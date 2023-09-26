17 человек, которые жили себе спокойно, а потом столкнулись с теми, у кого пунктик на еде
Как было бы проще, если бы не приходилось заморачиваться с питанием. И так нужно думать, что есть каждый день, а тут еще подруга стала вегетарианкой, муж хочет только пельмени, а дочь отказалась от лактозы. Мы зачитались историями, в которых вопрос с едой стал настоящим камнем преткновения.
- Моя жена меня не пилит, не выносит мозг. И никогда не говорит прямо, если обижается. Делает вид, что все окей, а потом подкладывает какую-то подлянку. Такое было уже не один раз. К примеру, вчера она, как обычно, запаковала мне с собой еду на работу. Во время обеденного перерыва достал судок, распаковал фольгу, а там пусто. Только записка с текстом: «Здесь могли быть бутеры. Но ты вчера не купил ни хлеба, ни колбасы. Приятного». © Палата № 6 / VK
- Лет 6 назад жена ударилась в веганство. Насмотрелась документальных фильмов, начала приобщать меня. Ладно, согласился. Потом она приобщила к веганству и сына. Он еще ходит в школу, но мы сдали все анализы, чтобы не навредить его здоровью. В общем, все было в порядке. А недавно сдал замечать в вещах сына то обертки от конфет, то от бургеров из фаст-фуда. Явно не веганские. Расспросил, оказалось, что ему надоело есть эту невкусную еду, из компании друзей выбиваться: хочет питаться, как обычный подросток. Ладно, я сам стал покупать ему обычную еду. Но жена узнала, закатила скандал, теперь со мной не разговаривает и что делать — непонятно. © Lucky_Grass7069 / Reddit
- Коллега Лиза все время хочет мою еду. Я приношу на обед все свое, домашнее. А она регулярно зыркает в мой судок и как-то вообще сказала, чтобы я больше еды приносила — на всех. Ага, сейчас. Я не собираюсь заниматься этим каждый день. И вот однажды я принесла нечто особенное. Мы с мужем специально готовили это блюдо на нашу годовщину. Лиза снова подходит и заявляет, чтобы я поделилась со всеми. Отказываю. Довольно вежливо, причем. Вот только Лизу это явно не устроило. Она закатила скандал, пришлось даже другим коллегам вмешаться. Оказывается, я такая эгоистка и порчу атмосферу в коллективе. Нет слов. © sxrllyya / Reddit
- Еще когда был совсем маленьким и смотрел на своих родителей, прекрасно понимал, что рано или поздно они разойдутся. Дело в том, что батя был абсолютно безруким и ленивым: никогда ничего не делал по дому и все сваливал на меня с мамой. Он был постарше мамы и воспринимал ее не как жену и любовь всей жизни, а скорее как домработницу. И временами доходило до смешного. Когда она была беременна моей сестрой и уже собиралась ложиться в больницу на сохранение, то в первую очередь позаботилась о бате. Во-первых, наготовила ему еды где-то на неделю вперед, наморозила готовых котлет и овощей, налепила полную морозилку пельменей и вареников, а еще закрыла кучу банок с консервацией. К счастью, они развелись года через четыре после рождения сестры, батя съехал на другую квартиру, а я был очень удивлен, что мама ничего не наготовила ему в дорогу. © Палата № 6 / VK
- Я не понимаю, как живет жена брата. Она вообще ничего не ест. Шкварки, сало, балык — вещи для нее в принципе ругательные. Картошка — тоже. Если и ест, то исключительно шашлык сухой, как подошва, из куриной грудки, соли минимум, масло — не дай бог! И я понимаю, мы, возможно, не самую здоровую еду употребляем, но раз в неделю неужели нельзя расслабиться? И ладно, гулянки наши, но она в принципе еду обычную не ест, только салаты покупные. Неужели худоба того стоит?! © Палата № 6 / VK
- Была у меня на работе коллега. Молодая девушка, крайне активная вегетарианка. Так как на обед мы ходили все вместе, своим небольшим коллективом, она всегда заглядывала в тарелки коллег, с непременными комментариями: «Ты ешь свинину! А, между прочим, свиньи...», «У тебя гуляш? А ты не думал о коровах, которых для этого...» При этом сама ежедневно ела в этом кафе одно и то же: две куриные котлеты и какой-нибудь овощной салат. На наше искреннее недоумение: «Таня, но ты же сама ешь курицу!» — она спокойно и гордо отвечала: «Курица — это не животное! Ее можно есть веганам!» © Steffika / Pikabu
- У моего мужа брат вегетарианец. Иногда «веган». Он не ест мясо, очень любит сливочное масло, да так, что может полпачки за раз сожрать. Одно время он жил у нас, и это было плохо, да. Если готовила мясо кусковое — не ел, он же веган! Но вот котлетку, перчик фаршированный за милую душу уплетал.
— Ты же веган!
— Но это же фарш.
— Так фарш же из мяса!
— Но это же фарш.
