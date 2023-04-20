17 человек рассказали, какие детские фразы напугали их до чертиков

Дети обладают поразительной фантазией и могут выдавать такие истории, в которые сразу и не поверишь. Но когда в рассказах малышей появляются некие детали из реальной жизни, волосы моментально дыбом встают. Например, как в истории про девочку, которая заявляла, что выйдет замуж за Степана и родит 10 детей.