17 человек попросили отфотошопить их фотки, а теперь икают от смеха

В мире цифровых возможностей почти каждый теперь может превратить свои фото в настоящие произведения искусства, используя при этом разные фильтры. Но некоторые все же обращаются для этого за помощью к профессиональным мастерам фотошопа. А самые творческие из них добавляют в снимки не только креатив, но и немного юмора.

«Коллега случайно прижала мне руку дверью машины. Все в порядке. Но заставьте ее чувствовать себя виноватой»

«Можете изобразить моего плачущего малыша в смешной сцене?»

«Можете как-то убрать этих двух людей с заднего плана?»

«Рассмешите меня»

«Мне тут 4 года. Друзья считают, что это фото очень забавное. Кто-то может сделать его еще смешнее?»

«Моя девушка не верит, что фотошоп может сделать всех красивыми, как супермодели. Давайте ей это докажем»

«Кто-нибудь может отфотошопить мою дочь так, будто она убегает от чего-то?»

«Можете поместить моего толстячка в забавное место или ситуацию?»

«Кто-нибудь может убрать моего бывшего парня с этой фотографии?»

«Мой парень оставил на выходные у меня щенка и сказал, чтобы мы постарались избегать неприятностей. Но мне бы этого очень хотелось»

«Кто-то может сделать так, будто я подбросил его намного выше?»

«Сделайте, пожалуйста, из этого фото моего кота что-нибудь сумасшедшее»

«Родственница мужа надела белое платье на нашу свадьбу и встала на фото прямо в центре, заслонив при этом родителей»

«Может кто-нибудь перекрасить ее платье в черный цвет? Я бы хотела потом вставить это фото в рамку и отправить ей» «На тот случай, если вам хотелось бы другую версию. Она все еще там» Rachrv / Reddit

«Пофантазируйте, что может делать тут наша кошка»

«Докажите моей дочери, что с помощью фотошопа можно сделать все, что угодно»

«Я нравлюсь себе на этом фото (в желтом), но не нравится на ней мой бывший. Помогите заменить его кем-нибудь другим»

«Можете нафотошопить что-нибудь на экране?»