А так он веган, мясо не ест. Нет, нет. © Prohorlinna55 / Pikabu
- Есть подруга-вегетарианка, с детства даже не пробовала мяса, потому что ее мама тоже такая, она является топ-менеджером в вегетарианском ресторане. Узнал, что у ее отца есть, внимание, справка от врача, что ему нельзя не есть мясо. © Подслушано / Ideer
- Как-то встречалась с зожником. Надолго меня не хватило. «Пить кофе вредно для желудка, а чай — для зубов, лучше пей молоко или воду. Фу, как ты можешь есть сладости, там столько сахара! Картошка жареная? Лучше бы свежих фруктов поела, я же тебе бананы принес!» — этот список можно продолжать бесконечно. Один раз решила его порадовать, думаю, творог он ест, сделаю сырники. На что услышала: «Ты что, совсем? Какие сырники, ты их жаришь с мукой и в масле, это же ужас!» Да иди ты! Я лучше поем. © Подслушано / Ideer
- Мой бывший вел себя, как дед. Все время ворчал, а наивысшей точкой стало то, как он ест. В суп накидает хлебные мякиши, кефир добавит, а потом, когда съест, гладит свой живот, приговаривая: «Ой, как я наелся!» © Подслушано / Ideer
- До сих пор с улыбкой вспоминаю, как муж в начале нашей совместной жизни пытался капризничать на тему еды. Оно и понятно, молодые мы были, я-то общажная, а он мальчик из хорошей семьи, жил с мамой. Пельмени он хотел исключительно домашние, котлеты — тоже, никаких полуфабрикатов. Вчерашнее он не ел, супы он не любил, лук ему не нравился и так далее. Я с самого начала сказала: «Окей», — и готовила то, что ем сама. Просто спрашивала: делать на него или нет. Ответ «нет» сменился на «да» через три недели его питания сардельками. Сейчас уплетает и вчерашнее, и позавчерашнее, и сам научился готовить. Да и капризов никаких. © Подслушано / Ideer
- Появилась у нас на работе новенькая. Нормальная вроде бы женщина, но блин, больше не могу нормально есть из-за нее. Она постоянно ходит и смотрит, что я ем. Причем не просто бросает взгляд на мою еду, а подходит, рассматривает, спрашивает, что это. Если это какая-то еда в упаковке (печенье, кефир и прочее), то она обязательно это берет и смотрит состав, зачитывая его при этом вслух. Иногда я получаю от нее советы по правильному питанию и похудению. Видимо, из-за нее я и правда скоро похудею. © Подслушано / Ideer
- Как-то я решила питаться более правильно, начала готовить всякие салаты и таскала их на работу. Так один коллега сразу такой, мол, а давай ты на меня тоже будешь готовить и приносить. Ладно, согласилась. Так он в итоге начал упоминать в разговорах, какие именно ингредиенты хочет в салатах. Мол, чтобы специально выготавливала! © pppowkanggg / Reddit
- Поймал коллегу за тем, что он нагло уплетал мой йогурт. Он уверял, что ему показалось, будто йогурт уже давно стоит и про него забыли вообще. Только на нем была моя фамилия. И сегодняшняя дата. © IZC0MMAND0 / Reddit
- У моего коллеги тоже были занятные отношения с едой. Клянчил еду у каждого. Блин, у тебя дизайнерская обувь, а ты дерешься за картошку как последняя чайка! © hypothetical_zombie / Reddit
- Мой муж не принимает себя и свое тело. Но постоянно ест нездоровую пищу: жирные ребра, сосиски, колбасу. Имеет небольшое пузико, которое меня не смущает. Я в нормальной форме и с нормальной фигурой, особенно учитывая тот факт, что я родила 3 месяца назад, мой вес больше на 5 кг по сравнению с весом, в котором мы познакомились. Но он постоянно выносит мозг, если я ем глазированный сырок или шоколадку. Считая, что я должна себя ограничивать и запрещать себе это. В данный момент я кормлю грудью, и мне требуется больше калорий. Да и я не хочу себе что-то запрещать и ограничивать, меня все устраивает! Также он может говорить, что нам обоим надо худеть, что мы едим вредную еду, но когда я готовлю кашу или что-то полезное, он это отказывается есть. Сам ничего не делает, только бла-бла и портит мне аппетит. © Подслушано / Ideer
- Праздновали день рождения мужа. Я наготовила, как обычно: картошка, курица, котлеты, салаты с майонезом, бутербродики разные, торт. Пришел мой деверь со своей новой девушкой. Сели за стол, и тут началось: ой фи, ну как в деревне, как можно это есть, странно, что вы еще живы от такой пищи, лучше бы сразу лапшу запарили, я ем только свежие овощи и творог, фи-фи-фи. А мужчины внезапно ее поддержали, хотя ели за обе щеки. © Подслушано / Ideer
А вот истории о том, как люди жили себе, не тужили — а потом столкнулись с вегетарианцами.
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые жили себе спокойно, а потом столкнулись с теми, у кого пунктик на еде
Поделиться этой статьёй