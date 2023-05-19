17 наглецов, которые с вежливостью и чувством такта поссорились еще где-то в раннем детстве

Не все люди разделяют мнение о том, что с наглостью жить проще. Однако есть те, для кого такое поведение — жизненное кредо. Они не видят ничего необычного в том, чтобы внезапно наведаться в гости без приглашения и открыть дверь своим ключом или вытереть ноги о соседский коврик вместо своего. Пользователи сети поведали, с какой беспардонностью пришлось столкнуться им самим.