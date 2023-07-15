17 человек, которых так и хочется спросить: «Вы логику выкинули за ненадобностью?»
Мы привыкли, что человек разумный должен мыслить логично, но на самом деле это происходит не всегда. Герои нашей подборки, видимо, прогуляли все уроки в школе, поэтому их понятия об окружающем мире весьма своеобразны.
- Я после линейки в первом классе на вопрос: «Зачем учиться?», ответила: «Чтобы удачно выйти замуж!». На родителей на собрании очень красноречиво смотрели. Но никому претензий не высказывали, просто поржали. Пока я не повзрослела, была человек-анекдот, что-то странное из меня вырвалось тогда. © Megiddo / Pikabu
- Спросила учительницу по биологии, когда будет лунное затмение. Ведь прошлое я не полностью увидела — проморгала пик. Так она меня на смех подняла и сказала, что лунного нет, есть только солнечное. Тогда я поняла, что она не совсем хороший учитель. © Olikbax.by / Pikabu
- Свадьба. Традиционно наступает блок с викторинами и конкурсами. Тамада задает вопрос: «Назовите птицу, которая не мерзнет на морозе?» Гость кричит: «Пингвин!» Тамада в ответ начал стебаться: «Что, пингвин — это птица? Чушь несешь». И никто из остальных гостей его не поправил. А правильный ответ, по мнению ведущего — это дикий гусь. © Lidiya Ivanova / ADME
- Работаю на стройке. Есть у нас чудо-менеджер. Говорит мне: «Передвинь-ка эти ящики вон туда». Я объясняю, что тогда они будут мешать ходить рабочим. Он, мол, по ходу дела разберемся. Проходит час. Подходит ко мне и говорит переставить ящики обратно — а то ведь рабочим не пройти! Тяжко вздыхаю. © Dale Rice / Quora
- У меня бывшая коллега говорила «патологическая свекровь» вместо «потенциальная». Вот уж мы ржали! © Александра Гетманская / ADME
- На бывшей работе сотрудница лет 30 спросила: «Я никак не пойму, дети в утробе матери, когда хотят есть, берут пуповину и ртом высасывают еду?» У нее на тот момент детей еще не было. © Gorodnastik / Pikabu
- Работаю в магазине. К нам приходит покупатель и спрашивает: «У меня купон на скидку 10 %. Я могу им воспользоваться?» А у него покупок на $ 86. Кассир с менеджером давай гадать: а 10 % от этой суммы — это сколько? Взяли калькулятор, стали считать и запутались. Я им: «$ 8,6». Они мне: «А ты уверен?» © David Christensen / Quora
- Знакомая считала, что волосы на ногах растут лишь у тех женщин, которые носят брюки. Объяснение, значит, такое: когда женщина носит юбки, ее женские гормоны радуются и волосы на ногах не растут. Но стоит надеть штаны, у женщины происходит тестостероновый всплеск — и здравствуй, шерсть! © Тревожное Пирожное / ADME
- Мой дед думал, что для возникновения невесомости необходимо всего лишь создать вакуум. © FelixMusic / Pikabu
- Одноклассникам лень было учиться, и они выезжали за мой счет. Меня это все достало. Как-то они спросили, где находится тонкий кишечник. Ну я и сказал, что на самом деле у людей кишечник расположен между шеей и грудью. Одноклассники: «О-о-о!» Записали ответ в тетрадь и сдали учителю. © Matthew Tyrone / Quora
- Однажды мы с приятелями обсуждали Гималаи. Я сказал, что они образовались в результате столкновения Индийской и Евразийской плит. Они все посмотрели на меня и начали ржать. Спрашиваю, мол, в чем дело. Они: «Тебя кто-то разыграл, а ты и поверил». Я попытался объяснить теорию дрейфа континентов, но они стали смеяться еще больше. С тех пор на «заумные» темы я с ними не говорю. © Nikhil Phalak / Quora
- 1 сентября. Мы с родителями после линейки сидим знакомимся с учителем. Учительница задает всем простенькие вопросы, и дело доходит до меня: «Если у стола отрезать 1 угол, сколько углов останется?» Я отвечаю, что 5. С ухмылочкой учительница просит еще подумать, в классе начинают ухмыляться родители и одноклассники. В итоге я подошел к ее столу и, прикрыв угол тетрадкой, пересчитал пальцем количество углов. В ответ услышал блеяние, что это же был просто пример на вычитание. © metroom / Pikabu
- Моя бывшая начальница верила, что пол ребенка зависит от возраста родителей. Два высших образования, одно из которых медицинское! © Seamni / Pikabu
- Учительница начальных классов во время ночных посиделок у костра восхищалась звездным небом и выдала, что ей на днях сказали, что звезды — это как наше солнце и возле них тоже могут быть планеты. Спрашивала у нас, верим ли мы тоже в это, или над ней подшутили и это фейк. © CatKate / ADME
- В 11-м классе у меня была одноклассница, которой ну никак не давалась учеба, но ее родители никак не могли смириться, что ей не передался их «ген гениальности». На простейший вопрос: «На каком континенте находится Египет?», она ответила: «Северная Америка». © David Osborne / Quora
- Моя жена уверена, что анализы сдавать поутру необходимо именно «на тощах».
Когда я ее спросил, что это такое эти «тощи», сказала, что это, мол, когда долго не ешь и делаешься тощий — и поэтому такая фраза. То есть смысл, в принципе, довольно точен, но это неправильно же! Она поискала в интернете, согласилась со мной, а потом забыла и говорит как прежде. © primuzz / Pikabu
- Знакомому 21 год, он смеялся надо мной из-за того, что я писал «осьминог». Мол, как же так, у него же 8 ног — значит, «восьминог» правильно. И самое страшное, что он не шутил, а реально так думал. © Sainthard / Pikabu
Безграмотность людей выявляется во время всяких викторин и розгрышей. Один из ведущих спросил: «Какая болезнь появляется, если в организме не хватает витамина С?» И «правильный» ответ — не «цинга».
AdMe/Народное творчество/17 человек, которых так и хочется спросить: «Вы логику выкинули за ненадобностью?»
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