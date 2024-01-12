17 человек, которые явно пожалели, что дали объявление о продаже через интернет

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Ежедневно в интернете появляется множество объявлений о продаже всевозможных товаров. Вот только покупателям и продавцам не всегда сразу получается договориться друг с другом и благополучно совершить сделку. Порой между ними случаются такие шедевральные диалоги, что хоть стой, хоть падай.

«Моя эпопея с продажей домика для грызунов»

«Бывали, конечно, странные переписки, но сегодня что-то особенное»

Век высоких технологий, а вы со своими обручами обычными

Сделка века не состоялась

Против лома нет приема, если нет другого лома

«Висит мое объявление об услугах на Avito. И тут прилетает в личку»

«Я от такой подачи аж опешил. То есть человек делает мне одолжение, пригласив меня на работу, которую я должен выполнить бесплатно в счет скидки (даже не бесплатно отдохнуть предлагает, а просто скидку дает). Но примет как родных!»

Скоро дойдем до того, что заряжать нужно будет все подряд

Автограф легенды. Налетай!

Чудо современной технической мысли

Однажды у Хемингуэя спросили, сможет ли он написать самый короткий грустный рассказ

«Продавал я телефон очень дешево. Одна покупательница особенно запомнилась»

«Жена искала тренажер и наткнулась на это объявление. Хозяин агрегата с козырей зашел»

Учитесь формулировать вопросы правильно

Се ля ви

Проверка делом

Кому надо, тот поймет

«Покупатель почему-то слился. Возможно, вернется через 9 месяцев»