17 человек, которые такое увидели в окне самолета, что потом еще долго рассказывали друзьям

Как правило, самолет для нас всего лишь обычное средство передвижения. Но если пассажиру повезло и ему досталось место у окна, то вид из него может впечатлить сильнее, чем само путешествие. Мы сделали подборку снимков из иллюминаторов самолета, на которых запечатлены головокружительные пейзажи.

«Ощущение такое, будто я вышел в космос»

Вулкан Худ из иллюминатора

Выглядит как гора из заставки Paramount Pictures. © charliemuffin / Reddit

Грозовые тучи были похожи на злых птиц

Гора Сент-Хеленс с самолета

Ничего себе, извержение полностью сорвало часть горного склона. Это отличный ракурс. © ThePlasticSpastic / Reddit

Водохранилище Пинюань в Северо-Восточном Китае — точь-в-точь иллюминатор в подводной лодке

«Попал я в шикарнейшую командировочку на днях: надо было смотаться в Вильнюс — Париж — Ашхабад — Янгон и обратно»

«Так как летели на восток, солнце село быстро и над Баку было уже совсем темно».

«Возможно, самая крутая фотография, какую я когда-либо делал из окна самолета»

В этом облаке завелась акула

Такие виды может увидеть каждый, сидя в самолете, который идет на посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского

«Летел из Ванкувера в Лос-Анджелес в пасмурный день, посмотрел вниз и увидел это»

Это не отпечаток на снегу, а Сент-Хеленс — активный вулкан, расположенный в округе Скамания штата Вашингтон.

«Заметила сегодня во время полета пруд Любви. Хотела бы я подлететь к нему и посмотреть поближе»

«Сфотографировал Аляску, пока самолет садился»

«Поймал момент, как в самолет ударяет молния»

«Я рассказал об этом стюардессе, но она и понятия не имела, что произошло».

«Мой папа в своем самолете для аэробатики»

«Заснял это во время недавнего полета»

«Дождь во время ночного перелета. Раньше ни разу такого не видел, подумал, что выглядит круто»

«Выглядит как огромная палетка теней на вершине горы»