17 человек, о жадности которых вполне можно писать детские сказки
Бережливость и предприимчивость — это полезные качества. Но порой люди в желании сохранить и приумножить свое могут дойти до такого абсурда, что перестают видеть грань разумного. И наши сегодняшние герои не смогли сдержаться и поведали истории, в которых жадность окружающих просто вывела их из себя.
- Свадьба моей двоюродной сестры. Ждала приглашения на почту. Когда дата события уже приближалась, я спросила о приглашении. Переживала, что оно потерялось. Мне ответили, что свадьба будет лишь на 10 человек из-за проблем с деньгами. Не осуждала до тех пор, пока всем неприглашенным не пришло сообщение о том, что им нужно отправить подарок. И только из утвержденного списка. Это при том, что сестра была свидетельницей на моей свадьбе и сама подарок не подарила. © RedditIsATime****er / Reddit
- Собираемся дачу покупать. Обращаемся к риелтору, она возит нас по объектам. Одна дача понравилась, но стоит $15 тыс. У нас столько нет. Спрашиваем у хозяйки в присутствии риэлтора, сбросит ли она. Хозяйка меняется в лице. Оказывается, дачу она продает за $9 тыс. © 11ore11 / Pikabu
- Мой босс лишил нас всех крупной премии, которую сам же и обещал. Мотивировал тем, что у него нет средств. Но меньше чем через месяц мы узнали, что он вложил в недвижимость более миллиона долларов. © immaculate_deception / Reddit
- Коллега как-то принес эспрессо-машину. Принес бесплатно, а на кофе решили скидываться. Все сотрудники себя в список внесли. Налил чашечку — галочку поставил. Через время смотрим, а один коллега постоянно кофе пьет большими кружками, а в общую кассу денег за него не заносит. Терпение лопается, и мы его спрашиваем, мол, за кофе заплатить не хочешь? Он на нас круглыми невинными глазами смотрит и выдает: «Че
это я должен? Я ваш кофе не трачу! Я ваш жмых второй раз прогоняю!» © K4rli / Pikabu
- Женщина обедала со своим сыном и внуком. Она завсегдатай нашего ресторана и всегда требует особого обслуживания за «недорого». В этот день платил ее сын, он оставил официанту на чай $5. А женщина взяла их и заменила на $2, пока сын оплачивал счет на кассе. © KeyWestJuan / Reddit
- Пью кофе всегда с молоком. Оставляю в общем холодильнике. И стало оно частенько пропадать. Ну, мне не жалко, покупаю еще. Как-то прихожу на работу, а мне коллега задает вопрос: «А ты чего без молока-то?» Я типа тебя жду, кофе не пью. Утром допил последнее и ждет сидит. А до магазина ведь две минуты. © T.Rouble / Pikabu
- Мой бывший заставлял меня отключать любое неиспользуемое зарядное устройство, чтобы оно «не накручивало электроэнергию». Это при том, что его дом стоил кучу денег. Я предлагала ему платить за эти крохи потребляемой электроэнергии каждый раз, когда оставалась у него. Просто чтобы он отстал от меня с этими претензиями. © hilwil / Reddit
- Сегодня один приятель поделился со мной лайфхаком, какие носки куда нужно надевать. Он собирался домой к своему шефу по одному рабочему вопросу. Был сильно озабочен тем, чтобы надеть целые носки без дырок. Я пошутила, что он уделяет этому слишком много внимания. Это же поход к шефу, а не свидание с девушкой. И тут он огорошил меня ответом: «А вот как раз на свидание с девушкой лучше надевать дырявые носки. Чтобы она не подумала, что у меня слишком много денег, и не ждала, что я буду на нее много тратить и везде за нее платить». © CatGanch / Pikabu
- Моя коллега пошла на первое свидание с парнем. Он не только пытался заставить ее заплатить за ужин, но и просил заплатить за бензин, потому что отвез ее домой. © LeftChoux / Reddit
- Поставили на наш подъезд новый электронный замок. Собирали деньги на ключи. Кто-то сразу сдал, кто-то позже. Вчера вечером с работы иду, смотрю, у подъезда сосед жмется. Открываю дверь, захожу, и он со мной. Спрашиваю его:
— А ты что, ключ электронный забыл дома?
