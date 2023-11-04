17 человек, которые забили на разницу в возрасте и просто выбрали счастье

Вокруг любви много стереотипов. И особое место среди них занимает миф, что у партнеров с большой разницей в возрасте вряд ли сложатся длительные и крепкие отношения. Но герои нашей статьи решили не просто говорить, а показать, что все это чепуха и для настоящего счастья нет никаких преград.

«Мужу 28, мне 42. Отпраздновали его день рождения. Несколько недель в году у нас разница в возрасте всего 14 лет, а не 15»

«Почти 7 лет вместе. Мне 43, ему 29. И у нас двое малышей!»

Шутки про разницу в поколении тоже можно обернуть отношениям на пользу

У нас с мужем разница 11 лет. Мы встретились, когда мне был 21 год, а ему 32. Плюсы: Я вообще не чувствую разницы в возрасте. Мы прекрасно ладим, лучшие друзья. Мне нравится дразнить его тем, что я только перестала ходить в детский сад, когда он уже учился в школе. Минусы: Редко узнаю фильмы, певцов, актеров, песни и книги, на которые он ссылается. Ему очень нравится этим меня дразнить. В целом у нас все отлично. © beautifuldisasterxx / Reddit

«Мне 38, ему 56. И скоро нашим отношениям уже целый год!»

«Мне 25, ей 35. И она любовь всей моей жизни»

Любые страхи не могут быть помехой по-настоящему крепким чувствам

У нас с женихом разница 24 года (мне 24, ему 48). Самое приятное — это то, что он не драматизирует, как многие молодые парни. Он рассудительный человек, и я это люблю. А «самым худшим» можно было бы считать мысли о том, какой будет наша жизнь через 20-30 лет и какое здоровье у него будет по сравнению со мной (когда мне будет 50, ему стукнет 74). Но мы поженимся в июне и ожидаем нашего первенца в ноябре, так что в целом все потрясающе. © Hellomynameisemily / Reddit

«Между нами 34 года разницы, но он все равно моя любовь»

«Просто парочка музыкальных фанатов. Мне 25, ему 54. Я обожаю этого мужчину»

Главное — сделать шаг вперед

Переписывались. Оба в браке, разница в возрасте, я на 20 лет старше. Сомнения, но чувства взяли верх. Пережили каждый по тяжелому разводу и встретились вживую. Два года вместе, и сейчас я смотрю, как любимая кормит грудью нашу месячную дочь, и радостно, и страшно. Ведь ее могло не быть. © Подслушано / Ideer

«Мне 47, я долго была одинока и наконец-то нашла человека на всю жизнь. Ему 35»

Бороться со стереотипами приходится везде

Бесят бестактные люди. Мой муж старше меня на 20 лет. Пришли на пляж, в воде плавает какая-то тетя. И началось: «А я подумала, это Ваш папа», «А он Вас старше, да?», «Просто я смотрю, он же седой у Вас», «Ну, хоть старше, зато послушный — вон как смотрит на Вас». А я на все реплики отвечала только «угу». Да, блин, старше на 20 лет, да, все устраивает! Отвяжитесь! © Подслушано / Ideer

«Мы неразлучны с тех пор, как встретились, и обожаем друг друга. Ему 49, мне 31»

«Мне 29, моему любимому 63. Мы вместе почти 5 лет, и он делает меня счастливой»

Без подколок от окружающих тоже не обойтись

Мой муж старше меня на 15 лет. Случилось так, что год у меня не задался в плане здоровья — то одно, то другое. Муж ходит со мной по больницам, морально поддерживает. Приехала в гости моя сестра, смотрит на мужа и выдает: "Ну, что, взял в жены молодуху? Теперь все по больницам да по больницам с ней... © Подслушано / Ideer

«Мне 26, ему 19. Мы общались с детства, наши родители дружили. А сейчас встречаемся и живем вместе»

«Мне 46, ему 22. И вместе мы с 2018»

Но без размышлений в таких отношениях никуда

Мой муж старше меня на 9 лет. Никогда не проявлялась разница, до нашей свадьбы. Ведущий всего лишь спросил: «Марина, вот Саша (мой муж) в 93 году пошел в первый класс, а вы чем занимались?» Я гордо ответила: «А я еще не родилась!». Некоторое время в ресторане висела гробовая тишина, а потом зал просто покатился со смеху. А меня теперь мучают 2 мысли: то ли у меня правда отличный муж, то ли я выгляжу, как старая перечница?! © Подслушано / Ideer