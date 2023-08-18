17 мужей и жен, которые устали терпеть обиды и подали на развод. И как оказалось, это было к лучшему

Подразумевается, что брак — это навсегда. Люди женятся и выходят замуж с уверенностью, что проведут вместе всю жизнь. Но порой они осознают, что совершили ошибку и выбрали себе в партнеры не того человека. И вот именно о том, в какой момент они это поняли и как после этого изменили свою жизнь, и пойдет сегодня речь.