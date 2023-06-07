17 человек поделились своими внезапными открытиями, после которых их жизнь уже не будет прежней

Можно прожить на этом свете более 30 лет, прежде чем случайно узнать какой-нибудь пустяковый, но гениальный лайфхак или факт, который способен перевернуть все с ног на голову. Конечно, жизнь не особо поменяется, если вы узнаете о том, что чуть ли не в каждом плоде инжира есть оса, или о том, почему подмышка называется именно так. Но такие знания могут внести толику приятного изумления в будний день.

«Только что узнала, что дорожную подушку, оказывается, все это время можно было надевать вот так. На плечо, а не на шею»

Так вот почему они постоянно названивают...

Возможно, теперь вставать с утра будет приятнее

«Я лишь сейчас узнала о наличии пробника в помадах. А вы когда?»

«Только что понял, что если повернуть ключ от консервной банки в сторону, то крышка плотнее прилегает, в результате продукт долгое время не высыхает и не портится»

Никогда не знаешь, что тебе может вдруг понадобиться

«А когда вы поняли, что ярлычок на чайном пакетике разделен надвое, чтобы пакетик не проваливался в чашку?»

Ответ иногда бывает на поверхности

«Когда вы узнали, что можно делать вот так?»

Ох уж эти однокоренные слова

«Сколько вам было лет, когда вы узнали о том, что крышечкой можно открыть запечатанный тюбик?»

Теперь срочно нужно купить новое платьишко

Как быть, когда с собой нет пластыря? Поможет антибактериальная влажная салфетка и резинка для волос

Оригинальный способ мытья посуды

Так вот оно как, оказывается

Как на ходу можно придумать неожиданно действенное решение проблемы

Вчера заходим с прогулки в лифт. Сын, играя с мячом, ударился об поручень, и уже собирался заныть что больно, как вдруг я говорю: «Ничего себе, ты поручень попортил, вон смотри — краска отлетела. Пошли быстрее домой пока нас не застукали, и не заставили ремонтировать». Это волшебное заклинание «сматывайся, мы что-то испортили» полностью отключило все болевые ощущения сына и он вперед нас унесся к двери из лифта и приговаривал: «Давайте быстрее домой, пока нас не поймали».

С одной стороны, хороший лайфхак, а с другой — думаешь: «И чему это я своего ребенка учу, сваливать если нашкодил?». С женой посмеялись над ситуацией, но где-то глубоко в душе немножко есть сомнения по поводу такого метода переключения внимания. © DPechurkin / Pikabu

А вы знали, что шрам Гарри Поттера — это не просто молния, а движение руки во время произнесения заклинания?

Правда, знак, символизирующий движение руки при произнесении заклятия «Авада Кедавра», и шрам на лбу Гарри повернуты в разные стороны. Скорее всего, по той причине, что во время заклинания часть души Волан-де-Морта откололась и поселилась в мальчике. То есть произошло отзеркаливание.