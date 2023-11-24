17 человек, которым судьба подкидывает загадки на миллион

Жизнь редко напоминает плотно набитые сюжетными поворотами фильмы, но иногда она все же подкидывает нам крохотные загадки, чтобы раскрасить наши будни. Вот и наши сегодняшние герои столкнулись с ситуациями, в которых нужно основательно разобраться.

«Нашел это зашитым в свою рабочую футболку»

«Придя домой, я обнаружила это устройство, прикрепленное к моей входной двери и закрывающее замок. Что это такое и что мне делать?»

Мы сняли эту штуковину. Это было антиблокировочное устройство, позволяющее снимать замки. Нас пытались обокрасть, но, к счастью, они не смогли войти. © soupy***rior / Reddit

«Я нашел это яйцо на пляже. Оно плавало в воде и было очень твердым на ощупь. А еще на нем написано „Максер“»

Это заменитель яиц. Мои куры откладывают яйца, жена берет один из этих суррогатов, осторожно заменяет им обычное яйцо и несет его в инкубатор. Таким образом, и курица думает, что сидит на яйце, и при этом не нужно беспокоиться о повреждении настоящего яйца. © mechanic461989 / Reddit

«Металлические осколки внутри насадки для душа в доме, который я снимаю. Что это такое и почему они там?»

Наверняка трубы спаяны из медной сантехники. И если перегреть эти трубы во время пайки, внутри могут образоваться такие вот штуковины. Однозначно признак неправильной пайки. © DabblrDubs / Reddit

«У этой тяжелой штуки, похожей на каплю, крутятся колеса, а черная штука вообще непонятно зачем»

«Коллега нашел в антикварном магазине. Деревянное приспособление. Может быть, для измерения чего-либо или растягивания?»

Это устройство фиксируется внутри блока полей шляпы и плотно удерживает материал во время его обработки паром. Выставление размера — это мера безопасности, позволяющая не растягивать шляпу слишком сильно и не сломать козырьки. © StefanLeenaars / Reddit

«Что это за штуки? Они чугунные, нашел их в таком виде»

Я занимаюсь фермерством и могу ответить: это зубья от ковша трактора. Вот ссылка на один такой. © severe_thunderstorm / Reddit

«Кожаный ремешок с 2 чашеобразными окончаниями, вероятно свинцовыми. Найден в английском фермерском доме XVI века»

Это специальная штука для рогов скота. Нужны для того, чтобы те росли в нужную сторону. © juanricos / Reddit

«Длинный деревянный столбик прямо возле унитаза. Что это?»

«Мы наконец-то выяснили, что это. На другой части данного фото запечатлен душ со стеклянной дверью, а эта стойка — ограничитель для двери душа».

«Эта штука, похожая на горку, стоит на детской площадке. Она приподнята посередине, и непонятно, как на ней кататься»

«Кто-то бросил в наш сад. Розовая штука, похожая на пластилин, с металлическим предметом внутри. Что это?»

Это свинцовый или вольфрамовый грузик (для рыбалки), обернутый специальной замазкой. © ozzenfeffer / Reddit

«Мне вручили этот маленький серебряный предмет в качестве предсвадебного подарка без каких-либо объяснений. На нем выгравированы небольшие линии»

Это традиционная миниатюрная свадебная ваза из серебра. Носики символизируют мужа и жену, а узоры — путь пары. © Sparky81 / Reddit

«Что это за тарелка? Сверху к ней прикреплена ручка, а посередине — очень маленькая чашка. Никогда таких раньше не видел»

Это для того, чтобы носить свечу. Благодаря такой штуке на полу никакого воска. © Dry-Astronaut-416 / Reddit

«Что это за ложка с насадкой в ​​виде щипцов? Видел в антикварном магазине во Франции»

Это ложка, предназначенная для отделения жира от подливки, и называется она cuillère dégraisseuse. Вы зачерпываете подливку, держите ложку над сочным мясом и нажимаете на пружину. «Хорошие соки» вытекают через отверстие, пока вы не ослабите напряжение. © JFCarter / Reddit

«На стенах кухни появилось странное вещество. Есть идеи, что это такое? Я уже стер его, но оно появляется снова и снова»

А ваш арендодатель, случайно, жуков не травит? Когда в нашем доме появились тараканы, хозяева раскладывали приманки в кухонных шкафах, и это выглядело так же. © christinecat / Reddit

Это определенно оно! У нас были проблемы с тараканами (слава богу, я съезжаю), но мне никогда не говорили, что они их травят. Спасибо! Я был так растерян... © -ag-girl / Reddit

«Обнаружил это во время осмотра дома. Что это такое?»

Похоже на осиное гнездо. Ну или гнездо другого насекомого, в зависимости от вашего местонахождения. © livinginanut / Reddit

«В моей старой куртке в плечо правого рукава вшит гладкий, несколько гибкий и на вид пластиковый предмет. Что это такое?»

Это специальный радар для служб спасения на случай схождения лавин. © BooleansearchXORdie / Reddit