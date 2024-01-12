17 человек, которые явно пожалели, что дали объявление о продаже через интернет
Ежедневно в интернете появляется множество объявлений о продаже всевозможных товаров. Вот только покупателям и продавцам не всегда сразу получается договориться друг с другом и благополучно совершить сделку. Порой между ними случаются такие шедевральные диалоги, что хоть стой, хоть падай.
«Моя эпопея с продажей домика для грызунов»
«Бывали, конечно, странные переписки, но сегодня что-то особенное»
Век высоких технологий, а вы со своими обручами обычными
Сделка века не состоялась
Против лома нет приема, если нет другого лома
«Висит мое объявление об услугах на Avito. И тут прилетает в личку»
«Я от такой подачи аж опешил. То есть человек делает мне одолжение, пригласив меня на работу, которую я должен выполнить бесплатно в счет скидки (даже не бесплатно отдохнуть предлагает, а просто скидку дает). Но примет как родных!»
Скоро дойдем до того, что заряжать нужно будет все подряд
Автограф легенды. Налетай!
Чудо современной технической мысли
Однажды у Хемингуэя спросили, сможет ли он написать самый короткий грустный рассказ
«Продавал я телефон очень дешево. Одна покупательница особенно запомнилась»
«Жена искала тренажер и наткнулась на это объявление. Хозяин агрегата с козырей зашел»
Учитесь формулировать вопросы правильно
Се ля ви
Проверка делом
Кому надо, тот поймет
«Покупатель почему-то слился. Возможно, вернется через 9 месяцев»
Бонус: иногда действительно бывает приятно пообщаться
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AdMe/Народное творчество/17 человек, которые явно пожалели, что дали объявление о продаже через интернет
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