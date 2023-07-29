17 человек получили такой подарок, что забыть его уже вряд ли получится. А хотелось бы
Подарки могут быть самыми разными. Некоторые из них остаются в нашей памяти и вспоминаются с теплотой всю жизнь. Но бывают такие сюрпризы, что хочется сказать: «Лучше бы ничего не дарили». Пользователи сети рассказали, какие презенты им запомнились больше всего.
- Я фрилансер, живу с родителями. Недавно у меня был день рождения, и родители решили вручить подарок, упакованный "по-модному"— в газету. Только вот газета оказалась с объявлениями о работе. Теперь думаю: намеки это или случайность? © Подслушано / Ideer
- На Рождество приглашаю к себе внуков. Обычно они покупают мне небольшие подарочки. В этом году внучка подарила мне очки для чтения. Она понятия не имеет, зачем они нужны, и считает, что носить их может кто угодно. Но есть проблема — в мои 75 лет у меня просто идеальное зрение. © Nobody Special / Quora
- Устроилась в отдел по подбору персонала, сидела одна в маленьком кабинете. Каждый день приходилось брать на работу несколько новых шариковых ручек, потому что на следующий день ручки из моего офиса волшебным образом пропадали и мне нечем было писать. На 8 Марта начальница-паразитка подарила коробку, в которой были все мои ручки! Молча уволилась. © Подслушано / VK
- Тесть и его сосед были заядлыми садоводами. Сосед купил тонну навоза, но внезапно получил работу своей мечты в другом городе. Он сообщил моему тестю хорошие новости и, указав на кучу навоза, произнес: «У тебя скоро день рождения, не так ли? Поздравляю, вот подарок, но ты должен его сам перенести». © Doreen Knight / Quora
- Моей маме приятельница на юбилей пиджак подарила. Розовенький, просто цвета мультяшной хрюшки, без двух пуговок, но самый шик был в помидорчике, размазанном на левом плече. Пятно было просто шикарное, с красиво присохшими семенами томата. ©
Елена Нюсина / ADME
- Какой худший подарок вам дарили на день рождения? Мне подарили электронные весы с благим умыслом. Еще классно упаковали, а я так предвкушала, что аж попросила коллегу снять на видео распаковку. Вы бы видели наши лица. Я тогда сильно расстроилась и долго считала себя толстой. © kngssd / Twitter
- Училась в школе. Родительский комитет покупал разные подарки девочкам: отличницам — куколок в розовом платье, а хорошистам и неуспевающим — пупсов. © Nodira Eghamberdiyeva
- Сестра рассказала, что ее довольно близкая приятельница постоянно дарила ей ужасные подарки. Они работали в одном коллективе, на подарки скидывались, а выбирала их та самая приятельница. Сестра решила ей отомстить и на следующий день рождения коллеги вызвалась купить подарок от всех. Выбрала самые ужасные, по мнению сестры, духи. Так от этих духов приятельница была в восторге! И когда они закончились, купила новые себе сама. Так сестра поняла, что это вкус у подруги такой, а не она плохая. © Подслушано / Ideer
- Отец подарил мне «чудесный» подарок на 18-летие. Он изрядно потрудился, чтобы положить его в бумажный пакет для продуктов и даже заклеить. Я обнаружил там использованный прямоугольный контейнер для рыболовных червей. Пару дней назад он с гордостью объявил, что нашел на обочине дороги, когда шел на утреннюю прогулку. © Dana Foster / Quora
- Подруга лежала в роддоме, а ее муж приехал ко мне и попросил съездить с ним подарок выбрать. Едем в автосалон, он спрашивает, какая машина мне нравится. Вот, думаю, подруге повезло: на выписку из роддома такой подарок. А он смотрит на меня, улыбается и выдает: «Если нравится, то твоя». Я в непонятках. Оказалось, что у него было намерение таким образом подкатить: тачку купить. Я тогда себя так гадко почувствовала, словно на меня ушат с грязью опрокинули. Сказала ему, что он подлец, и ушла. Мне не хватило духу рассказать подруге, и общаться с ними я больше не смогла. © elektri4katru / Pikabu
- Папа вручил мне свитер через несколько дней после праздника, сказав: «Кто-то подарил мне, а я все равно не буду его носить». У меня не хватило духу сказать ему, что это от меня. © homemade*****ner/ Reddit
- Мне никогда не делали особенно дорогих подарков, но знаю одну историю, как моей подружке чуть не подарили новенькую машину. Она встречалась с одним моим знакомым, который вдруг расщедрился, но подарок решил привезти собственноручно. Выехал из салона на новой машине, но по пути к дому разбил ее почти вдребезги, врезавшись в гусеничный трактор. В итоге пришел пешком и купил ей цветочки, а подруга до сих пор не знает о случившемся, она и цветочкам была рада. © Палата № 6 / VK
- Мой последний день рождения в браке с бывшей женой. Она подготовила «сюрприз»: мы пошли в ее любимый ресторан с ее друзьями, а платить за это пришлось мне. Сюрприз! © Azzizzi / Reddit
- Бабушка как-то раз купила мне в подарок прозрачную ночную рубашку. Как позже выяснилось, она просто купила несколько одинаковых ночнушек, а сама потом дарила их нам в течение года. Но как же она расстроилась, когда перед всеми родственниками я отказалась примерить подаренное. © oliv_esg / Reddit
- День рождения у меня в конце августа — в тот период, когда все деньги родителей уходят на сборы детей в школу. Поэтому родители выкручивались с подарками как могли.
Однажды мне подарили арбалет и плюшевого пирата. Арбалет отец смастерил сам. Делал его на заводе в свободное от работы время. Пирата сшила мама. Позже он отправился в кладовку до лучших времен. Прошло много лет. Арбалет до сих пор цел, а пират пропал. Я уже вырос, сам работаю на заводе. Заметил, что в обеденный перерыв один из моих коллег делает что-то для дома. Это разбудило мои воспоминания о тех подарках. На выходных я поехал к родителям и рассказал о случившемся. После чего появился вопрос: куда делся пират? Но никто не смог на него ответить. И вот мне 27. Подарком от мамы стал плюшевый пират. Улучшенная версия, которая никуда не пропадет. © Andrey573 / Pikabu
- Лет 10 мне было. Тетя подарила скрученные в рулончик пакетики. Простые полиэтиленовые пакеты, штук 10. А еще потом меня мама отругала, что я не прыгала от привалившего мне счастья. © ekaterina001 / Pikabu
- Дочь очень хотела щенка, летом на море увидела бельгийского гриффона. День рождения в мае. Она была в санатории с классом. Мы заранее договорились с заводчиком, щенок ждал, а в нужную дату забрали его и поехали в санаторий. Приходим, приносим щенка в корзинке и поздравляем с праздником. Эмоции дочери и одноклассников не передать словами! © Solec / Pikabu
Подарки принято дарить для того, чтобы порадовать человека. Однако стоит признать, что некоторые люди подходят к его выбору со своей изюминкой. Истории из статьи — хороший тому пример.
AdMe/Народное творчество/17 человек получили такой подарок, что забыть его уже вряд ли получится. А хотелось бы
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