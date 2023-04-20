17 человек рассказали, какие детские фразы напугали их до чертиков
Дети обладают поразительной фантазией и могут выдавать такие истории, в которые сразу и не поверишь. Но когда в рассказах малышей появляются некие детали из реальной жизни, волосы моментально дыбом встают. Например, как в истории про девочку, которая заявляла, что выйдет замуж за Степана и родит 10 детей.
- Моей дочери было 4 года, когда ей начали сниться ночные кошмары. Каждую ночь она просыпалась с криком около 3 часов утра. Мы с женой оставались с ней, пока она снова не засыпала. Мы думали, что ей просто снятся кошмары, но однажды утром она сказала мне, что боится, потому что в ее шкафу живет человек без головы, который постоянно будит ее. © cobraskunk / Reddit
- Племяшка, когда была маленькой, не могла спать в своей комнате. Говорила, что ей мешает дядя, который там копает. Все, конечно, были в шоке: никого там не было. А однажды она стояла возле двери и внезапно отошла, как будто пропуская кого-то, и сказала: «Все, мама! Дядя, который копал, ушел!» С тех пор спит нормально. До сих пор не знаем, что это было. © Подслушано / Ideer
- Племянник трех лет такое однажды выдал. У нас на дачном участке есть старый дом, который используется как сарай: складируем туда всякий хлам. Вот как-то я полез туда за какими-то досками, а мелкий за мной увязался. Тяну я, значит, доску, упираюсь, и тут малой выдает: «А давай музыку включим? Пусть люди потанцуют». Признаюсь, малясь перепугался, так как, кроме нас с малым, рядом людей не было. © Jaizzuken / Pikabu
- Когда моему сыну было 3 года, он остановился в коридоре и поздоровался с кем-то, назвав имя. Мы переглянулись и перепугались: он назвал имя покойного дедушки, которого даже не застал в живых. © Leyla Shadiyeva
- У меня в детстве была дурная привычка делать заначки еды. Мы жили на 1-м этаже, и мой спрятанный хлеб и печенье могли привлечь тараканов. Как-то даже довела маму до белого каления и она сурово мне выговорила. А я расплакалась и ответила: «Мама, просто я больше никогда не хочу голодать так, как мы тогда голодали». А наша семья никогда не голодала. Мама стала меня расспрашивать, пытаясь понять, что же я имела в виду. Я сказала, что раньше ужасно голодала и очень ждала своего кусочка хлеба. А потом так и не дождалась. Больше мама ничего не смогла от меня добиться. Что это было — неизвестно. © Дарья Аксёнова
- Моя 3-летняя дочь боялась монстров под кроватью. Однажды вечером, когда мама пыталась уложить ее спать, она позвала меня. Я поклялся дочери, что под ее кроватью нет никаких монстров. Она ответила: «Я знаю. Теперь они у тебя за спиной». После этого я разрешил ей спать с нами в течение недели. © YeahLikeTheGroundhog / Reddit
- Моя дочь с тех пор, как начала говорить, и до трех лет ежедневно между делом упоминала, что у нее будет муж Степан и 10 детей. Все бы ничего, но у моей покойной бабушки был муж Степан и 10 детей. Ни при дочке, ни тем более с ней мы не говорили о бабушке и ее муже. © Anastasia Unique
- Знакомая моей коллеги пришла с сыном лет пяти на кладбище, чтобы привести могилки родственников в порядок. Так как это был будний день, народу там не было. Убирает она, а сын ей говорит: «А зачем они все пришли и смотрят на нас?» Знакомая оглянулась — никого нет. А сын не унимается: «Они все пришли и смотрят на нас!» © Подслушано / Ideer
- Вспомнилось, как я укладывала свою 3-летнюю дочку спать и, когда я задернула шторы, она начала кричать. Я спросила ее, что случилось, и она ответила: «Ему это не нравится, мамочка, он хочет видеть нас». © *****test***** / Twitter
- Моя младшая сестра смеялась и бегала по коридору старого отеля и вдруг остановилась и ошеломленно посмотрела на меня. Я спросила ее, в чем дело, и она ответила: «Они велели мне остановиться». Я: «Кто?» И она указала прямо перед собой в пустом коридоре и сказала: «Они». © AbbyJH94 / Twitter
- Мой старший сын, когда ему было около 4 лет, рассказывал мне, что, когда он не мог заснуть, приходил старик, сидел с ним и рассказывал ему истории. Не каждую ночь, но раз или два в неделю это происходило на протяжении почти нескольких месяцев. Старик рассказывал ему о коровах, тракторах и таком прочем. Я спросила, не пугает ли он его, и он ответил, что нет, что старик хороший, просто хотел составить ему компанию, пока он не заснет. Мы просматривали с мамой фотографии, и сын обрадовался и указал на «старика, который разговаривает с ним, пока он засыпает». Это был отец моей матери. Он был молочным фермером. © kyles05 / Reddit
- Мой 3-летний сын сказал: «Когда я в следующий раз буду ребенком, я хочу, чтобы у меня были зеленые глаза». Я спросил его, был ли он другим ребенком, прежде чем стать тем, кем он является сейчас, и он прищурил глаза, посмотрел на меня как на идиота и сказал: «Да, папа». © DecidedlyUnnecessary / Reddit
- Моей дочке 2 года, и в последнее время я боюсь оставаться с ней одна дома. То она под диван заглядывает и резко начинает плакать, то, показывая пальцем в угол, говорит «дядя» и смеется, а мне совсем не смешно. У меня от этого волосы седеют. © Подслушано / Ideer
- Мой сын начал более-менее говорить только в 2 года. Он тогда мультики не смотрел, телевизор тоже. И вот как-то сидим мы на кухне с моей мамой, болтаем, и вдруг сын на полном серьезе выдает фразу, от которой у моей мамы аж волосы зашевелились: «Я раньше жил в старом доме, учился в школе и умер». Ведь понятия «школа», а тем более «умер» сын не знал, мы еще не употребляли эти слова вообще, особенно «умер». У нас в то время еще никто из родственников не умирал. © Таня Бактерова
- Однажды, когда моему старшему сыну было около трех лет, перед сном он сказал: «Мамочка, ты мне нравишься больше, чем моя ненастоящая мамочка». Я: «А кто твоя ненастоящая мама?» Он: «Ты ее не видишь. Она укладывает меня после тебя». © labeille87 / Reddit
- Мой сын однажды ночью говорил на латыни очень долго и внятно. Никто у нас латынь не знает и никогда не изучал. Но не узнать этот язык невозможно. © Ирина Цуркан
- Моя младшая часто мне говорила: «Когда я была твоим папой, я брала тебя на ручки и качала». А я ведь всегда была папиной дочкой, и он действительно меня качал маленькую, и я успокаивалась. Ей этого никто не рассказывал, так как папы уже давно нет... © Романия Алена
AdMe/Народное творчество/17 человек рассказали, какие детские фразы напугали их до чертиков
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