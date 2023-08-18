17 мужей и жен, которые устали терпеть обиды и подали на развод. И как оказалось, это было к лучшему
Подразумевается, что брак — это навсегда. Люди женятся и выходят замуж с уверенностью, что проведут вместе всю жизнь. Но порой они осознают, что совершили ошибку и выбрали себе в партнеры не того человека. И вот именно о том, в какой момент они это поняли и как после этого изменили свою жизнь, и пойдет сегодня речь.
- Мы собирались на свадьбу друга. Я тогда был в своей лучшей форме и чувствовал себя потрясающе. Она заканчивала макияж, и я отметил, как прекрасно она выглядит. Я ждал, что она скажет что-нибудь приятное в ответ, но так и не дождался. И тут меня осенило. Я не мог вспомнить ни одного случая, когда бы она сделала мне комплимент по поводу моей внешности. Тогда я совершил ошибку, спросив ее: «Ты вообще находишь меня привлекательным?» И она ответила: «Нет». Я спросил: «Тогда почему ты вышла за меня замуж?». А она ответила: «Тогда я не считала это важным». Я никогда не чувствовал себя таким некрасивым и нелюбимым. Сейчас я встречаюсь с потрясающей женщиной, и с ней я всегда чувствую себя любимым. © Seandouglasmcardle / Reddit
- Мама рассказала, что когда она вернулась со мной из роддома, на моей старшей сестре был подгузник, который не меняли несколько дней, а в доме царил бардак. Отец, даже не посмотрев на новорожденную, спросил, что будет на ужин. Маме потребовалось несколько лет, чтобы уйти, но именно в тот момент она поняла, что все кончено. © pahasapapapa / Reddit
- Мы не были женаты, только помолвлены. После экстренной операции я находилась на принудительном постельном режиме и ухаживала за нашим младенцем. Он пришел с работы, посмотрел мне в лицо и сказал: «Почему не помыта посуда?». Я ушла от него через 2 недели. Сейчас я вместе с потрясающим мужчиной, у нас счастливая семья. © Neverinfocus / Reddit
- Как-то у меня сломалась машина и я застрял в 11 километрах от дома. Позвонил ей, но она собиралась в кафе и сказала, что ничем не может помочь. И это притом, что у нас было 2 машины. Потом оказалось, что в этом кафе ее ждал какой-то парень. Мы расстались, она начала встречаться с тем парнем. А через 8 месяцев она вернулась и начала умолять дать ей второй шанс. Но я уже встречался со своей нынешней женой. © gaz8600 / Reddit
- Я быстро поняла, что муж мне не подходит, но у нас было 3 детей, поэтому я оставалась с ним. Мы были в браке 19 лет, а развестись я решила вот почему. Как-то я спросила его, почему он ни разу не говорил нашим детям, что любит их. А он ляпнул, что наши дети вообще-то не заслужили его любви. Я была просто в шоке. 2 дня я буквально не могла говорить. © Far-Phone8791/ Reddit
- Мы поссорились, и вместо того, чтобы решить проблему по-взрослому, он побежал к своей маме. И вернулся с ней, чтобы она мне объяснила, что я неправа. © MapFit5567 / Reddit
- Я это понял в день свадьбы. Она потратила кучу денег на ненужные вещи, и, естественно, оплачивать счет по ее кредитной карте пришлось бы мне. Затем она заявила что хочет, чтобы у нас на свадьбе был еще и фургончик с мороженым (и это притом, что у нас уже было 2 стола с десертами). Я сказал, что он нам совершенно не нужен. Она немного поспорила со мной, но потом согласилась. Наступает день свадьбы, я стою с друзьями, и тут подъезжает машина с мороженым. Вот тогда-то я и понял. Наш брак продлился 3 года, я, как мог, пытался его спасти. Сейчас у меня все отлично. © StrangeJitsu / Reddit
- Я это понял, когда она усадила меня и с каменным лицом сказала: «Я все обдумала, и ты больше не будешь заниматься спортом». Я бегал трусцой по несколько километров в день и обычно брал с собой наших детей в коляске. Она заявила, что я теперь отец и мой бег отнимает слишком много времени. Тогда я понял, что совершил ужасную ошибку. Ну а потом я застал ее с другим мужчиной в моей машине, и мы развелись. Но у меня есть 2 замечательных детей, и это самое главное. © JD054 / Reddit
