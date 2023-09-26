17 человек, которые жили себе спокойно, а потом столкнулись с теми, у кого пунктик на еде

Как было бы проще, если бы не приходилось заморачиваться с питанием. И так нужно думать, что есть каждый день, а тут еще подруга стала вегетарианкой, муж хочет только пельмени, а дочь отказалась от лактозы. Мы зачитались историями, в которых вопрос с едой стал настоящим камнем преткновения.