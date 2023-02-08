17 человек, которым еще долго не придется искать источники ярких впечатлений, ведь у них есть дети

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С детьми не соскучишься. Даже если захочется выделить хотя бы 5 минут, чтобы поскучать где-нибудь в уголке, не факт, что получится. Ведь малышня готова шалить, развлекать всех вокруг и выкидывать фортели без устали день и ночь. Да и родительские будни вообще редко бывают пресными.

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