами на просторах интернета.

История не моя, а коллеги. Он хранил свои сэндвичи в общем холодильнике, и кто-то постоянно лопал его еду. Ну приятель и добавил как-то в бутерброд остренькие перцы чили. На следующий день мы все узнали, кто же похищал съестное из холодильника. © HedgehogSmoothie / Reddit

Слышу женские крики из квартиры соседей сверху: «Ухожу я от тебя, ухожу!» Когда терпение лопнуло, я включила на всю громкость песню «Уходи и дверь закрой!». Через полчаса звонок в дверь. Сосед пришел с шоколадом и говорит мне: «Спасибо большое, еле от нее отделался». © Подслушано / VK

Какая же это боль! Есть сын, почти 6 лет. Так уж вышло, что с младенчества любит пить только чистую воду. Ни чай, ни кофе с какао не любит. Сок может попить иногда, но в основном вода. И как же бесят родственники и знакомые, которые считают, что мы ребенка чем-то обделяем. Для всех вокруг мы изверги, которые не дают ребенку сладкого. Если ходим на праздники, то я там никогда ничего не запрещаю (торты, леденцы — да пожалуйста). Но фишка в том, что ребенок сам не слишком этого хочет. Так почему сейчас это считается ненормальным? Зато потом вздыхают и говорят, мол, какой у вас ребенок стройный и подвижный, а наш вот только дома сидит, пьет чай с печеньками, и на улицу его не выгонишь. © Doris132 / Pikabu

Однажды, взяв телефон молодого человека, обнаружила, что он переписывается с моей подругой. Они флиртуют, встречаются за моей спиной. Как оказалось, это длится уже больше 4 месяцев. Я не устроила скандал, а просто наблюдала за ними. Мое терпение лопнуло, когда моя «подруга» решила пожить у нас, пока я в командировке, якобы чтобы присмотреть за моим молодым человеком. © Подслушано / VK

Знакомая рассказала: один шкет, который сам себе выдумал кличку Воплощенное Зло, сколотил банду из 3 таких же, как он, малолетних разбойников и занимался тем, что втихаря портил имущество других детей. Когда они вылили бутылку воды в рюкзак своей одноклассницы, из-за чего отсырел телефон, терпение лопнуло, и она пожаловалась маме, дала ей его номер и попросила с ним поговорить. Мама звонит, на том конце берут трубку:

— Воплощенное Зло слушает.

— Так, Воплощенное Зло. За телефон твои родители будут платить. Как с твоим отцом связаться?

— Ха! С моим отцом лучше не связываться!

В этот момент она подумала: «Да что ты, черт тебя подери, такое несешь?»

А с отцом потом все-таки связались. Как оказалось, обычный интеллигентный мужичок, типичный белый воротничок, похож на бухгалтера. Сразу отслюнявил стоимость телефона и обещал «поговорить». © KingHawkins / Pikabu

Подруга постоянно меня подставляла, а я ее все время прощала. Хотя предупреждала, что скоро мое терпение лопнет. Тут парень сделал мне предложение руки и сердца, и я сказала «да», но сама немного сомневалась и побаивалась. Сдуру рассказала об этом подружке, только попросила ее хранить все в секрете. Конечно, она разболтала об этом буквально всем. На этом наша дружба и закончилась. До сих пор не могу ее простить. © unknown author / Reddit

Некоторым людям приходится сталкиваться со своеобразным поведением каждый день, ведь им невероятно «повезло» с соседями.

Дядя обожает звонить всем по видеосвязи. Без предупреждения, в самые неподходящие моменты. Не берешь или сбрасываешь — будет наяривать, как на пожар. Сто раз говорила, что не люблю видеозвонки, что неудобно отвечать на них на работе и что в принципе неприлично так звонить без договоренности. В ответ обиды и возмущенное «Ачотакого?!»

