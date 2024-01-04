17 человек, у которых так накипело, что их откровения услышал весь интернет
У каждого человека есть свой «запас прочности» по отношению ко всем безумствам окружающего мира. Но иногда терпение заканчивается, и хорошо, что многие пользователи сети находят утешение, когда выкладывают свои истории о раздражающих вещах и явлениях в их жизни.
- Одна женщина, с которой я работала, постоянно жаловалась на своего зятя и однажды сказала, что «он не чистит машину ее дочери, когда идет снег, а ведь это то, что должен делать мужчина». Я ответил: «Конечно, но как бы вы себя почувствовали, если бы он сказал то же самое о посуде и о том, что должна делать женщина?» Она сделала паузу, а затем сказала, что никогда не думала об этом в таком ключе. Бесит. © Kvothetheraven603 / Reddit
- Как-то исправно в течение года скидывал нужные суммы на подарки коллегам. Но когда настал мой день рождения — мне никто ничего не подарил. С тех пор игнорирую подобные сборы в любом коллективе. Сам дарю, если хочу конкретному человеку подарок сделать. © Pravidnik / Pikabu
- Самое раздражающее — это когда я перекладываю супер нужную вещь, чтобы она не потерялась, а потом не могу ее найти. При этом с возрастом таких вещей становится все больше. © NeprostoElia / Pikabu
- Работая в сфере общественного питания, я терпеть не могу, когда здороваюсь с клиентами, а они перебивают меня на полуслове и начинают выдавать свой заказ. Манеры полностью отсутствуют:
— Добрый день. Как...
— Пшеница. Тунец. Проволоне.
Очень странное поведение. © QUiXiLVER25 / Reddit
- Выходили как-то с молодым человеком из магазина, и в холле мужчина солидного возраста, видимо слишком спешащий за хлебушком, толкнул меня плечом в дверях. На замечание молодого человека, что сначала выпускают, а потом проходят, с наездом заявил: «Сначала заходят, потом выходят — эстетику поучите». И удалился. © Elenapolzuchaya / Pikabu
- Раздражают люди, которые задают глупые вопросы. Например, я вхожу в комнату с полными сумками продуктов, и первое, что меня спрашивают: «Ты ходил в магазин?» Нет, я летал на Луну за сыром. © RedshiftOnPandy / Reddit
- Аж глаз дергается, когда вижу, как люди щелкают пальцами или свистят официанту, чтобы привлечь их внимание. Это люди, которые выполняют свою работу, а не животные. Простых «извините» или «можете нам помочь?» будет достаточно. © periofnohr / Reddit
- Однажды нужно было получить информацию от коллег. Для этого отправил таблицу Excel, попросил заполнить. Казалось бы, что могло пойти не так? Так эти кадры распечатали таблицу на бумаге, вписали туда цифры, и скинули скан. Думал, они так издеваются, но нет. Они реально не видели проблемы, а главное — иного решения. © Cheefster / Pikabu
- — Дай, пожалуйста, вот эту триждыважную чепуху на один день, сразу же верну!
День спустя:
— Ну, можешь подъехать, забрать. Я сегодня не могу, потом я в отпуске, давай никогда.
Бесит неистово. © hunterpo / Pikabu
- Спросил у водителя, который не пользуется поворотниками ни при перестроении, ни при поворотах, собственно, почему он ими не пользуется. А он мне: «Я за рулем фигней не занимаюсь». Вон оно, оказывается, что. Это все из-за опасения прослыть слабаком. Бесит. © hunterpo / Pikabu
- Я одолжил $150 коллеге. Он сказал мне, что у него так мало денег, что он не может позволить себе купить поесть. Затем он уволился, и с тех пор я ничего о нем не слышал. © Darjeeh / Reddit
- Человек: «Мне все равно, выбирай сам!» Я: выбираю сам. Человек: «Нет, это я не хочу!» Тогда тебе, блин, не все равно! © alecco11 / Reddit
- У меня была пара неплохих наушников (стоят почти $100), которые я решил подарить лучшему другу, так как купил себе версию получше. За день до того, как я отдал их ему, он купил мне мороженое за $5. Спустя долгое время он все еще хочет, чтобы я отдал ему $5 после того, как я просто так отдал ему наушники за $100. © LOBatHawk / Reddit
- Я достаточно плотная по телосложению. Не полная, но лишний вес есть. И я обожаю носить свободные платья: не приталенные, расклешенные. В них чувствую себя непринужденно. Так вот, каждому почему-то очень интересно, не беременна ли я. Сегодня не выдержала, спокойно подошла к сотруднице, которая снова задала этот вопрос, взяла ее за плечи и в лицо заорала: «Да полная я! Просто полная!» Может, хоть теперь отстанут. © Подслушано / Ideer
- Я молодая мама, и мне надоели комментарии прохожих. Когда какая-нибудь бабка говорит: «Заморозите ведь ребенка! », а в слинге, мол, «неудобно», «вредно», и «мама злая, соску не дает», я отвечаю: «Не получится с этим, рожу второго» или «Мне нравится смотреть, как он страдает». Выражение их лиц в этот момент бесценно. © Подслушано / Ideer
- Поженились полгода назад. Все это время не утихали стандартные вопросы от родственников: «Когда же деток заведете?». Вчера у жены был день рождения, куча гостей, и снова тот же вопрос. Она не выдержала и выпалила: «Как же вы все достали с этим вопросом! Не хотим мы пока детей, не хо-тим! Тетя Лида, может быть вам еще чайку?» Я лежал. © Подслушано / Ideer
- Брат мужа всегда делает моему сыну замечания, когда видит, что малыш помогает мне с уборкой. Мол, не мужское это дело. Меня это невероятно бесит! Сам-то он не женат в свои 32, дважды разведен, и он еще будет советовать мне, как воспитывать ребенка! Во-первых, для мальчишки это игра, удовольствие от того, что он делает что-то полезное, и не нужно портить это ощущение. А во-вторых, очень часто муж и жена работают наравне друг с другом, и это не справедливо — пахать лишь одному из них еще и после работы. Но мои доводы на него не действуют. © Подслушано / Ideer
А если вы хотите отойти от темы раздражения, то вот вам подборка снимков из молодости, от которых улыбка сама на лицо просится.
AdMe/Народное творчество/17 человек, у которых так накипело, что их откровения услышал весь интернет
Поделиться этой статьёй