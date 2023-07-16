17 человек, которые жили себе спокойно, а потом такое в своем доме нашли, что впору валерьяночки бахнуть

Кажется, уж где-где, а в собственном доме сюрпризов ждать не приходится. Мы знаем в нем каждый уголок и вещицу. Но как оказалось, даже в родных стенах порой можно натолкнуться если и не на клад, то как минимум на занятную находку.

А в конце статьи вас будут ждать 2 истории. И одна из них о том, что, прежде чем продавать свой дом, его лучше как следует обыскать.

«Бабушка жаловалась, что под телевизором постоянно прогнивает пол. Вскрыл я его, а там вон чего — колодец глубиной 14 м»

«Мы живем в доме, которому более 110 лет. Недавно решили отодрать ковролин и обнаружили под ним 2 сюрприза»

«Во-первых, под ковром оказался деревянный пол хорошего качества. А во-вторых, на этом полу краской был нарисован ковер».

«Нашел у себя дома кучу старых газет 1937 года»

«Товарищ менял полы в собственном деревянном доме и под цельной половицей обнаружил несколько старинных монет»

«Скорее всего, это заначка прапрадеда, которую тот схоронил до лучших времен. Дом принадлежит им уже несколько поколений».

«Друг нашел у себя дома водосточную трубу, которая уходила за стену. Решил узнать, куда она ведет. Проделал дыру в стене и обнаружил туалет. Даже салфетки и картина на месте»

«Обнаружили под ковром на закрытой веранде нашего дома плитку 1920-х годов»

«Нашел в подвале своего дома 1906 года постройки коньки»

«Моя подруга с мужем решили соорудить погреб в подвале своего дома. Во время раскопок они сделали странное открытие. 30 шаров для боулинга»

«Купили старый дом в глухомани. Залезли на чердак, а там в пыли и паутине коробка стоит. Мы ее открыли — и обомлели. Кажется, тут жил подпольный меломан»

«Я сегодня нашла эту люстру в своем подвале»

«Обнаружил под досками на чердаке»

«Наводя порядок в доме после затопления подвала, я обнаружил этот старинный витраж. Он был спрятан за стеной в чулане под лестницей. Я не могу представить, сколько лет он там пролежал»

«Переехал в новую квартиру и наткнулся на кусок скотча, который был закрашен краской и приклеен к книжной полке. Под скотчем скрывалась тайна»

«Нашел сокровищницу в своей ванной комнате. Прямо в шкафчике, который висит над раковиной»

«Обнаружили целую коробку старинных фотографий в своем 107-летнем доме. Вот некоторые из моих любимых»

«Нашел этот старый сейф в подвале нашего дома. В этом викторианском особняке жил еще прадед моей супруги»

«Я несколько лет пытался его вскрыть, и вот наконец-то мне повезло! Внутри оказались 2 ящика и пакет с документами. В ящиках ничего интересного не было, а вот в бумагах речь идет об остатке на счете в банке в размере $ 14 000, каких-то акциях и облигациях. Будем разбираться».

«Когда сняли квартиру, обратили внимание, что у соседей на балконах лежат грецкие орехи. А вскоре узнали, для кого»

«Сегодня и до нас очередь дошла. Дали ей орехов. Гостья дала себя сфотографировать и неспешно ускакала на соседний балкон».

Бонус № 1: история о том, что перед продажей дома его лучше как следует обыскать

Был у нас деревенский дом 50-х годов, который построили на фундаменте из валунов. Он находился вдали от нашего города, и гонять маме туда было весьма накладно. Поэтому потом мама его сплавила своей сотруднице. А через полгода мы узнали, что ее сын, паренек лет 14, полез в подвал, сунул руку между валунов и вытащил сверток, пропитанный воском. Будто он его и прятал. Когда они его раскрошили, то офигели. В нем были монеты царских времен, причем не только одни медяки, а золотые и серебряные. Среди серебряных оказались какие-то там уж совсем раритетные кругляши, остальные тоже представляли историческую ценность. В итоге та семья купила квартиру, машину и участок с новым домом, а старый дом продали. Услышав эту историю, я чуть локти себе не обкусал от досады, потому что я в том подвале обожал проводить время и обследовал каждую щель! © Lestadio / Pikabu

Бонус № 2: история о том, что и в только что купленном жилье могут поджидать сюрпризы

Покупали квартиру. Хозяин спросил, нужна ли нам его кухонная мебель, а мы отказались, так как нам нужны чисто стены. Заключили договор, квартира наша. Только мужик сказал, ключи вечером отдаст, типа, еще не все вывез. На следующий день мы зашли в квартиру и остолбенели: он забрал не только кухонную мебель и мойку, но и умывальник из ванной, свинтил полотенцесушитель, выдрал все встроенные светильники из гипсокартонного потолка. И самое невероятное, обрезал и вытянул из-за этого потолка всю разветвленную электропроводку. Позвонили выяснить, что это было. Говорит, просили стены и получили стены. © Таисия К / ADME