Довести это до него в грубой форме не могу, так как это приведет к ссоре с кучей родни. Они тоже, блин, не понимают, «ачотакого». Но хоть сами не звонят по видеосвязи, и на том спасибо. © Подслушано / VK

Раньше работал кассиром. Как-то мне попалась совершенно фантастическая покупательница. Она прямо на кассе закатила скандал — дескать, цена на товар слишком высокая. Несколько раз попытался ей объяснить, почему эта вещь столько стоит. Не помогло. Тогда я вытаращился на нее так, будто я настоящий псих. Думаю, это сработало, потому что в итоге она молча оплатила покупки и была такова. © unknown author / Reddit

Недавно у грумера встретила потрясающую мадам. В салоне 2 мастера, одна из них вычесывает собачку (без хозяина), вторая — моего кота (я удерживаю, мастер чешет). Заходит женщина, говорит, что собаке надо когти подстричь. Так как она не записывалась, ее попросили подождать. Минут через 15 возвращается и начинает очень громко возмущаться, что ей приходится слишком долго ждать. Ей все объяснили, но она продолжала орать. Наконец я не выдерживаю и говорю: «Хватит орать. Во-первых, у меня кот и так нервничает, во-вторых, вы хотите, чтобы сейчас мастер все бросила и пошла вашей собаке когти стричь?» После этого она умолкла и ушла в приемную жаловаться кому-то, что ее обслуживать не хотят. © januel / Pikabu

Свекровь повадилась к нам каждые выходные в гости ходить. В 9 часов утра уже радостно в дверь трезвонит. На наши робкие возражения отвечала: «Да спите спокойно, я сама на кухне похозяйничаю, чай заварю». Ну я как-то не выдержала и ляпнула: «Если вы все еще о внуках мечтаете, давайте посещения как-то заранее обговаривать. И лучше бы, чтобы эти визиты были не по выходным с утра».

Встречался с девушкой. Она позвала меня на свой день рождения. И вот вечеринка закончилась, все ушли, остался я, именинница и еще 2 парня. Сижу и жду, когда же они наконец свалят и я девушкой наедине останусь. Но в какой-то момент я с изумлением выяснил, что ребята с ней тоже встречаются. Ну и интересный же у нас вышел разговор... Решено: я больше никому не позволю так со мной обращаться. Особенно тем, к кому я испытываю чувства! © colmcg / Reddit

Работаю в СТО на приемке. Часто к нам приезжают люди, которые говорят: «Ваш директор скидку обещал!» Отвечаю: «Распоряжения от директора не было, обоснуйте скидку или идите к нему в кабинет». И 90 % сразу сдуваются. Многие даже не знают, как директора зовут. © k******83 / Pikabu

Сидела с годовалым сынулей в декрете. Дел дома по горло, так еще соседка каждый божий день на кофе забегала часа на 2–3. И всегда смотрит так жалостливо и приговаривает: «Представляю, как тебе скучно дома сидеть, ну хоть я тебя развлеку». Ну я и выдала: «Спасибо тебе огромное за понимание! Ты тогда в следующий раз с Сашулей часик посиди, он как раз спать будет. А я по магазинам сбегаю и в кафе заодно заскочу». Больше она не заходила.

Очередь на выдаче и приеме посылок человек 5, из них 2 мамы с малышами. Обслуживает всех одна сотрудница. Забегает этакая леди, сразу проскальзывает к почтальону и, не дожидаясь, пока та закончит оформлять посылку, просит проверить, пришла ли ее бандероль. Мурыжит ее минут 10: то так надо выяснить, то этак... А у почтальона просто технической возможности это сделать нет. Наконец я в раздражении вопрошаю: «Девушка, вы хотите, чтобы почтальон пошла вручную склад перекапывать в поисках вашего мелкого пакета? А мы все тут просто так стоим?» В общем, девица развернулась и удалилась разобиженная. © kamianta / Pikabu

Бесит, что в сфере услуг деньги берут по прайсу, а делают с косяками. Натягивали потолки, и мастер говорит: «Я запачкал потолок немного, потом помоете». На маникюре мастер говорит: «Я такой дизайн не сделаю, только подобие будет». Может, и мне стоит сказать: «Вот вам 1 000 рублей, а остальные деньги найдете»? © Подслушано / VK