- Это случилось почти сразу после свадьбы. Наши отношения испортились, как только мы стали жить вместе. Во время медового месяца в Греции он ужасно вел себя со мной даже на людях. Я хотела поехать на пляж, который считается одним из самых красивых в мире. На автобус туда мы попасть не смогли, и тогда муж стал кричать, что ненавидит путешествовать со мной, и как я вообще могу так портить ему отпуск. Потом мы пошли на пляж неподалеку, и он ушел купаться с двумя своими друзьями, которые поехали с нами, так как он так хотел. Я была в таком шоке, так унижена, что не могла ничего сделать, кроме как сесть в шезлонг и заплакать. И да, теперь это мой бывший муж. © gridironbuffalo / Reddit
- Я устала одна заботиться о нашем новорожденном и сказала ему, что больше так не могу. Вместо того чтобы начать помогать мне с ребенком, он предложил отдать его на усыновление. Ушла от него. © angiebenz / Reddit
- Когда нашему ребенку было 3 месяца, я сильно заболела. Я была так слаба, что не могла даже взять малыша на руки. Я попросила мужа остаться дома и помочь мне. Он сказал, чтобы я позвонила маме, и ушел на работу. Я продержалась еще 4 года, пережила еще несколько подобных случаев, но, в конце концов, нашла в себе мужество уйти. Когда я попросила его о разводе, я почувствовала, что вся тяжесть мира свалилась с моих плеч. © the_serpent_queen / Reddit
- Когда я начала плакать по несколько раз в неделю, а не 2-3 раза в год. © Individualchaotin / Reddit
- Мой дедушка был моим лучшим другом, когда его не стало, я очень тяжело переживала эту потерю. Вместо того чтобы поддержать, муж сказал мне, что я слишком расклеилась и не заслуживаю эмоциональной поддержки. Это стало последней каплей. Развод дорого мне обошелся. Но, в конце концов, это стоило того, чтобы не быть с человеком, который не протянул мне руку помощи в трудную минуту. © dk573 / Reddit
- Спустя полгода после свадьбы я узнала, что муж мне изменяет. Он, конечно, уверял, что только переписывался с этой женщиной, а сам скидывал ей скриншоты моих сообщений, и они оба смеялись надо мной и моими отчаянными попытками спасти брак. Последней каплей для меня стало то, что эта женщина посмела написать ему что-то вроде «Бедняжка, она ничего не знает и все время выпрашивает у тебя внимание и ласку». Как только я прочитала эти слова, я поняла, какую большую ошибку совершила, выйдя замуж за этого человека. Сейчас я счастлива во втором браке. © Valiantlycaustic / Reddit
- С первой женой у меня появились подозрения, что я женился не на том человеке, когда она решила бросить работу и просто сидеть дома. Каждую неделю к нам приходила горничная, которая убирала дом сверху донизу, стирала и мыла посуду. И все равно 6 дней в неделю дом выглядел ужасно. Если ужин вообще готовился, то это был фастфуд или полуфабрикаты. Подозрения подтвердились, когда я поймал ее на измене. Про меня она сказала так: «Мой муж — ангел, но мне с ним скучно». Со второй женой я снова и снова убеждаюсь в том, что женился на правильном человеке. © Grizzled**** / Reddit
- Он не упомянул меня в своей речи на нашей свадьбе. Он поблагодарил всех остальных, прокомментировал подружек невесты, рассказал о наших дочерях. С таким же успехом я могла бы даже и не приходить. В первую ночь нашего медового месяца я ужасно заболела, и он оставил меня одну в номере, а сам пошел на пляж смотреть что-то на большом экране. Вот тебе и в болезни и в здравии! © LBelle0101 / Reddit
- На тот момент мы были в браке 9 лет, у нас было 2 детей. Муж начал изменять мне со своей коллегой. Причем разводиться со мной он даже и не думал — не хотел, чтобы кто-нибудь узнал, какой он подлец. Но карма все-таки его настигла и теперь он с этой женщиной и он несчастен. © StormBetter9266 / Reddit
Есть люди, которые готовы если и не закрыть глаза на измену, то как минимум попытаться простить своего партнера и попробовать жить дальше.
AdMe/Народное творчество/17 мужей и жен, которые устали терпеть обиды и подали на развод. И как оказалось, это было к лучшему
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