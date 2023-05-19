17 наглецов, которые с вежливостью и чувством такта поссорились еще где-то в раннем детстве
Не все люди разделяют мнение о том, что с наглостью жить проще. Однако есть те, для кого такое поведение — жизненное кредо. Они не видят ничего необычного в том, чтобы внезапно наведаться в гости без приглашения и открыть дверь своим ключом или вытереть ноги о соседский коврик вместо своего. Пользователи сети поведали, с какой беспардонностью пришлось столкнуться им самим.
- Взяли с мужем квартиру. Долго выплачивали, экономили, никто не помогал. И вот счастливый момент — ипотека погашена. И тут свекровь словно подменили: внезапно начала приходить в гости, даже могла в субботу в 6 утра. Я просто офигела, когда она в очередной раз зашла и с порога выдала: «Хорошую квартиру сын купил — отсюда мне удобно будет до дачи добираться».
- Когда мне исполнилось 9 или 10 лет, у родителей было очень туго с деньгами и праздник для родственников они не устраивали. Просто купили торт со свечками для меня. Тем же вечером зашла к нам мамина родная сестра со своим мужем за чем-то, а я вышла к ним за поздравлениями — праздник все-таки. Но не в этот раз. Они ничего мне не сказали, порешали свои взрослые вопросы и ушли. Я до сих пор помню эту детскую обиду, а они оправдывались: «Ну вы же не праздновали». © AngelovskAlina / Pikabu
- Теще 53 года, работает посменно. У нее есть дочь-студентка, отчисленная из разных вузов из-за неуспеваемости. Ее безработный муж целый день залипает в телевизор. Как-то выдает нам с женой: «Вы ведь молодые, должны помочь матери». Оказывается, она решила, что мы с женой должны выходить вместо нее на смены, а то, видите ли, ей тяжело. Не знаем, откуда у нее столько наглости. © Подслушано / Ideer
- Соседка по даче нажаловалась на меня за то, что я на собственном дачном участке брожу в купальнике. Понимаешь ли, не нравится ей! © Gekko235 / Twitter
- Одно время работал в розничном магазине. Как-то раз к нам пришла пара с 5 маленькими детьми (в возрасте до 8 лет). Они буквально крушили все вокруг: роняли и пинали товары, постоянно бегали туда-сюда в проходах. Родители, взглянув на меня, выдали: «Какие они резвые! Мы души не чаем в наших веселых ребятишках! Разве они не чудо?» Мне понадобилось полтора часа, чтобы убрать все после этих «чудесных резвых детишек». © HarryHatP***yWash / Reddit
- Вскоре после свадьбы муж проходил собеседование в другом штате. Мы поехали вместе и задержались там на пару дней, поэтому несколько раз встречались с потенциальным работодателем и его семьей. Эти люди вели себя неуважительно по отношению к персоналу. Не то чтобы открыто хамили или оскорбляли, нет. У них была привычка «в шутку» придираться к работникам, и это просто сводило с ума. Тогда я поняла: когда-нибудь они начнут относиться так и к мужу, и ко мне, это лишь вопрос времени. © Leaving_a_Comment / Reddit
- Есть у знакомого на работе капризная женщина, которая очень любит острое — перчит и поливает жгучими соусами все что можно. Однажды в день рождения сотрудника она в очередной раз высказала, что на столе нет перечницы или чили-кетчупа. На день рождения другого сотрудника знакомый принес бутылочку острейшего коричневого соуса, которую его друг привез из Мексики. Даже мексиканцы добавляют его на кончике ножа. Она же, увидев размеры бутылочки, не постеснялась заявить, что этого мало, и залила соусом кусок мяса, который мигом запихнула в рот. А дальше выскочила из-за стола, не могла ничего говорить, просто орала благим матом, полоскала рот холодной водой и даже молоком, выбегала на улицу и вдыхала морозный воздух, выпила всю воду из кулера — но тщетно. После этого случая сидит молча и не вспоминает об остроте. © MR.PHANTOM / Pikabu
- Как-то раз к родителям в гости пришла семья с 4-летним ребенком. Он то и дело пытался дотянуться до маминых фарфоровых статуэток. Чтобы предотвратить катастрофу, мне пришлось сесть перед статуэтками и не подпускать ребенка к хрупким вещицам. Родители мальчика, наоборот, подталкивали его взять одну из них. Позже они с гордостью отметили, что их чадушко сломало поделки старших сестер и смартфоны гостей. Очень сочувствую ребенку. © oxomiyawhatever / Reddit
