17 человек, о жадности которых вполне можно писать детские сказки

Бережливость и предприимчивость — это полезные качества. Но порой люди в желании сохранить и приумножить свое могут дойти до такого абсурда, что перестают видеть грань разумного. И наши сегодняшние герои не смогли сдержаться и поведали истории, в которых жадность окружающих просто вывела их из себя.