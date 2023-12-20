17 человек, которые столкнулись с загадочными обстоятельствами и не смогли молчать

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Каждый из нас хоть раз в своей жизни сталкивался с совершенно загадочными вещами. Кому-то снились сны, которые позже сбывались, другие случайно знакомились с человеком, и эта встреча оказывалась судьбоносной. Но порой мы натыкаемся на необъяснимые моменты в повседневных ситуациях. Например, находим давно потерянную вещь или получаем странную посылку неизвестно от кого.

«Нормальные растения обычно тянутся к свету, а мой ананас от него наоборот прячется»

Скорее всего, это происходит потому, что на улице холодно. Ананасы не любят холод. © SUDDENLY_V***** / Reddit

«Заметил эти странные световые столбы в небе. Они сияли пару часов после полуночи, а потом исчезли»

«Пытаюсь понять, для чего нужна эта штука»

«Потеряла кольцо 3 года тому назад, а сегодня нашла его в наушниках. Самое потрясающее, что я ими в последний раз пользовалась буквально вчера»

«С утра нашел на своем телефоне это фото. Причем, когда был сделан снимок, я крепко спал»

«Это пятно на нашей дорожке никогда не намокает»

«С утра спокойно принял душ. Возвращаюсь домой вечером и вижу такую картину»

«Нашел эту странную штуку при входе в парк»

«Осматривал дом, который собираюсь купить, и нашел в шкафу 93 кассеты с одним и тем же фильмом»

«На это дерево зачем-то прикрутили розетку»

«Вчера получила в автобусе билет, который будет действителен в новогоднюю ночь через 47 лет»

«Нашла вот это в стене своего коридора. Я, между прочим, прожила в этом доме всю жизнь»

«А на обороте портрета написано: „Старик по имени энергия“». © BeginningSir2984 / Reddit

«Решила тут позавтракать и обнаружила в своем кубике льда нечто инопланетное»

Насколько я знаю по своему опыту, вам нужно почистить машинку по изготовлению льда. © Starr1005 / Reddit

«Нашел тут на своем крыльце странный запечатанный пакет. А внутри обнаружились четыре упаковки сыра»

«На морозе пальцы моей мамы выглядят так»

«Пластиковая ложка превратилась в желе в банке с порошком кардамона»

«Объясните мне кто-нибудь, что случилось с этим ведром льда?»

Когда вода в емкости начала замерзать, на поверхности образовалась лунка. Так как вода при охлаждении расширяется, излишки выдавливались сквозь лунку, и в итоге образовался такой вот шип. © TheJaybo / Reddit