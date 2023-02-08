17 человек, которым еще долго не придется искать источники ярких впечатлений, ведь у них есть дети
С детьми не соскучишься. Даже если захочется выделить хотя бы 5 минут, чтобы поскучать где-нибудь в уголке, не факт, что получится. Ведь малышня готова шалить, развлекать всех вокруг и выкидывать фортели без устали день и ночь. Да и родительские будни вообще редко бывают пресными.
У кота хватает терпения выдержать все это
Этой щетке всего месяц
«Дети нарезали пирог»
«Детишки сложили посуду»
«Ему только 2 года, а он уже таскает мои инструменты»
«Мой вам совет: разденьте ребенка до подгузника, прежде чем кормить спагетти»
«Мой младший брат решил, что вывести пятно при помощи этих средств — отличная идея»
На фото шампунь и 2 освежителя воздуха.
«Как я пытаюсь спрятать свои лакомства от безработных лентяев в моем доме»
«Мой сын как-то проделал дыру в стене»
«Ничего необычного, просто моя дочь говорит, что отмывала деньги»
«У куклы отпали волосы. Теперь моя дочурка гуляет с лысеющим другом средних лет»
«У Олафа плохой день». Юля, 2 года. Крем для бритья, бумага, пуговицы и ветки
Она требовала еще больше шариков
«Пришлось внести немного „правок“ в готовую пиццу, чтобы угодить детям»
- О, это обычное явление в моем доме. Одному всегда хочется больше пеперони, а другой ненавидит колбасу. Это единственный вариант, чтобы оба остались довольны. © Manictalons2 / Reddit
Ведут себя так невозмутимо, словно не они сотворили это с собой в 5 утра
«Моей племяшке 3,5 года, и она считает себя ниндзя»
«Выдал своей пятилетке карманные деньги. Она подготовила постель для монетки»
А как дети делают веселее вашу жизнь?
Фото на превью vonjah / Imgur
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