— Нет. Я его не покупал.
Ключ к электронному замку стоит копейки. Неужели людям жалко эти деньги, но не жаль своего здоровья, потраченного в плясках на морозе у дверей? © Hayabusa3 / Pikabu
- Работал официантом в загородном клубе. Одна женщина поела, и я убрал ее тарелку со стола. Когда вернулся узнать, хотят ли они десерта, она спросила: «Где оставшаяся еда?» Я спокойно ответил, что у нее на тарелке не было еды. Ее ответ: «Я хотела, чтобы вы упаковали кожуру с моей печеной картошки, чтобы я могла отдать ее своей собаке». Попросила прийти менеджера. За заказ на $80 она в итоге не заплатила. По сей день уверен, что изначально она так и планировала поступить. © pdayton04 / Reddit
- Работал в кафе и увидел, как парень в костюме за $1 тыс., доставал деньги из нашей банки с чаевыми, чтобы заплатить за латте. А оправдывал он это словами: «Я уже клал сюда деньги, поэтому могу ими воспользоваться». © Unknown author / Reddit
- У меня на бывшей работе был один кадр. Подарил холодильник в общее пользование и свалил дальше отпуск догуливать. Холодильник подключили, вроде работает. По выходу из отпуска данный товарищ увидел, что холодильник не просто работает, но еще и морозит (его лицо надо было видеть в этот момент). Как же он начал метаться! Такой растерянности в его лице никто еще не видел. Он подходил к сотрудникам и предлагал каждому скинуться хотя бы по пятисотке. © Hardboll / Pikabu
- Стою в очереди оплатить покупку. Сую руку в карман — денег нет. Смотрю на пол и вижу свою купюру. Наклоняюсь поднять, и тут у меня чуть ли не из рук ее выхватывает бабка и начинает орать: «Куда руки тянешь, хапаешь чужое? Я уронила, а она тут как тут! Ты погляди, какая хамка!» Я растерялась, пыталась объяснить, но куда там! Она на меня просто ушат помоев вылила. Ушла в слезах, еще и в очереди люди осуждающе что-то вслед говорили. Последние деньги. Студентка. © Подслушано / Ideer
- Решила подарить знакомой на свадьбу деньги. Решила соригинальничать и спрятала их в коробку со жвачкой «Love is». Примерно через год приятельница звонит и говорит: «Алина! Ты нам, оказывается, деньги подарила, а не жвачку. Спасибо тебе!» А я-то гадала, почему она мне не звонит и не пишет. © Подслушано / Ideer
- Мой бывший, когда я ходила беременная от него, ни на что не давал денег: узи, витамины, анализы, пища — все оплачивала сама. Однажды, когда он был на работе, жаловалась ему по телефону, что денег совсем мало осталось. На что он сказал мне: «А нефиг себя баловать и сосиски дорогие покупать. Я дешевые беру себе, и ничего. И фрукты не покупай, переходи на дошираки, я же ем». © Подслушано / Ideer
- Брат женился на девушке из бедной семьи. С нашей стороны денег им на свадьбу надарили больше. На следующий день брат подсчитал, забрал все деньги «своей стороны» и пошел покупать айфон последней модели и какие-то брендовые шмотки себе самому. Жена же его свою часть потратила на мебель, которой в их съемной однушке почти не было. Правда, через год она от него свалила. Живет уже с новым мужем, и все у нее хорошо. И я искренне за нее рада. © Подслушано / Ideer
Наглость с жадностью ходят рука об руку. Поэтому держите подборку от людей, которых безобразные выходки окружающих чуть не лишили дара речи.
AdMe/Народное творчество/17 человек, о жадности которых вполне можно писать детские сказки
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