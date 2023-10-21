17 человек, которые в любой ситуации ищут повод для шутки

Все мы по-разному можем реагировать на будничные события вокруг нас. Но есть отдельная категория людей, которая либо в каждом событии находит повод посмеяться, либо сама создает причины для смеха окружающих. Вот таким персонам мы и посвятили эту подборку.

«У объявления не было никакой контактной информации. Я думаю, что этот мужчина просто хотел покуражиться»

А эта дама умеет оставить след в истории

Так случилось, что я рожала прямо в коридоре роддома, не успели довезти. На следующее утро медсестра решила меня успокоить и рассказала историю, мол, это еще ничего, вот два года назад у нас женщина вообще родила еще на стоянке. А я слушала и молчала. Не говорить же, что это тоже я была. © Подслушано / Ideer

«Моя сестра прислала мне фотографию своего кота. Я сделал из нее произведение искусства»

«Горд собой. Сегодня наклеил свою первую виниловую пленку, и остался только один пузырь!»

Типичный папа

Когда я была маленькой, мы с папой пошли в кино. Он задремал во время сеанса. Посередине фильма резко наступает тишина. Отец резко подорвался и заорал на весь зал: «Не выключай, я смотрю!» © Подслушано / Ideer

«Моя девушка всегда смеется над тем, насколько по-разному я накладываю еду ей и себе»

«Забыл сегодня свой телефон на уроке. Нашел это в галерее после того, как учитель вернул его»

За что боролись, на то и напоролись

У знакомой подрастает девочка 5 лет. И ее мужу взбрело в голову, чтобы дочка звала его не папой, а папенькой и на «вы». Пришла к ним в гости, девчушка обиженная на папу в сердцах говорит: «Ты — вонючка! ». На что он: «Да как ты с отцом говоришь?!» А она: «Вы, папенька, вонючка!» © Подслушано / Ideer

«Развернул рюкзак, чтобы достать бутылку с водой. Сразу забеспокоился, что у меня могут «отойти воды»

«Я хочу знать, почему и по какой причине это оказалось в туалете на работе»

«Осторожно! Мелководье! Не нырять, не прыгать!»

Тебе нужно быть осторожнее. У кого-то из твоих коллег еще то чувство юмора. © bradland / Reddit

Концерт без заявки

Делали наркоз, при котором ты находишься в сознании. В конце операции анестезиолог, утирая слезы от смеха, сказал: «Да, такого я еще не встречал». В течение часа под наркозом я пела самые жалостливые песни, какие только знаю, и горько плакала. Ничего не помню. © Подслушано / Ideer

«Подскажите, как тут действовать? Щекотать или агрессивно схватить и не отпускать?»

«Моя девушка продает свою машину, и это одна из фотографий, которую она выбрала для объявления»

За чувство юмора этот стоматолог заслуживает премии

Есть знакомый стоматолог. Достала, видимо, я его своим «боюсь-боюсь», потому что, придя домой, получила от него фото с изображением себя с капой во рту. Гримаса ужасная, плюс еще тушь под глазами размазалась. И подпись: «Я боюсь тебя не меньше». © Подслушано / Ideer

«Встретил людей с таким же рисунком на вещах, как у меня. Теперь это моя новая семья»

«Моя собака: «Нарисуй меня, как одну из своих женщин»

Кусочек драмы в серых буднях

Подхожу в метро к нужному вагону, и тут закрываются прямо перед носом двери. А там на эти двери ладонью опирается какой-то парень. Ну и я так трагично опираюсь на стекло, как бы ладонью к ладони. Парень подыграл. Настроение на весь день. © Подслушано / Ideer