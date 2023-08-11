17 человек, которым не приходится скучать на работе

В этой подборке — вещи, которые раздражают нас на работе: противные коллеги, начальники-самодуры и придирчивые клиенты. В бонусе — доказательство, что не стоит хамить коллегам.

Живешь свою обычную и счастливую жизнь, семья, дом, ремонты, а потом тебе прилетает сообщение от бывшего, с которым вы несколько лет не общаетесь, но пересекаетесь на работе. Мол, я хожу и годами этого несчастного «испепеляю взглядом» и «пора понять, что ничего плохого мне не сделали». А не смущает, что я с девятого класса в очках на пол-лица хожу? Боже, да я не вижу дальше трех метров и пытаюсь понять, не идет ли навстречу коллега из отдела или начальник! Вот самомнение у человека, конечно, мне бы такое. © Подслушано / Ideer

Не обо всех пишу, конечно, но все же. Насколько сейчас безразличные, невнимательные, бестолковые представители молодежи бывают! Атас просто. Девушка устраивается на работу, заполняет анкету. В анкете вопрос: «Как вы видите свой дальнейший карьерный рост?» Ответ гениальный: «170 см». Ну как так-то?! © Подслушано / Ideer

«Коллега обнаружил кое-что странное в еде навынос»

Как-то раз поехали с коллегами на дачу. Коллектив у нас небольшой. Чистим с одной барышней 18-ти лет картошку. Я в шоке смотрю, как она берет картофелину, нож и начинает чистить от себя. Как будто деревяшку строгает или карандаш затачивает. И так сосредоточенно. В общем, показала ей, как правильно картошку чистить. Да, я до сих пор под впечатлением.

Моя коллега ведет себя в офисе, как дома. Эта женщина — самый неряшливый человек, с которым я работала. Куда бы она ни пошла, воцаряется хаос. Она не убирает за собой мусор, оставляет открытыми все шкафы и двери. Время от времени оставляет использованную туалетную бумагу в мусорном ведре вместо того, чтобы смыть это в унитаз. Список можно продолжать и продолжать. © Plenty_That / Reddit

«Одна из наших сотрудниц никогда не ополаскивает посуду перед тем, как запустить посудомоечную машину. Мне приходится за ней все перемывать»

Я уволился из сети ресторанов быстрого питания, но отдел кадров не подписал мое заявление на увольнение (оно было отправлено в марте). Они продолжают звонить и спрашивать, почему я не вышел на смену. Последний раз звонили в июле. © PsychoticMelatonin / Reddit

Есть у нас коллега. Как бы сказать? Пахучий. Похоже, дело не в особенностях организма, а в том, что человек банально не принимал душ по утрам и забивал на дезодорант. Специалист он хороший, да и человек тоже. Не знали, как бы с ним поговорить, чтобы не обидеть. И тут — о чудо! — нашел он даму сердца. Сразу стал опрятный. Мы эту девушку хвалим всем коллективом. Говорим, как ему с ней повезло. (Да и нам тоже).

«Вот как моя коллега любит есть пиццу. То, что сверху — это шоколадный пудинг»

Фирма, в которой я никогда не собирался работать, каким-то образом получила мое резюме. Они назначили мне собеседование, не позвонив, а затем написали гневное письмо: ведь я не пришел на встречу. © FreshAvocados78 / Reddit

Бесит, когда твой непосредственный начальник (вернее, начальница) постоянно жалуется другим, что ее подчиненные не работают, и она одна все тянет на себе. Я всего неделю в отпуске. Мне звонят каждый день с работы. Зачем?! Зачем ты мне звонишь, если по-твоему я ничего не знаю и толком не работаю. Я в отпуске. Я хочу забыть обо всем и отдохнуть от работы и от начальников-самодуров! Бесит! © Подслушано / Ideer

Когда людям лень сделать все правильно, и они ждут, что кто-то из коллег сделает все за них

Всегда недоумевала, почему работники почты откровенно мрачные и злые по отношению к клиентам. Не понимала, пока не устроилась почтальоном. Случайно не туда кинула газету? Скандал и крики, какая безрукая. Заболела? Не волнует, поднимайся и принеси нам журналы. Начальница не вышла на работу из-за того, что муж попал в аварию? Нам какое дело, открывай отделение! Двое из десяти спокойно спросят, в чем дело. Какая тут улыбка, когда люди ведут себя так по-хамски? © Подслушано / Ideer

Выбесил начальник! Переехала на ПМЖ в другой город. До этого работала в родном городе, и все начальники были человечные, понятливые. А этот недавно меня не отпустил на час за свой счет, чтобы встретить маму. Ни человечности, ни культуры, ни воспитанности. Дорабатываю месяц и пойду в налоговую сдавать его контору! © Подслушано / Ideer

«Женщины более неопрятной я не встречала. Она постоянно так делает. Жаль, что приходится вместе работать»

Живу по принципу «месть — это блюдо, которое подают холодным». Я не умею и не хочу прощать сделанные мне гадости и обиды. Начальница уволила меня по надуманной причине, чтобы освободить место для ее протеже. Я раскрыла ее махинации и теперь она там, где ей место. Люди понимают только так. Увы. © Подслушано / Ideer

«Чувак с работы паркуется так каждый божий день»

Бонус: не стоит хамить людям