- У парня в другом городе простаивает квартира. Когда год назад мы туда прилетали, консьерж не хотела впускать к нам друзей (и чуть ли не нас самих). А еще наутро к нам пришли якобы проверять трубы. Только сейчас выяснилось, что, пока квартира стоит пустой, в ней сама эта консьерж и живет. © tk_varya / Twitter
- Бывает от некоторых соседей слышится такой звук, будто по полу что-то катают. Долго не могла понять, что это, пока меня в очередной раз после смены среди ночи не разбудил опять этот громкий звук. Пошла наверх разбираться, а там новые квартиранты — студенты играют в боулинг настоящими шарами и кеглями вдоль длинного коридора. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мой прежний босс проводил собеседование с кандидатом в вышибалы. Тот парень жил примерно в 45 минутах езды от рабочего места, у него не было ни машины, ни водительских прав. Клуб заканчивал работу поздно, когда транспорт уже не ходил. Потенциального вышибалу спросили, где он намеревается ночевать. Он совершенно серьезно ответил, что собирается знакомиться с девушкой каждый раз и ночевать у нее. © The****billy / Reddit
- В феврале переехала в новый дом. Подстригала газон перед ним всего пару раз и каждый раз выслушивала комментарии соседей. Сначала мне заявили, что предыдущий хозяин стриг газон 2–3 раза в неделю. А недавно соседка, указывая на одуванчики, выдала: «Раньше они так не выглядели». © GardeningAlice / Twitter
- Однажды созвал гостей. Мой друг слишком буквально воспринял фразу «будь как дома». Он бросил грязную посуду на журнальном столике, а использованную ватную палочку оставил между диванными подушками. Он регулярно совершал набеги на холодильник и без спроса съел последние кусочки пиццы и именинного торта. И я, и гости были в шоке. На возражение товарищ с недоумением посмотрел на меня и спросил: «Что?» Больше его никогда не звали в мой дом. © John Gillis / Quora
- Постоянно удивлялась, откуда на коврике перед входной дверью комья грязи. Недавно шла по подъезду за бабушкой-соседкой, которая с дачи возвращалась. Она встала на мой коврик, от души вытерла ноги и спокойно зашла к себе в квартиру. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- В семье первого мужа считалось нормальным навещать родственников без предупреждения. Мне это было странно: моя мама никогда не появлялась на пороге без звонка. Тогда я стала запирать входную дверь. Но свекровь это не остановило: у нее был ключ от нашего дома. И она очень удивилась, застав меня там. До сих пор не понимаю, что она хотела делать в пустом доме. Однажды мы с мужем решили уединиться, как вдруг в дом вломилась его мамаша с младшей сестрой. Так на двери появилась цепочка, а свекровь со временем научилась звонить перед визитом. © Vicki Ring / Quora
- Летели с женой из Новой Зеландии в Сан-Франциско. Обнаружил на своем сиденье какую-то коробку. Спросил у соседа, не его ли это вещь. Сперва он никак не отреагировал, но после второй попытки сказал, что коробка не его. Я выставил ее в проход и занял свое место. Тут же примчалась стюардесса и бросила коробку прямо мне на колени, хотя я объяснил, что она не принадлежит мне. Вновь выставил ее в проход. На меня обещали нажаловаться командиру, со мной не общались до конца полета (а тот длился 14 часов). Когда мы приземлились, сосед взял коробку с моих колен и двинулся к выходу, проталкиваясь мимо меня и жены. © Daniel Sungail / Quora
- Когда-то жила в общежитии с соседкой — звездой социальных сетей. Такая стройная девчуля с пухлыми губами и 80 тыс. подписчиков. Все по ней с ума сходили. Но она была страшная неряха. За 5 месяцев, что мы жили вместе, она ни разу не поменяла свое постельное белье. Фоткалась исключительно на моей стороне комнаты, так как на ее половине был полный бардак. Так за моими любимыми пледом, книжками и подушками несколько месяцев наблюдало 80 тыс. глаз. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Без сомнения, всех «героев» статьи объединяет одно: их наглость пробивает все преграды.
AdMe/Народное творчество/17 наглецов, которые с вежливостью и чувством такта поссорились еще где-то в раннем детстве
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