17 человек получили такой подарок, что забыть его уже вряд ли получится. А хотелось бы

Подарки могут быть самыми разными. Некоторые из них остаются в нашей памяти и вспоминаются с теплотой всю жизнь. Но бывают такие сюрпризы, что хочется сказать: «Лучше бы ничего не дарили». Пользователи сети рассказали, какие презенты им запомнились больше всего.